Android यूजर्स की तो निकल पड़ी! iPhone का सबसे 'कमाल' वाला फीचर आपके फोन में, कॉल करते ही मचेगा गदर! जानें कैसे?

Google New Calling Feature: यूजर्स को नया और कमाल का फीचर्स मिलने वाला है. अब तक सिर्फ iPhone में मिलने वाला फीचर Android फोन में भी एंट्री करने जा रहा है. Google एक ऐसा नया कॉलिंग फीचर ला रहा है जो फोन कॉल को सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि आपकी पहचान, स्टाइल और स्वैग भी सामने वाले तक पहुंचाएगा. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 11, 2026, 12:54 PM IST
Android यूजर्स की तो निकल पड़ी! iPhone का सबसे 'कमाल' वाला फीचर आपके फोन में, कॉल करते ही मचेगा गदर! जानें कैसे?

Google New Calling Feature: iPhone यूजर्स जिस फीचर को अब तक अपना एक्सक्लूसिव स्वैग मानते थे वही फीचर अब Android यूजर्स को मिलने जा रहा है. फोन कॉल करते ही सामने वाले की स्क्रीन पर आपकी पहचान अब पहले से कहीं ज्यादा स्टाइलिश नजर आएगी. Google Android यूजर्स के लिए एक ऐसे फीचर की शुरुआत करने जा रहा है जो कॉलिंग के एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बल कर रख देगा. जैसे ही आप किसी को कॉल करेंगे आपके दोस्त सिर्फ आपका नंबर नहीं बल्कि आपका स्वैग और पर्सनैलिटी भी देख पाएंगे. आइए जानते हैं क्या है यह नया फीचर और कैसे करेगा काम.

Google बहुत ही जल्द Phone by Google ऐप में एक नया और कमाल का फीचर लाने जा रहा है, इसका नाम होगा My Calling Card. यह फीचर काफी हद तक Apple के Contact Poster के जैसा ही होगा लेकिन अब यह एंड्रॉयड यूजर्स को अपनी पहचान अपने तरीके से पेश करने की आजादी देगा.

क्या है यह नया फीचर?
बता दें कि अभी तक एंड्रॉयड यूजर्स केवल अपने कॉन्टैक्ट्स के लिए फोटो या कार्ड को ही सेट कर पाते हैं. लेकिन जल्द ही गूगल नया अपडेट लाने जा रहा है जिसके बाद आप खुद का कॉलिंग कार्ड तैयार कर सकेंगे. यानी जब आप किसी को फोन करेंगे तो सामने वाले की स्क्रीन पर वही फोटो, नाम या फिर स्टाइल नजर आएगा जो अपने फोन में आपने सेट किया होगा.

कैसे काम करेगा यह फीचर?
लीक रिपोर्ट में सामने आया है कि बीटा वर्जन की टेस्टिंग के अनुसार इसे सेट करना बहुत ही आसान होगा.

ऐप की सेटिंग्स में जाकर Calling Card सेक्शन सर्च करना होगा, यहां My Calling Card का ऑप्शन मिल जाएगा.

इस पर क्लिक करके आप अपनी गैलरी या गूगल फोटोज से फोटो चुन सकेंगे. साथ ही नाम के लिए अलग-अलग फॉन्ट, साइज और रंगों को चुनने का भी ऑप्शन मिलेगा.

यहां से आप यह भी तय कर सकेंगे कि आपका कार्ड सबको दिखे या सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट्स वालों को ही दिखाई दे.

ये बात भी रखें ध्यान
अगर आपके दोस्त ने आपके नंबर पर पहले से ही कोई दूसरी फोटो सेट कर रखी है तो उसे वही दिखाई देगी. लेकिन अगर उसने कुछ सेट नहीं किया है तो आपका बनाया हुआ स्टाइलिश कार्ड उसकी स्क्रीन पर दिखाई देगा.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Google ने पिछले साल कॉन्टैक्ट्स के लिए यह फीचर लाया था लेकिन खुद का कार्ड बनाने का फीचर रोक दिया था. अब इसकी पूरी झलक सामने आ चुकी है जिससे साफ है कि यह बहुत जल्द आम यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिया जाएगा.

