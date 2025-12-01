22 साल के दो दोस्तों ने ठुकराया Elon Musk का करोड़ों का ऑफर! बना डाली खुद की AI कंपनी, OpenAI को पछाड़ डाला

Advertisement
Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 01, 2025, 08:32 AM IST
दुनिया भर में उस वक्त हलचल मच गई, जब महज 22 साल के दो अमेरिकी युवाओं ने एलन मस्क के मल्टीमिलियन-डॉलर ऑफर को ठुकरा दिया. ये दोनों बचपन के दोस्त मानते हैं कि उनकी बनाई हुई अगली पीढ़ी की AI दुनिया का सबसे बड़ा बदलाव ला सकती है- और उसी सपने के कारण उन्होंने मस्क का ऑफर नहीं स्वीकार किया. ये दोनों युवा हैं- विलियम चेन और गुआन वांग, जो मिशिगन के रहने वाले हैं और आज उनकी कंपनी Sapient Intelligence पूरी AI इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बनी हुई है.

हाई स्कूल से शुरू हुआ सफर: ‘Metagoals’ ने तैयार किए भविष्य के वैज्ञानिक
चेन और वांग की दोस्ती हाई स्कूल में शुरू हुई, जहां दोनों ने मिलकर ऐसे लक्ष्य तय किए, जिन्हें वे “metagoals” कहते थे- यानि बहुत बड़े और दूरदर्शी सपने. वांग का सपना था ऐसा एल्गोरिदम बनाना जो किसी भी समस्या को हल कर सके. वहीं चेन का लक्ष्य था ऐसे सिस्टम बनाना जो असली दुनिया की हर प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर सकें. चेन ने एक बार कहा- “एक दिन इंसान से भी ज्यादा स्मार्ट AI बनेगी. अगर हम नहीं बनाएंगे, तो कोई और बना देगा. इसलिए हम ही सबसे पहले बनना चाहते हैं.”

चीन की यूनिवर्सिटी में मिला नया मोड़
हाई स्कूल के बाद चेन वांग के साथ बीजिंग की Tsinghua University चले गए. शुरू में पढ़ाई का दबाव बहुत ज्यादा था, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी. जल्द ही प्रोफेसरों ने उनकी रिसर्च को पहचानना शुरू किया और उन्हें सपोर्ट मिलने लगा. यहीं से उनकी AI रिसर्च की असली शुरुआत हुई.

OpenChat: छोटा मॉडल, लेकिन दुनिया भर में मशहूर
दोनों ने सबसे पहले बड़े-बड़े LLMs को चुनौती देने का फैसला किया. उनका मानना था कि मौजूदा लैंग्वेज मॉडल्स की संरचना में खामियां हैं और नई आर्किटेक्चर की जरूरत है. उनका पहला बड़ा कदम था OpenChat, एक छोटा लेकिन बेहद स्मार्ट LLM. इसे खास तरह की बातचीतों पर ट्रेन किया गया था और इसमें reinforcement learning का इस्तेमाल किया गया था. कुछ ही समय में OpenChat इतना लोकप्रिय हुआ कि दुनिया भर के शोधकर्ता उसे इस्तेमाल करने लगे. चेन कहते हैं- “मॉडल बहुत मशहूर हो गया था.”

तभी एलन मस्क की एंट्री: लेकिन ऑफर को कर दिया मना
OpenChat की सफलता ने एलन मस्क का ध्यान खींचा. उनकी कंपनी xAI ने दोनों युवाओं को बहु-मिलियन डॉलर का ऑफर दिया. लेकिन हैरानी की बात यह है कि दोनों ने ऑफर ठुकरा दिया और पूरी तरह अपने नए मिशन- Sapient Intelligence- पर ध्यान देने का फैसला किया.

HRM: वह AI मॉडल जिसने दिग्गज कंपनियों को चुनौती दी
सैपिएंट इंटेलिजेंस ने जिसके बाद एक नया सिस्टम तैयार किया- Hierarchical Reasoning Model (HRM)- जिसे कई विशेषज्ञ एक बड़ा ब्रेकथ्रू बता रहे हैं. सिर्फ 27 मिलियन पैरामीटर्स वाले इसके प्रोटोटाइप ने OpenAI, Anthropic और DeepSeek जैसे दिग्गजों के मॉडलों को पछाड़ दिया. यह मॉडल Sudoku, maze-solving और ARC-AGI जैसे कठिन reasoning टास्क में बड़े मॉडल्स से आगे निकल गया. चेन कहते हैं-  “सिर्फ आर्किटेक्चर बदलने से मॉडल में reasoning depth आ गई. ये अनुमान नहीं लगाता- ये सोचता है.”

मानव सोच की नकल: नई डिजाइन का जादू
पारंपरिक मॉडल जहां शब्दों का अनुमान लगाते हैं, HRM दो हिस्सों वाले एक नए रिकरेंट सिस्टम का इस्तेमाल करता है-  एक हिस्सा तेजी से प्रतिक्रिया देता है, जबकि दूसरा हिस्सा गहराई से सोचने जैसा काम करता है. इसी वजह से यह AI कम hallucinate करती है और ज्यादा स्थिर रहती है. Sapient Intelligence का दावा है कि उनका मॉडल मौसम अनुमान, मेडिकल मॉनिटरिंग, ट्रेडिंग और कई अन्य क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन दे रहा है.

AGI की दौड़ में नया नाम: अमेरिका में खुलने जा रहा ऑफिस
अब कंपनी अमेरिका में अपना नया ऑफिस खोलने जा रही है. 22 साल के चेन और वांग का मानना है कि उनकी तकनीक हमें उस भविष्य के करीब ले जा सकती है, जहां असली AGI बन सके.

