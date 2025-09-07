खतरे में है आपकी संतान! बच्चों के लिए खतरनाक है ये AI चैटबॉट है, रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

AI Chatbot: आज के समय में AI का इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है. हर कोई AI की सहायता लेकर घंटो लगने वाले काम को पल भर में करना चाहते हैं. लेकिन एक तरफ जहां इसके फायदें हैं तो वहीं दूसरी तरफ नुकसान भी. Google Gemini दुनिया के सबसे लोकप्रिय AI चैटबॉट्स में से एक है. इसका यूज बड़ों से लेकर बच्चे हर कोई कर रहा है. लेकिन Gemini को लेकर हाल ही में आई एक रिपोर्ट में सबको चौंका दिया है. रिपोर्ट में दावा किया गया है यह 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है.

यह रिपोर्ट Common Sense Media की है, जो बच्चों के लिए मीडिया और टेक्नोलॉजी की सेफ्टी पर विशेष ध्यान देती है. इसमें कहा गया है कि Gemini Under 13 और Gemini with teen protections असल में एडल्ट्स के लिए बनाए गए AI चैटबॉट्स के ही वर्जन हैं. इनमें बच्चों के लिए केवल कुछ अतिरिक्त सिक्योरिटी फीचर्स जोड़े गए हैं. लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये चैटबॉट्स शुरुआत से ही बच्चों के लिए बनाए नहीं गए हैं.

इस रिपोर्ट में इन दोनों चैटबॉट्स को High Risk रेटिंग दी गई. इस रिसर्च में पता चलता है कि Gemini का फिल्टर कुछ हद तक बच्चों को खतरनाक कंटेंट से बचाता है, लेकिन यह बच्चों को गलत सामग्री, सेक्स, ड्रग्स, नशे से जुड़ी बातों और खतरनाक मेंटल हेल्थ एडवाइज से पूरी तरह नहीं बचा सकता है.

पैरेंट्स हो जाएं सावधान

यह बात उन पैरेंट्स के लिए चिंता का विषय है जिनके बच्चे AI चैटबॉट्स का यूज करते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में कुछ बच्चों के सुसाइड जैसी घटनाओं में AI चैटबॉट्स का रोल पाया गया है. कुछ दिन पहले ही OpenAI पर एक 16 साल के बच्चे की सुसाइड की कोशिश के मामले पर केस दर्ज हुआ है. इसी तरह Character.AI पर भी एक 14 साल लड़के की सुसाइड के बाद केस दर्ज हुआ है.

इमोशनल सपोर्ट के लिए AI का इस्तेमाल न करें

Common Sense Media ने इस रिपोर्ट में पैरेंट्स को सलाह दी है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई AI चैटबॉट न इस्तेमाल करने दें. 6 से 12 साल के बच्चों को इसे माता-पिता की निगरानी में ही इस्तेमाल करने देना चाहिए. इसके साथ ही 18 साल से कम उम्र के लोगों को मेंटल हेल्थ या इमोशनल सपोर्ट के लिए AI चैटबॉट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

AI प्रोग्राम्स के डायरेक्टर ने क्या कहा

AI प्रोग्राम्स के डायरेक्टर और AI एक्सपर्ट Robbie Torney का कहना है कि Gemini कुछ बेसिक चीजें सही करता है, लेकिन डिटेल्स में फेल हो जाता है. बच्चों के लिए AI प्लेटफॉर्म को उनकी उम्र और विकास के मुताबिक डिजाइन करना चाहिए न कि एक ही मॉडल सभी के लिए.

कॉमन सेंस मीडिया ने ChatGPT, Perplexity, Meta AI, Claude और अन्य AI चैटबॉट्स का भी रिव्यू किया है. रिपोर्ट में Meta AI और Character.AI को गंभीर खतरे के कारण अस्वीकार्य बताया. वहीं Perplexity, ChatGPT और Claude को high, moderate और minimal जोखिम वाले चैटबॉट्स के रूप में बताया है.

