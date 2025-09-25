LinkedIn चलाते हैं तो सावधान, कंपनी उठाने जा रही है ये बड़ा कदम, खतरे में आपकी प्राइवेसी!

LinkedIn AI training Data: हर दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नए-नए टूल आते रहते हैं. एक ओर नया टूल आने से न सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर ज्यादा फीचर्स मिलते हैं बल्कि यूजर्स का एक्सपीरियंस भी बेहतर होता है. इसके साथ ही नए अपडेट या टूल से डेटा और प्राइवेसी का खतरा भी बढ़ता है. कुछ ऐसा ही हुआ है अब LinkedIn के साथ. अगर आप भी LinkedIn यूज करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए. कंपनी ने अपनी प्राइवेसी में बड़ा बदलाव करने जा रही है. 3 नवंबर से कंपनी यूजर्स के डेटा का इस्तेमाल AI मॉडल को ट्रेनिंग देने के लिए यूज कर सकती है. साथ ही Microsoft के साथ भी डेटा शेयर करेगा. AI की बढ़ती ताकत के बीच यूजर्स का पर्सनल डेटा नई तरह से खतरे में आ चुका है. अगर आपने समय रहते सेटिंग्स नहीं बदलीं तो आपकी जानकारी का इस्तेमाल ऐसे कामों में हो सकता है जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा.



LinkedIn एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां ज्यादातर लोगों की सही जानकारी होती है. LinkedIn यूजर्स इस प्लेटफॉर्म पर अपनी लाइफ से लेकर जॉब तक की अपडेट देते हैं. ऐसे में अगर आपके इन डेटा का यूज एआई करेगा तो इससे आपके लिए खतरा बढ़ सकता है. इसका सीधा असर आपकी प्राइवेसी पर पड़ सकता है. इसको लेकर कंपनी ने नियमों में बदलाव करने की पूरी तैयारी कर ली है. नए नियमों के मुताबिक आपका डेटा सिर्फ प्लेटफॉर्म पर ही नहीं, बल्कि AI सिस्टम को ट्रेन करने और दूसरे टूल्स के साथ शेयर करने में भी यूज किया जा सकेगा. हालांकि यूजर्स अगर न चाहें तो उनकी डिटेल्स का इस्तेमाल एआई को ट्रैनिंग देने के लिए नहीं किया जा सकता है, यूजर्स के लिए इसको रोकने का ऑप्शन मौजूद है.

पर्सनल मैसेज रहेगा सेफ

LinkedIn अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी 3 नवंबर से लागू करने जा रहा है. इस पॉलिसी के तहत प्लेटफॉर्म अब यूजर्स के डेटा का इस्तेमाल एआई मॉडल को ट्रेनिंग देने के लिए करेगा. हालांकि LinkedIn ने यह साफ किया है कि किसी के पर्सनल मैसेज का डेटा इस ट्रेनिंग में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.

अभी इन देशों में लागू होगी प्राइवेसी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी यह प्राइवेसी पॉलिसी सिर्फ यूरोपियन यूनियन, यूके, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया , स्विट्जरलैंड, हांगकांग और कनाडा जैसे देशों में लागू की जाएगी. लेकिन यूजर्स के पास इसे ऑप्ट-आउट करने का ऑप्शन रहेगा. यह प्राइवेसी पॉलसी जल्द ही दूसरे देशों में भी लागू हो सकती है.

LinkedIn अपनी वेबसाइट पर ऐप की शर्तोंऔर डेटा इस्तेमाल के बारे में जानकारी अपडेट कर रहा है. कंपनी का कहना है कि कुछ यूजर डेटा का इस्तेमाल कंटेंट बनाने वाले AI मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाएगा. LinkedIn का मानना है कि इससे यूजर एक्सपीरियंस बेहतर होगा और नए अवसरों से जुड़ना आसान होगा. एआई मॉडल को ट्रैनिंग देने के अलावा Microsoft के साथ विज्ञापन के लिए डेटा को शेयर किया जाएगा.

इस तरह कर सकते हैं सेटिंग में बदलाव

अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके पर्सनल डेटा का यूज एआई को ट्रेनिंग देने में किया जाए तो इसे रोक सकते हैं.

इसके लिए आपको सबसे पहले ऐप की सेटिंग में जाना होगा.

यहां प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करें.

अब फिर नीचे सेटिंग ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना होगा.

अब डेटा प्राइवेसी पर जाएं.

यहां आपको data for generative AI Improvement का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर ओपन करें.

अब एक टॉगल आएगा उस पर क्लिक करके इसे ऑफ यानी बंद कर दें.

