कोई और चला रहा है आपका Gmail अकाउंट? Google का ये फीचर खोल देगा सारे राज!

Google अकाउंट ने हमें इंटरनेट की पूरी दुनिया से जोड़ने का काम किया है. इसके Gmail अकाउंट का इस्तेमाल हमें सोशल मीडिया से लेकर बैंक अकाउंट जैसे लगभग सभी डॉक्यूमेंट्स में भरना पड़ता है. ऐसे में हैकिंगका खतरा भी काफी बढ़ जाता है. वहीं, अगर ये जीमेल हैक हो जाए तो आपकी सारी पर्सनल डिटेल पर लीक हो सकती हैं. दूसरी ओर भारत में साइबर सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर लोगों के बीच अवेयरनेस भी कम है. ऐसे में जरूरी है कि अपने जीमेल की सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखा जाए.

Google दे रहा फीचर

Gmail अकाउंट को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है. ऐसे में आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कहीं कोई और तो आपके Gmail का इस्तेमाल नहीं कर रहा. अच्छी बात ये है कि Google अपने यूजर्स को एक ऐसा फीचर देता है जिससे आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका अकाउंट कहीं किसी और डिवाइस या लोकेशन से तो लॉगइन नहीं हुआ है. इससे आपको पता चल जाता है कि कोई अनजान व्यक्ति आपका ईमेल देख रहा है या नहीं.

इन स्टेप्स से पता करें

आपके पास ऐसे फीचर्स हैं जिसके जरिए पता लगा सकते हैं कि आपका Gmail आपके अलावा और कौन कंट्रोल कर रहा है. इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं.

1. सबसे पहले अपने Gmail अकाउंट को खोलें.

2. अब ऊपर दाईं तरफ जहां आपकी फोटो या प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना.

3. अब आपको Google Account का ऑप्शन मिलेगा, इस पर टैप करें.

4. इसके बाद आपके सामने कई सेटिंग्स आएंगी. इनमें से Security वाले ऑप्शन को चुनें.

5. अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पर Your Devices दिखेगा.

6. यहां क्लिक करने पर Manage All Devices. का ऑप्शन मिलेगा.

7. यहां आपको साफ दिखेगा कि आपका Gmail अकाउंट किन-किन डिवाइस पर लॉगिन है. अगर आपको कोई ऐसा डिवाइस दिखे जो आपका नहीं है या आपने उसमें लॉगिन नहीं किया है तो उसे तुरंत हटाएं.

ऐसा पासवर्ड बनाएं

अपने Gmail अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चुने. अपने पासवर्ड में हमेशा छोटे और बड़े कैरेक्टर के अलावा पासवर्ड में नंबर, सिंबल को भी जोड़े. ऐसे में हैकर्स आसानी से आपका पासवर्ड तोड़ नहीं पाएंगे. कभी भी password123 जैसा पासवर्ड न बनाएं, बल्कि 5#9@g$fP%hJ*kL जैसा मजबूत पासवर्ड चुने.