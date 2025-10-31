Advertisement
trendingNow12982094
Hindi Newsटेक

सावधान! आपके फोन का GPS ट्रैक कर रहा है चुपके-चुपके सबकुछ, IIT Delhi की रिपोर्ट ने खोले बड़े राज

आमतौर पर हम GPS का इस्तेमाल किसी जगह तक पहुंचने या अपने ऑर्डर ट्रैक करने के लिए करते हैं. लेकिन इस रिसर्च के मुताबिक, Android स्मार्टफोन्स में मौजूद “fine-grained GPS data” सिर्फ लोकेशन नहीं, बल्कि यूजर की हरकतें, उनके आसपास का माहौल और यहां तक कि कमरे का लेआउट भी बता सकता है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 31, 2025, 07:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सावधान! आपके फोन का GPS ट्रैक कर रहा है चुपके-चुपके सबकुछ, IIT Delhi की रिपोर्ट ने खोले बड़े राज

IIT दिल्ली के रिसर्चर्स ने हाल ही में एक ऐसा खुलासा किया है जिसने स्मार्टफोन यूजर्स को चौंका दिया है. आमतौर पर हम GPS का इस्तेमाल किसी जगह तक पहुंचने या अपने ऑर्डर ट्रैक करने के लिए करते हैं. लेकिन इस रिसर्च के मुताबिक, Android स्मार्टफोन्स में मौजूद “fine-grained GPS data” सिर्फ लोकेशन नहीं, बल्कि यूजर की हरकतें, उनके आसपास का माहौल और यहां तक कि कमरे का लेआउट भी बता सकता है.

IIT दिल्ली की चौंकाने वाली स्टडी
IIT दिल्ली की यह स्टडी “AndroCon: An Android Phone-based Sensor for Ambient, Human Activity and Layout Sensing using Fine-Grained GPS Information” नाम से ACM Transactions on Sensor Networks नामक प्रतिष्ठित जर्नल में प्रकाशित हुई है. इस रिसर्च में बताया गया कि Android ऐप्स को मिलने वाली लोकेशन परमिशन से जुड़ा डेटा वास्तव में बहुत गहराई तक जानकारी दे सकता है.

AndroCon सिस्टम क्या करता है?
IIT दिल्ली के रिसर्चर्स ने “AndroCon” नाम का एक सिस्टम डेवलप किया है. यह पहला ऐसा सिस्टम है जो दिखाता है कि GPS के “fine-grained” डेटा का इस्तेमाल बिना कैमरा, माइक या मोशन सेंसर के भी एक छिपे हुए सेंसर की तरह किया जा सकता है. यह सिस्टम GPS सिग्नल के 9 पैरामीटर्स (जैसे Doppler Shift, Signal Power और Multipath Interference) को समझकर यह अनुमान लगाता है कि यूजर बैठा है, खड़ा है, लेटा है, मेट्रो या फ्लाइट में है, पार्क में है या किसी भीड़भाड़ वाली जगह पर है.

Add Zee News as a Preferred Source

कमरे की स्थिति तक का पता लगा सकता है GPS
रिसर्चर्स ने बताया कि AndroCon यह भी बता सकता है कि कोई रूम खाली है या उसमें लोग मौजूद हैं. इस डेटा को समझने के लिए रिसर्च टीम ने क्लासिकल सिग्नल प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग दोनों का इस्तेमाल किया. IIT दिल्ली के प्रोफेसर स्मृति आर. सारंगी के मुताबिक, “यह स्टडी करीब 40,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक साल तक चली. AndroCon ने 99% तक सटीकता से आसपास के माहौल का पता लगाया और 87% से ज्यादा सटीकता से यूजर की एक्टिविटी पहचानी, यहां तक कि हाथ हिलाने जैसी छोटी गतिविधियाँ भी.”

कमाल का टेक – लेकिन खतरा भी उतना बड़ा
AndroCon सिर्फ एक्टिविटी नहीं पहचानता, बल्कि कमरों, सीढ़ियों और लिफ्ट्स की लोकेशन का अनुमान भी लगा सकता है. यह सब केवल GPS पैटर्न्स और यूजर की मूवमेंट से किया गया, और इसमें गलती की सीमा सिर्फ 4 मीटर रही. लेकिन इसके साथ ही यह तकनीक एक बड़ा सिक्योरिटी गैप भी उजागर करती है. कोई भी Android ऐप, जिसके पास “precise location” की परमिशन है, वह यूजर की संवेदनशील जानकारी बिना अनुमति के भी हासिल कर सकता है.

टेक्नोलॉजी की दोधारी तलवार
प्रोफेसर सारंगी ने कहा, “यह रिसर्च दिखाती है कि GPS सिर्फ लोकेशन बताने वाला टूल नहीं, बल्कि यह एक ऐसा साइलेंट चैनल है जो हमारे आसपास की हर चीज को समझ सकता है. AndroCon ने एक सामान्य स्मार्टफोन को एक वैज्ञानिक यंत्र में बदल दिया है, लेकिन यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारी रोजमर्रा की तकनीक में अभी भी कई छिपे हुए खतरे मौजूद हैं.”

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

IIT DelhiAndroCon studyGPS tracking risks

Trending news

'तूफान मोंथा' से 5265 करोड़ बर्बाद, 'मेलिसा' से 44 की मौत, 31 अक्टूबर का जानें हाल
'Weather Update'
'तूफान मोंथा' से 5265 करोड़ बर्बाद, 'मेलिसा' से 44 की मौत, 31 अक्टूबर का जानें हाल
'30 जून 2026 तक...', कर्जमाफी पर CM देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
Devendra Fadnavis
'30 जून 2026 तक...', कर्जमाफी पर CM देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
DNA: देश के कट्टरपंथियों को ‘वंदे मातरम’ से परेशानी, 150वीं वर्षगांठ पर विरोध
DNA
DNA: देश के कट्टरपंथियों को ‘वंदे मातरम’ से परेशानी, 150वीं वर्षगांठ पर विरोध
चीनी खतरे से निपटने के लिए क्या भारत करेगा परमाणु बम के 'बाप' का परीक्षण?
DNA
चीनी खतरे से निपटने के लिए क्या भारत करेगा परमाणु बम के 'बाप' का परीक्षण?
भूटान जा रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्लेन की सिलीगुड़ी में आपात लैंडिंंग
Nirmala Sitharaman
भूटान जा रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्लेन की सिलीगुड़ी में आपात लैंडिंंग
मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशी यात्री के बैग मिले दो सिल्वरी गिबन, जानें फिर क्या हुआ
mumbai
मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशी यात्री के बैग मिले दो सिल्वरी गिबन, जानें फिर क्या हुआ
यामी गौतम की फिल्म का मुंबई में 17 बच्चों के अपहरण से क्या कनेक्शन?
mumbai
यामी गौतम की फिल्म का मुंबई में 17 बच्चों के अपहरण से क्या कनेक्शन?
आसमान पर छाई धुंध, आंखों में चुभन; क्या बरसेगी राहत की बूंदें? पढ़ें ताजा मौसम अलर्ट
weather update
आसमान पर छाई धुंध, आंखों में चुभन; क्या बरसेगी राहत की बूंदें? पढ़ें ताजा मौसम अलर्ट
RSS विवाद पर प्रियांक खड़गे ने BJP को घेरा, कहा-अदालती आदेशों की गलत व्याख्या बंद...
Priyank Kharge
RSS विवाद पर प्रियांक खड़गे ने BJP को घेरा, कहा-अदालती आदेशों की गलत व्याख्या बंद...
सियासी पिच पर मोहम्मद अजहरुद्दीन को एक और खिताब, तेलंगाना कैबिनेट में मिलेगी जगह
Mohammad Azharuddin
सियासी पिच पर मोहम्मद अजहरुद्दीन को एक और खिताब, तेलंगाना कैबिनेट में मिलेगी जगह