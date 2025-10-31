सावधान! आपके फोन का GPS ट्रैक कर रहा है चुपके-चुपके सबकुछ, IIT Delhi की रिपोर्ट ने खोले बड़े राज

IIT दिल्ली के रिसर्चर्स ने हाल ही में एक ऐसा खुलासा किया है जिसने स्मार्टफोन यूजर्स को चौंका दिया है. आमतौर पर हम GPS का इस्तेमाल किसी जगह तक पहुंचने या अपने ऑर्डर ट्रैक करने के लिए करते हैं. लेकिन इस रिसर्च के मुताबिक, Android स्मार्टफोन्स में मौजूद “fine-grained GPS data” सिर्फ लोकेशन नहीं, बल्कि यूजर की हरकतें, उनके आसपास का माहौल और यहां तक कि कमरे का लेआउट भी बता सकता है.

IIT दिल्ली की चौंकाने वाली स्टडी

IIT दिल्ली की यह स्टडी “AndroCon: An Android Phone-based Sensor for Ambient, Human Activity and Layout Sensing using Fine-Grained GPS Information” नाम से ACM Transactions on Sensor Networks नामक प्रतिष्ठित जर्नल में प्रकाशित हुई है. इस रिसर्च में बताया गया कि Android ऐप्स को मिलने वाली लोकेशन परमिशन से जुड़ा डेटा वास्तव में बहुत गहराई तक जानकारी दे सकता है.

AndroCon सिस्टम क्या करता है?

IIT दिल्ली के रिसर्चर्स ने “AndroCon” नाम का एक सिस्टम डेवलप किया है. यह पहला ऐसा सिस्टम है जो दिखाता है कि GPS के “fine-grained” डेटा का इस्तेमाल बिना कैमरा, माइक या मोशन सेंसर के भी एक छिपे हुए सेंसर की तरह किया जा सकता है. यह सिस्टम GPS सिग्नल के 9 पैरामीटर्स (जैसे Doppler Shift, Signal Power और Multipath Interference) को समझकर यह अनुमान लगाता है कि यूजर बैठा है, खड़ा है, लेटा है, मेट्रो या फ्लाइट में है, पार्क में है या किसी भीड़भाड़ वाली जगह पर है.

कमरे की स्थिति तक का पता लगा सकता है GPS

रिसर्चर्स ने बताया कि AndroCon यह भी बता सकता है कि कोई रूम खाली है या उसमें लोग मौजूद हैं. इस डेटा को समझने के लिए रिसर्च टीम ने क्लासिकल सिग्नल प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग दोनों का इस्तेमाल किया. IIT दिल्ली के प्रोफेसर स्मृति आर. सारंगी के मुताबिक, “यह स्टडी करीब 40,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक साल तक चली. AndroCon ने 99% तक सटीकता से आसपास के माहौल का पता लगाया और 87% से ज्यादा सटीकता से यूजर की एक्टिविटी पहचानी, यहां तक कि हाथ हिलाने जैसी छोटी गतिविधियाँ भी.”

कमाल का टेक – लेकिन खतरा भी उतना बड़ा

AndroCon सिर्फ एक्टिविटी नहीं पहचानता, बल्कि कमरों, सीढ़ियों और लिफ्ट्स की लोकेशन का अनुमान भी लगा सकता है. यह सब केवल GPS पैटर्न्स और यूजर की मूवमेंट से किया गया, और इसमें गलती की सीमा सिर्फ 4 मीटर रही. लेकिन इसके साथ ही यह तकनीक एक बड़ा सिक्योरिटी गैप भी उजागर करती है. कोई भी Android ऐप, जिसके पास “precise location” की परमिशन है, वह यूजर की संवेदनशील जानकारी बिना अनुमति के भी हासिल कर सकता है.

टेक्नोलॉजी की दोधारी तलवार

प्रोफेसर सारंगी ने कहा, “यह रिसर्च दिखाती है कि GPS सिर्फ लोकेशन बताने वाला टूल नहीं, बल्कि यह एक ऐसा साइलेंट चैनल है जो हमारे आसपास की हर चीज को समझ सकता है. AndroCon ने एक सामान्य स्मार्टफोन को एक वैज्ञानिक यंत्र में बदल दिया है, लेकिन यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारी रोजमर्रा की तकनीक में अभी भी कई छिपे हुए खतरे मौजूद हैं.”