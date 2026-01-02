Advertisement
iPhone की बैटरी से हो गए परेशान! इन ट्रिक्स की मदद से घंटों बढ़ाएं बैकअप, ये सेटिंग्स हैं बड़ी वजह

iPhone की बैटरी से हो गए परेशान! इन ट्रिक्स की मदद से घंटों बढ़ाएं बैकअप, ये सेटिंग्स हैं बड़ी वजह

iPhone Battery life: अगर iPhone में कम समय की बैटरी लाइफ आपके लिए बड़ा सिरदर्द हैं, तो इन कुछ ट्रिक्स की मदद से आप अपने आईफोन का बैकअप बढ़ा सकते हैं. इसकी मदद से आप अपने iPhone को ज्यादा देर तक चला सकते हैं. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 02, 2026, 02:12 PM IST
iPhone की बैटरी से हो गए परेशान! इन ट्रिक्स की मदद से घंटों बढ़ाएं बैकअप, ये सेटिंग्स हैं बड़ी वजह

iPhone Battery life: iPhone यूजर्स को सबसे ज्यादा शिकायत उनके फोन की बैटरी को लेकर रहती है. कई बार तो पुराना फोन फुल चार्ज करने के बाद भी शाम होने से पहले ही बंद हो जाता है. ऐसे में यूजर्स को लगता है कि उनके आईफोन की बैटरी खराब हो गई हैं. लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता है. कम बैटरी बैकअप के लिए कई बार iPhone यूजर्स की कुछ सेटिंग्स, बैकग्राउंड एक्टिविटी और गलत आदतें भी जिम्मेदार होती है. हम यहां आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स के बारे में बता रहे हैं, जो बिना बैटरी बदले भी आपके आईफोन का बैकअप बढ़ा सकता है.    

कहां खर्च हो रही है बैटरी?
iPhone में आपको बैटरी यूसेज का पूरा डाटा मिल जता है. सेटिंग्स में बैटरी सेक्शन खोलने पर आपको यह साफ दिखाई देगा. यहां से आप देख सकते हैं कि कौन सा ऐप सबसे ज्यादा पावर खा रहा है. इसमें सोशल मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग या गेमिंग ऐप्स हो सकते हैं. कई बार ये ऐप्स बैकग्राउंड में पावर की खपत करते रहते हैं, भले ही आप उनका उपयोग न कर रहे हों. ऐसे में आप बैटरी यूसेज के डाटा को देख कर इसको कंट्रोल कर सकते हैं. 

बैकग्राउंड एक्टिविटी वाले ऐप्स पर रखें नज़र
आपको बता दें कि फोन में कई ऐप ऐसे भी होते हैं, जो हर वक्त बैकग्राउंड में रिफ्रेश होते रहते हैं. यह सभी ऐप्स तेजी से आपके फोन में बैटरी की खपत करते हैं. ऐसे में इन सेटिंग्स को लिमिट करने से बैटरी लाइफ में बड़ा फर्क नजर आता है. इसमें आपकी लोकेशन सर्विस भी आती है. 

यह भी पढे़ं:- Bharat Taxi ऐप से ऐसे बुक करें कैब! एक ही ऐप में ऑटो-बाइक का ऑप्‍शन

ब्राइटनेस और डिस्प्ले सेटिंग्स का रखें ख्याल
iPhone की स्क्रीन आपके बैटरी की सबसे बड़ी दुश्मन है. ज्यादा ब्राइटनेस से आपके फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है. बैटरी की बचत के लिए आपको ऑटो-ब्राइटनेस मोड ऑन रखना होगा, साथ ही डार्क इंटरफेस का सीमित इस्तेमाल करने से स्क्रीन की खपत कम की जा सकती है. इसके अलावा ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले जैसा फीचर बंद करना ही आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

यह सेटिंग है सबसे असरदार तरीका
अगर आप बिना किसी झंझट के बैटरी बचाना चाहते हैं तो Low Power Mode आपके लिए सबसे असरदार तरीका हो सकता है. इस फीचर से आपके फोन में बैकग्राउंड प्रोसेस, मेल फेच और विजुअल इफेक्ट्स कम हो जाता है. जिससे आपका फोन पावर कम खर्च करता है. साथ ही फोन को जरूरत से ज्यादा चर्ज करना भी आपके फोन की बैटरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है. इन आदतों की मदद से आप रोजमर्रा के इस्तेमाल में अपने आईफोन की बैटरी को लंबे समय तक चला सकते हैं.

यह भी पढ़ें:- Samsung की बढ़ेगी टेंशन... Motorola ला रहा है अपना पहला Book-Style फोल्डेबल फोन

