Smartphone के स्पीकर से आ रही है कम आवाज? घर बैठे करें ये काम, निकल जाएगी सारी गंदगी

क्या आपके फोन की आवाज अब पहले जैसी नहीं रही? म्यूजिक, कॉल या वीडियो की साउंड अब मफल्ड या धीमी सुनाई देती है? दरअसल, यह आपके फोन के स्पीकर में जमी धूल और गंदगी की वजह से होता है. स्मार्टफोन रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाला सबसे जरूरी गैजेट है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड हिस्सा- स्पीकर ग्रिल- जल्दी गंदा हो जाता है. अच्छी बात यह है कि इसे घर पर ही आसानी से साफ किया जा सकता है, वो भी बिना किसी टेक्निशियन के पास गए. आइए जानते हैं कैसे करें सफाई.

टूथब्रश से करें स्पीकर की जमी धूल की सफाई

फोन के स्पीकर को साफ करने का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है टूथब्रश. बस एक पुराना, मुलायम ब्रश लें और स्पीकर ग्रिल पर हल्के हाथों से सफाई करें. कभी भी गीला ब्रश इस्तेमाल न करें, क्योंकि नमी से स्पीकर डैमेज हो सकता है. थोड़ा समय देकर दोनों साइड (ऊपर और नीचे) के स्पीकर को साफ करें. कुछ सेकंड में धूल और गंदगी निकल जाएगी और आवाज क्लियर और तेज हो जाएगी.

थिनर से करें डीप क्लीनिंग (सावधानी के साथ)

अगर स्पीकर बहुत ज्यादा गंदा है, तो थिनर (Thinner) का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. थोड़ा सा थिनर एक ब्रश या कॉटन पर लगाएं और हल्के से स्पीकर ग्रिल पर रगड़ें. ध्यान रखें कि ज्यादा थिनर लगाने से फोन का मदरबोर्ड या सर्किट खराब हो सकता है. इसलिए थिनर का प्रयोग बहुत सावधानी से करें- बस उतना ही जितना सतह की धूल हटाने के लिए जरूरी हो.

ईयरबड्स से भी हो सकता है कमाल

Earbuds यानी कॉटन स्वैब्स से भी स्मार्टफोन का स्पीकर साफ किया जा सकता है. बस हल्के हाथ से स्पीकर ग्रिल पर घुमाएं ताकि जमी हुई धूल निकल सके. अगर बहुत प्रेशर देंगे तो स्पीकर डैमेज हो सकता है, इसलिए धीरे-धीरे सफाई करें. ईयरबड्स की खासियत है कि यह छोटे-छोटे पोर्ट्स तक पहुंचकर डीप क्लीनिंग कर देते हैं.

कॉटन से करें कोमल सफाई

कॉटन सबसे सुरक्षित घरेलू उपायों में से एक है. थोड़ा सा कॉटन लें, उसे किसी टूथपिक या पतली स्टिक पर लपेट लें और स्पीकर ग्रिल में हल्के से लगाएं. अगर चाहें तो कॉटन पर बहुत कम मात्रा में थिनर भी लगा सकते हैं ताकि गंदगी आसानी से निकल जाए. इससे स्पीकर की धूल और तेल दोनों साफ हो जाते हैं, और आवाज में फिर से पहले जैसी क्लैरिटी आ जाती है.

सफाई के बाद करें यह टेस्ट

सफाई पूरी होने के बाद किसी गाने या वीडियो को प्ले करें और चेक करें कि आवाज क्लियर है या नहीं. अगर फिर भी वॉल्यूम कम लग रहा है, तो सेटिंग्स में जाकर ऑडियो लेवल चेक करें या स्पीकर टेस्ट ऐप का इस्तेमाल करें. नियमित रूप से महीने में एक बार स्पीकर की सफाई करें ताकि डिवाइस लंबे समय तक सही चलता रहे. थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपका फोन हमेशा देगा लाउड और क्लियर साउंड आउटपुट!