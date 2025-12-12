Advertisement
बम की तरह फटेगा आपका PowerBank! पीछे लिखा है ये नंबर तो फेंक दें घर से बाहर, धड़ल्ले से बिका Amazon पर

बम की तरह फटेगा आपका PowerBank! पीछे लिखा है ये नंबर तो फेंक दें घर से बाहर, धड़ल्ले से बिका Amazon पर

यह वही पावर बैंक है जिसे हजारों लोगों ने Amazon से खरीदा है. कई मामलों में इस डिवाइस में आग लगने की शिकायतें सामने आईं, जिसके बाद अमेरिका की Consumer Product Safety Commission (CPSC) ने तुरंत इसे रिकॉल कर लिया.

Dec 12, 2025
बम की तरह फटेगा आपका PowerBank! पीछे लिखा है ये नंबर तो फेंक दें घर से बाहर, धड़ल्ले से बिका Amazon पर

अमेरिका में एक पॉपुलर Power Bank ब्रांड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है. यह वही पावर बैंक है जिसे हजारों लोगों ने Amazon से खरीदा है. कई मामलों में इस डिवाइस में आग लगने की शिकायतें सामने आईं, जिसके बाद अमेरिका की Consumer Product Safety Commission (CPSC) ने तुरंत इसे रिकॉल कर लिया. लगभग 2 लाख 10 हजार यूनिट्स को “खतरनाक बैच” घोषित किया गया है. खरीदने वालों को सलाह दी गई है कि वे तुरंत अपने पावर बैंक को चेक करें और अगर यह प्रभावित मॉडल में आता है तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें.

कौन सा पावर बैंक रिकॉल हुआ है?
CPSC के अनुसार, रिकॉल किए गए पावर बैंक INIU 10,000mAh मॉडल BI-B41 हैं. ये पावर बैंक अगस्त 2021 से लेकर अप्रैल 2022 के बीच Amazon पर बेचे गए थे. इस डिवाइस में लगी लिथियम-आयन बैटरी ओवरहीट होकर जल सकती है, जिसके कारण आग लगने या जलने का खतरा है. कंपनी ने बताया कि अब तक कम से कम 15 ओवरहीटिंग घटनाएं, 11 आग लगने के मामले, और 3 मामूली बर्न चोटें दर्ज की जा चुकी हैं. इसके अलावा प्रॉपर्टी डैमेज 3.8 लाख डॉलर से अधिक का हो चुका है.

कैसे दिखते हैं खतरनाक यूनिट्स?
ये पावर बैंक काले या नीले रंग में आते हैं और इनके फ्रंट पर INIU का लोगो और पॉ-प्रिंट LED लाइट होती है. केवल जिन सीरियल नंबरों वाले यूनिट्स पर रिकॉल लागू है, वे हैं: 000G21, 000H21, 000I21 और 000L21. अगर आपके पास यह मॉडल है, तो तुरंत इसका उपयोग बंद कर दें. INIU ने एक रिकॉल पेज बनाया है, जहां ग्राहक सीरियल नंबर दर्ज करके पूरा रिफंड मांग सकते हैं.

लिथियम-आयन बैटरी को सामान्य कचरे में क्यों नहीं फेंकें?
CPSC ने यूज़र्स को चेतावनी दी है कि लिथियम-आयन बैटरी को कभी भी घर के सामान्य कचरे में न फेंकें. ऐसा करने से आग का खतरा बढ़ सकता है. इसके बजाय, यूज़र्स को अपने स्थानीय हज़ार्डस-वेस्ट सेंटर में जाकर सुरक्षित तरीके से बैटरी डिस्पोज करने की सलाह दी गई है.

कैसे पता करें कि आपका Power Bank खराब है?
बैटरी चार्ज पकड़ना बंद कर दे: अगर आपका पावर बैंक पहले जितना बैकअप नहीं दे रहा, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है, या बार-बार चार्ज करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि इसकी इंटरनल बैटरी कमजोर हो रही है. यह खराब होने की शुरुआती पहचान है.

फिजिकल डैमेज या सूजन: अगर पावर बैंक का बॉडी उभरा हुआ दिखे, केसिंग टेढ़ा-मेढ़ा हो जाए, या उसमें गैप दिखने लगे तो यह अंदर बैटरी में गैस बनने का संकेत हो सकता है. ऐसी सूजन बेहद खतरनाक होती है.
क्रैक, ढीला हिस्सा या टूटा हुआ बॉडी भी दर्शाता है कि डिवाइस सुरक्षित नहीं है.

चार्जिंग के दौरान ज्यादा गर्म होना: चार्जिंग के समय हल्की गर्मी सामान्य है, लेकिन यदि पावर बैंक लगातार बहुत गर्म होने लगे या unplug करने के बाद भी तापमान कम न हो, तो यह संकेत है कि डिवाइस असुरक्षित हो चुका है और ओवरहीटिंग का खतरा है.

चार्जिंग रुक-रुक कर होना या अजीब आवाज/गंध आना: अगर पावर बैंक अचानक चार्जिंग रोक दे, स्पार्क जैसा व्यवहार करे, आवाज आए या जलने जैसी गंध आए, तो यह शॉर्ट-सर्किट का संकेत है. ऐसे लक्षण दिखते ही डिवाइस का उपयोग तुरंत बंद कर देना चाहिए.

