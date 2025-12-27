Does Smart TV hacked: क्या आपको पता है कि आपके घर में लगा एडवांस फीचर्स वाला स्मार्ट टीवी भी हैक हो सकता है? स्मार्टफोन और लैपटॉप की तरह हैकर्स टीवी के जरिए 24 घंटे आपके घर में घुसपैठ कर सकते हैं. हम यहां आपको बताएंगे किस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि कहीं आपका टीवी हैक तो नहीं है, और समय रहते इससे अपना बचाव भी सकते हैं.

वाई-फाई से हैकिंग

आपको बता दें कि टीवी के अंदर भी एक सिस्टम है जो कंप्यूटर की तरह काम करता है. उसके लिए आपका टीवी हमेशा वाई-फाई के द्वारा इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है. उसी वाई-फाई के कमजोर पासवर्ड हैकर्स को आपके घर में एंट्री देते हैं. अगर एक बार आपका वाई-फाई हैक हो गया तो उस नेटवर्क से कनेक्टेड टीवी और दूसरे डिवाइस को भी हैकर्स आसानी से हैक कर लेते हैं. स्मार्ट टीवी हैक होने के बाद बहुत कम लोगों को इसका पता चल पाता है. हालांकि, टीवी आपको इसके कई संकेत देता रहता है.

हैक किए गए टीवी की पहचान कैसे करें?

स्मार्ट टीवी हैक होने के कई संकेत होते हैं. इसमें टीवी का अचानक चालू या बंद होना, टीवी धीमा हो जाना साथ ही अपडेटेड सॉफ्टवेयर होने के बावजूद टीवी अचानक क्रैश हो जाना या आवाज का कम ज्यादा होना. अगर आपके स्मार्ट टीवी में भी ऐसी कोई परेशानी दिख रही है तो पूरी संभावना है कि कोई मैलवेयर आपके टीवी में एक्टिव है. इसी मैलवेयर के कारण आपके टीवी में नेविगेट या स्ट्रीम करना मुश्किल हो रहा है.

एंड्रॉइड टीवी में थर्ड पार्टी ऐप्स से बचे

अगर आपको पास Android TV पर चलने वाला Smart TV है तो आपको और भी सावधान रहने की जरूरत हैं. क्योंकि इसमें आप आसानी से थर्ड पार्टी ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं? इसी का फयदा कई बार हैकर्स उठा कर कोई मैलवेयर आपके टीवी में इंस्टॉल कर देते हैं. ऐसे में अगर आपको टीवी की होम स्क्रीन पर अजीब नाम या आइकन के साथ अनजान ऐप्स नजर आने लगे, तो समझ जाइए कि टीवी की जांच करने का समय आ गया है. ये ऐप्स आपकी एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं.

अपना स्मार्ट टीवी ऐसे रखें सिक्योर



स्टेप 1. सबसे पहले तो आपको अगर अपने टीवी में कोई भी अजीब नाम या आइकन वाले ऐप्स दिखें तो उनको रिमूव कर दें. इसके साथ Unknown Sources से इंस्टॉलेशन वाले ऑप्शन को बंद करके अपना वाई-फाई पासवर्ड बदल दें.

स्टेप 2. टीवी को कुछ समय के लिए वाई-फाई से डिस्कनेक्ट कर दें

स्टेप 3. अगर इतना करने पर भी टीवी की परेशानी बनी हुई है तो मैलवेयर को हटाने के लिए टीवी को फैक्टरी रीसेट करें.

स्टेप 4. अपने टीवी का सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेट रखें.

