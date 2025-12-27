Advertisement
trendingNow13055285
Hindi Newsटेकक्या एडवांस फीचर्स वाले स्‍मार्ट टीवी भी हो सकते हैं हैक? दिखने लगें ये लक्षण, तो तुरंत हो जाएं सावधान!

क्या एडवांस फीचर्स वाले स्‍मार्ट टीवी भी हो सकते हैं हैक? दिखने लगें ये लक्षण, तो तुरंत हो जाएं सावधान!

Does Smart TV hacked: क्या आप जानते हैं लैपटॉप और स्मार्टफोन ही नहीं बल्कि आपकी Smart TV भी हैक हो सकती है. अगर आपका स्‍मार्ट टीवी हैक हो जाए तो इसके संकेत द‍िखने लग जाते हैं. यहां हम आपको हैक किए गए टीवी की पहचान और इससे बचाव के तरीके समझाने जा रहे हैं. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 27, 2025, 03:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या एडवांस फीचर्स वाले स्‍मार्ट टीवी भी हो सकते हैं हैक? दिखने लगें ये लक्षण, तो तुरंत हो जाएं सावधान!

Does Smart TV hacked: क्या आपको पता है कि आपके घर में लगा एडवांस फीचर्स वाला स्मार्ट टीवी भी हैक हो सकता है? स्मार्टफोन और लैपटॉप की तरह हैकर्स टीवी के जरिए 24 घंटे आपके घर में घुसपैठ कर सकते हैं. हम यहां आपको बताएंगे किस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि कहीं आपका टीवी हैक तो नहीं है, और समय रहते इससे अपना बचाव भी सकते हैं. 

वाई-फाई से हैकिंग

आपको बता दें कि टीवी के अंदर भी एक सिस्टम है जो कंप्यूटर की तरह काम करता है. उसके लिए आपका टीवी हमेशा वाई-फाई के द्वारा इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है. उसी वाई-फाई के कमजोर पासवर्ड हैकर्स को आपके घर में एंट्री देते हैं. अगर एक बार आपका वाई-फाई हैक हो गया तो उस नेटवर्क से कनेक्टेड टीवी और दूसरे डिवाइस को भी हैकर्स आसानी से हैक कर लेते हैं. स्मार्ट टीवी हैक होने के बाद बहुत कम लोगों को इसका पता चल पाता है. हालांकि, टीवी आपको इसके कई संकेत देता रहता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

हैक किए गए टीवी की पहचान कैसे करें?

स्मार्ट टीवी हैक होने के कई संकेत होते हैं. इसमें टीवी का अचानक चालू या बंद होना, टीवी धीमा हो जाना साथ ही अपडेटेड सॉफ्टवेयर होने के बावजूद टीवी अचानक क्रैश हो जाना या आवाज का कम ज्यादा होना. अगर आपके स्मार्ट टीवी में भी ऐसी कोई परेशानी दिख रही है तो पूरी संभावना है कि कोई मैलवेयर आपके टीवी में एक्टिव है. इसी मैलवेयर के कारण आपके टीवी में नेविगेट या स्ट्रीम करना मुश्किल हो रहा है.  

यह भी पढ़ें:- iPhone 16 Pro Max पर मिल रही बंपर छूट, लाख रुपये से कम कीमत में लपक लें फोन

एंड्रॉइड टीवी में थर्ड पार्टी ऐप्स से बचे

अगर आपको पास Android TV पर चलने वाला Smart TV है तो आपको और भी सावधान रहने की जरूरत हैं. क्योंकि इसमें आप आसानी से थर्ड पार्टी ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं? इसी का फयदा कई बार हैकर्स उठा कर कोई मैलवेयर आपके टीवी में इंस्टॉल कर देते हैं. ऐसे में अगर आपको टीवी की होम स्क्रीन पर अजीब नाम या आइकन के साथ अनजान ऐप्स नजर आने लगे, तो समझ जाइए कि टीवी की जांच करने का समय आ गया है. ये ऐप्स आपकी एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं.

अपना स्मार्ट टीवी ऐसे रखें सिक्योर
 
स्टेप 1.  सबसे पहले तो आपको अगर अपने टीवी में कोई भी अजीब नाम या आइकन वाले ऐप्स दिखें तो उनको रिमूव कर दें. इसके साथ Unknown Sources से इंस्टॉलेशन वाले ऑप्शन को बंद करके अपना वाई-फाई पासवर्ड बदल दें. 
स्टेप 2. टीवी को कुछ समय के लिए वाई-फाई से डिस्कनेक्ट कर दें
स्टेप 3. अगर इतना करने पर भी टीवी की परेशानी बनी हुई है तो मैलवेयर को हटाने के लिए टीवी को फैक्टरी रीसेट करें.
स्टेप 4. अपने टीवी का सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेट रखें. 

यह भी पढ़ें:- Google Pixel 9 Pro पर बंपर ऑफर! ₹27,000 से भी ज्यादा सस्ता हुआ फोन, यहां चल रहा ऑफर

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

smart tvsmart tv hackedSmart TV Tips

Trending news

'MNREGA पर हमला ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वार', राहुल गांधी का आरोप; करेंगे जनांदोलन
MNREGA
'MNREGA पर हमला ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वार', राहुल गांधी का आरोप; करेंगे जनांदोलन
SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा
BLO amit kumar
SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़
bengaluru news
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़
MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, CWC में खड़गे ने बताया प्लान
Mallikarjun Kharge
MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, CWC में खड़गे ने बताया प्लान
कुलदीप सेंगर को मिली राहत के खिलाफ CBI पहुंची SC, किस आधार पर दी चुनौती?
Kuldeep Sengar
कुलदीप सेंगर को मिली राहत के खिलाफ CBI पहुंची SC, किस आधार पर दी चुनौती?
'फर्जी वोटिंग में उन्होंने की है PHD..', फर्ज वोटरों को लेकर PMK ने स्टालिन को घेरा
Tamil Nadu news
'फर्जी वोटिंग में उन्होंने की है PHD..', फर्ज वोटरों को लेकर PMK ने स्टालिन को घेरा
क्या है अल-कायदा का डिजिटल कमांड? भारत में ऐसे बढ़ाना चाहता है जिहादी सोच
al-Qaeda
क्या है अल-कायदा का डिजिटल कमांड? भारत में ऐसे बढ़ाना चाहता है जिहादी सोच
'बांग्लादेश ही नहीं, बंगाल में भी हिंदू सुरक्षित नहीं...' भाजपा ने CM ममता को घेरा
Mamata Banerjee
'बांग्लादेश ही नहीं, बंगाल में भी हिंदू सुरक्षित नहीं...' भाजपा ने CM ममता को घेरा
अजित पवार को अपने साथ क्यों नहीं ले रही भाजपा? उधर चाचा के साथ भी जाने का प्लान फेल
Maharashtra elections
अजित पवार को अपने साथ क्यों नहीं ले रही भाजपा? उधर चाचा के साथ भी जाने का प्लान फेल
पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार 12वीं बार दोषी करार, घोटाले के 15 मामले अब भी लंबित
Odisha
पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार 12वीं बार दोषी करार, घोटाले के 15 मामले अब भी लंबित