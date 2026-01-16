आपके फोन का कैमरा है छुपा हुआ स्मार्ट टूल! कभी नहीं सोचा होगा कैमरे का ऐसा यूज, जानिए क्या है खास

Advertisement
आज ते समय में अधिकतर लोग जब स्मार्टफोन का कैमरा खोलते हैं, तो वो इसका उपयोग सिर्फ फोटो खींचने या वीडियो बनाने तक ही करते हैं. लेकिन हकीकत यह है कि फोन में लगा यह छोटा सा कैमरा आपकी जिंदगी को काफी आसान बना सकता है. सही तरीके से इसका इस्तेमाल आपके लिए एक स्मार्ट गैजेट बन सकता है, जो आपके रोजमर्रा की कई परेशानियों को आराम से हल कर सकता है. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 16, 2026, 07:05 AM IST
अगर आप भी अपने स्मार्टफोन के कैमरे का इस्तेमाल सिर्फ फोटो खींचने या वीडियो बनाने तक ही करते हैं, तो यह खबर आपके लिए हैं. क्योंकि अगर आप अपने फोन के कैमरे का ये इस्तेमाल जान जाते हैं? तो आपकी रोजमर्रा की कई परेशानियां मिनटों में दूर हो सकती है. दरअसल आपके स्मार्टफोन में मौजूद कैमरा एक ऐसा टूल है, जिसका कई लोग पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं. आज के समय में आपके फोन का एक छोटा सा स्मार्ट टूल बन चुका है. सही तरीके से इसका इस्तेमाल आपके कई कामों को मिनटों में हल कर सकता है. हम यहां आपको कैमरे के ऐसे कई यूज बता रहे हैं, जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा.      

फोन के कैमरे से पता करें रिमोट की बैटरी
कई बार आपके घर में टीवी या एसी का रिमोट अचानक काम करना बंद कर देता है. ऐसे में आपको समझ नहीं आता कि इसमें परेशानी क्या है? इसकी बैटरी खत्म हो गई या रिमोट ही खराब हो गया. ऐसे समय में फोन का कैमरा बहुत काम आता है. कैमरे की मदद से आप रिमोट की बैटरी का पता लगा सकते हैं. बस इसके लिए आप रिमोट को कैमरे के सामने रखें और बटन दबाएं. अगर कैमरे में सामने वाली छोटी लाइट चमकती दिखे, तो रिमोट की बैटरी ठीक है. लाइट न दिखे तो बैटरी बदलने की जरूरत हो सकती है.

कैमरे को मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह करें उपयोग
अगर आप किसी भी छोटे टेक्स्ट को आराम से पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसके लिए अपने फोन के कैमरे का उपयोग कतर सकते हैं. आज के समय में स्मार्टफोन कैमरा के जूम और ऑटोफोक्स इतने बेहतरीन आने लगे हैं कि इसको आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. किसी पैकेट पर लिखी छोटी-छोटी बातें कैमरे को जूम कर आप आराम से पढ़ सकते हैं.     

चीजों को नापने के लिए करें कैमरे का उपयोग
क्या आपको पता है कि आप किसी भी नाप-जोख के लिए कैमरे का उपयोग कर सकते हैं. अगर आपको किसी टेबल, पर्दे या कमरे का अंदाजा लेना है और आपके पास स्केल नहीं है, तो चिंता न करें. आपके स्मार्टफोन का कैमरा आपको उसकी लंबाई और चौड़ाई बता सकता है. अगर आप iphone यूजर हैं, तो इसके लिए आप Measures ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं एंड्रॉयड यूजर्स के लिए प्ले स्टोर पर हजारों ऐसे ऐप्स मिल जाते हैं. 

रियल टाइम में ट्रांसलेट के लिए करे कैमरे का इस्तेमाल
अगर आप कहीं एसी जगह चले गए हैं, जहां आपको सामने लिखी भाषा समझ नहीं आ रही, तो इसके लिए आप अपने स्मार्टफोन के कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप कैमरे से फोटो लेकर या लाइव स्कैन करके उसे अपनी भाषा में बदल सकते हैं. हालांकि इसके लिए आपको Google Translate जैसी किसी ऐप का इस्तेमाल करना होगा. इसकी मदद से आप किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड, बोर्ड या कागज पर लिखी कोई अन्य भाषा को आराम से पढ़ सकते हैं.    

गूगल लेंस से मिलेगा हर चीज की जानकारी
अगर आपको अपने आस-पास कोई ऐसी चीज दिखती है, जिसके बारे में आपको जानना है. इसके लिए आप अपने फोन में मिलने वाले गूगल लेंस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह फीचर आपके द्वारा क्लिक की गई किसी भी फोटो को इंटरनेट पर सर्च करके उससे जुड़े रिजल्ट दिखा देता है. ऐसे में अगर आपको किसी चीज का नाम नहीं पता? कैमरे से फोटो लें और उसे सर्च करें. आपको उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी.

स्कैनर भी बन गया फोन
आज के समय में आपको अपने किसी जरूरी कागज को स्कैन करने के लिए बड़ी मशीन की जरूरत नहीं है. आप अपने स्मार्टफोन से ही साफ स्कैन बनाकर तुरंत भेज सकते हैं. अब कई स्मार्टफोन्स में इसके लिए आपको इनबिल्ट फीचर मिल जाता है. इसके लिए आप अलग से भी ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं. 

