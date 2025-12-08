Advertisement
ठंड में दीवार से कितनी दूर रखना चाहिए वॉशिंग मशीन? 90% भारतीयों को नहीं पता होगा, एक्सपर्ट्स ने बता दी सच्चाई

सालों तक इस्तेमाल करने के बावजूद कई लोग वॉशिंग मशीन की बेसिक इंस्टॉलेशन गलतियां करते रहते हैं. जैसे- मशीन और दीवार के बीच सही दूरी रखना, पानी का दबाव, पाइप की फिटिंग और सही लोकेशन चुनना. ये छोटी-छोटी बातें मशीन की परफॉर्मेंस और उसकी लाइफ को गहराई से प्रभावित करती हैं.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 08, 2025, 07:46 AM IST
वॉशिंग मशीन आज लगभग हर भारतीय घर का अहम हिस्सा बन चुकी है. चाहे फुली-ऑटोमैटिक मॉडल हो या सेमी-ऑटोमैटिक- ये मशीनें हमारी मेहनत को कई गुना कम करती हैं और बिना मेहनत के ढेर सारे कपड़े धो देती हैं. लेकिन हैरानी की बात यह है कि सालों तक इस्तेमाल करने के बावजूद कई लोग वॉशिंग मशीन की बेसिक इंस्टॉलेशन गलतियां करते रहते हैं. जैसे- मशीन और दीवार के बीच सही दूरी रखना, पानी का दबाव, पाइप की फिटिंग और सही लोकेशन चुनना. ये छोटी-छोटी बातें मशीन की परफॉर्मेंस और उसकी लाइफ को गहराई से प्रभावित करती हैं.

पहली इंस्टॉलेशन सलाह: मशीन की सही प्लेसमेंट सबसे जरूरी
अक्सर लोग मशीन को जहां जगह मिल जाए वहां रख देते हैं, लेकिन यह सबसे खतरनाक गलती है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक गलत जगह पर रखी मशीन बार-बार खराब होने की सबसे बड़ी वजह बन जाती है. वॉशिंग मशीन को हमेशा दीवार से 4 से 6 इंच दूर रखना चाहिए. यह गैप मशीन के वाइब्रेशन को कंट्रोल करता है और पाइप, ड्रेनेज होज और पावर केबल पर दबाव नहीं पड़ने देता. अगर मशीन दीवार से बिल्कुल सटकर रखी हो तो स्पिन साइकिल के दौरान ड्रम दीवार से टकरा सकता है, खासकर हाई स्पीड पर.

इससे न सिर्फ आवाज बढ़ती है, बल्कि मशीन में तेजी से घिसावट भी बढ़ने लगती है. पानी के मुड़े हुए पाइप पानी के फ्लो को रोकते हैं, जिससे लीकेज होने का खतरा भी बढ़ जाता है और कई बार मोटर पर भी असर आ सकता है. दीवार से उचित दूरी मशीन को ओवरहीट होने से भी बचाती है क्योंकि इससे मशीन को सही एयरफ्लो मिलता है.

बेहतर स्थिरता- लंबी लाइफ
वॉशिंग मशीन को हमेशा फ्लैट और मजबूत सतह पर ही रखना चाहिए. अगर फर्श बराबर न हो या ढलान पर हो, तो मशीन ज्यादा वाइब्रेट करेगी और बार-बार दीवार से टकराएगी. अगर घर में जगह की कमी हो, तो एंटी-वाइब्रेशन पैड्स या मजबूत वॉशिंग मशीन स्टैंड का इस्तेमाल करना बेहतर है. इंलेट और ड्रेनेज पाइप्स को ज्यादा टाइट न करें. इन्हें वॉश साइकिल के दौरान हल्की मूवमेंट के लिए जगह मिलनी चाहिए. इंस्टॉल करने के बाद मशीन को खाली चलाकर टेस्ट करना भी अच्छा विकल्प है ताकि पता चले कि वाइब्रेशन कितना है और मशीन दीवार से तो नहीं टकरा रही.

विंटर में वॉशिंग मशीन केयर: मोटर पर लोड कम करें
सर्दियों में पाइपों के अंदर पानी गाढ़ा हो जाता है, जिससे मोटर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. अगर आपका मॉडल अनुमति देता है, तो हफ्ते में एक बार गर्म पानी वाला छोटा वॉश साइकिल चलाना फायदेमंद है. मशीन को ज्यादा भरें नहीं, ओवरलोडिंग मोटर पर सीधा असर डालती है. इसके अलावा मशीन को इस्तेमाल के बाद सूखा रखें और उसका दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ दें ताकि अंदर नमी न जमा हो और बदबू न बने.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

washing machinewashing machine installation tipswashing machine wall distance

