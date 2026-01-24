Advertisement
trendingNow13084684
Hindi Newsटेकबिना कैमरा उठाए बना सकेंगे! YouTube का नया AI फीचर देख उड़ जाएंगे होश, अब आप नहीं आपका क्लोन करेगा काम

बिना कैमरा उठाए बना सकेंगे! YouTube का नया AI फीचर देख उड़ जाएंगे होश, अब आप नहीं आपका क्लोन करेगा काम

YouTube AI Update 2026: कैमरे के सामने का डर, लाइट का झंझट और माइक की टेंशन अब ये सब बीते दिनों की बात होने वाली है. इस साल यानी 2026 में YouTube वीडियो बनाकर कमाई करने का पूरा तरीका ही बदलने जा रहा है. YouTube एक ऐसा AI फीचर लाने की तैयारी में है जिससे क्रिएटर्स बिना कैमरे के सामने आए, बिना आवाज रिकॉर्ड किए और बिना शूटिंग किए अपने वीडियो बना सकेंगे.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 24, 2026, 12:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिना कैमरा उठाए बना सकेंगे! YouTube का नया AI फीचर देख उड़ जाएंगे होश, अब आप नहीं आपका क्लोन करेगा काम

YouTube AI Update 2026:  क्या आप भी YouTube पर छोटे-छोटे वीडियो बनाकर लाखों कमाना चाहते हैं लेकिन कैमरे के सामने आने में डर लगती है? जवाब अगर हां हैं तो आपका यह सपना अब YouTube सच करने जा रहा है. आप बिना कैमरा छुए, बिना लाइट सेटअप किए और बिना एक शब्द बोले अपना खुद का वीडियो बना सकेंगे. सुनने में भले ही यह किसी फिल्म का सीन लगे लेकिन साल 2026 में यूट्यूब इसे हकीकत में बदलने जा रहा है. वीडियो स्ट्रीमिंग की दुनिया में एक नए युग की शुरुआत करते हुए यूट्यूब ने अपने AI-फर्स्ट विजन का खुलासा कर दिया है. YouTube के सीईओ नील मोहन ने साफ किया है कि अब प्लेटफॉर्म पर केवल वीडियो देखे नहीं जाएंगे बल्कि AI की सहायता से जादुई तरीके से बनाए भी जाएंगे.

इस साल YouTube अपने प्लेटफॉर्म को पूरी तरह बदलने की तैयारी में है. यूट्यूब के सीईओ नील मोहन ने कंपनी के फ्यूटर रोडमैप को बताते हुए कहा कि इस साल का मुख्य फोकस AI और TV एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर होगा.

बिना कैमरे और माइक के बना सकेंगे वीडियो
YouTube पर इन दिनों शार्ट्स बहुत ज्यादा देखा जाता है. इस नए अपडेट भी खासतौर पर YouTube Shorts के लिए ही है. जिसके बाद क्रिएटर्स AI की सहायता से अपनी खुद की लाइकनेस यानी अपना डिजिटल अवतार तैयार कर सकेंगे. इसकी सहायता से सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देकर ऐसे शॉर्ट्स वीडियो बनाए जा सकेंगे जिनमें क्रिएटर खुद नजर आएगा. यह टेक्नोलॉजी काफी हद तक OpenAI के Sora जैसी होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

सीईओ नील मोहन ने इसको लेकर यह भी साफ किया कि AI केवल एक टूल है यह इंसानी क्रिएटिविटी की जगह नहीं ले सकता है. इसके साथ ही शॉर्ट्स में अब इंस्टाग्राम रील्स की तरह फोटो पोस्ट करने का ऑप्शन भी आने वाला है.

TV देखने का अंदाज बदलेगा
YouTube का दूसरा बड़ा दांव आपके घर की बड़ी स्क्रीन यानी टीवी पर है. 2026 में कंपनी YouTube टीवी के लिए 10 से ज्यादा स्पेशल प्लान लॉन्च करने की प्लानिंग में है जो स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और न्यूज के लिए अलग-अलग होंगे. साथ ही यूजर्स को Multiview का फीचर मिलेगा जिससे वे अपनी पसंद के हिसाब से बदल भी सकेंगे.

ये भी पढे़ंः अश्विनी वैष्णव की घोषणा से विदेशी मोबाइल कंपनियां हैरान! जानें सरकार का नया प्लान

कमाई के नए जरिए 
क्रिएटर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए YouTube अब Jewels और Gifts जैसे फैन-फंडिंग फीचर्स ला रहा है. साथ ही शॉपिंग और ब्रैंड डील्स को सीधे प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा, जिससे क्रिएटर्स के लिए पैसे कमाना और आसान हो जाएगा.

ये भी पढे़ंः दावोस में बड़ा धमाका: Elon Musk ने भरी सभा में खोली ट्रंप के Board of Peace की पोल

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

YouTube AI Update 2026YouTube Shorts

Trending news

जनता के हाथ में तिजोरी, राजा बना सेवक! 1939 में ही लिख दिया था अपना 'संविधान'
raja balasaheb pant
जनता के हाथ में तिजोरी, राजा बना सेवक! 1939 में ही लिख दिया था अपना 'संविधान'
फतेहगढ़ साहिब में धमाका, अमृतसर-दिल्ली रेलवे लाइन को नुकसान; लोको पायलट भी घायल
Republic Day
फतेहगढ़ साहिब में धमाका, अमृतसर-दिल्ली रेलवे लाइन को नुकसान; लोको पायलट भी घायल
कश्मीर में बर्फबारी ने रोकी उड़ानें, कड़ाके की ठंड ने कंपाए हाड़, कितना रहा तापमान?
jammu kashmir weather
कश्मीर में बर्फबारी ने रोकी उड़ानें, कड़ाके की ठंड ने कंपाए हाड़, कितना रहा तापमान?
'शिवसेना पार्टी नहीं एक विचारधारा है, इसे खत्म नहीं कर सकते...', BJP पर भड़के उद्धव
uddhav thackeray
'शिवसेना पार्टी नहीं एक विचारधारा है, इसे खत्म नहीं कर सकते...', BJP पर भड़के उद्धव
मुंबई में मसाज बुकिंग कैंसिल करने से भड़की थैरेपिस्ट; महिला पर कर दिया हमला- Video
mumbai crime
मुंबई में मसाज बुकिंग कैंसिल करने से भड़की थैरेपिस्ट; महिला पर कर दिया हमला- Video
रावी नदी की वो सर्द रात! कैसे 1929 की एक प्रतिज्ञा ने तय किया 26 जनवरी का भविष्य?
Ravi River
रावी नदी की वो सर्द रात! कैसे 1929 की एक प्रतिज्ञा ने तय किया 26 जनवरी का भविष्य?
वंदे मातरम के लिए नया नेशनल प्रोटोकॉल, क्या खत्म होगा 1937 से चला आ रहा पुराना विवाद
Vande Mataram
वंदे मातरम के लिए नया नेशनल प्रोटोकॉल, क्या खत्म होगा 1937 से चला आ रहा पुराना विवाद
ना ‘संस्कृति की झलक’, ना ‘सैन्य ताकत का शो’- बिल्कुल अलग था देश का पहला गणतंत्र दिवस
first republic day
ना ‘संस्कृति की झलक’, ना ‘सैन्य ताकत का शो’- बिल्कुल अलग था देश का पहला गणतंत्र दिवस
26 जनवरी पर PM मोदी को रोकने पर रखा $1,11,000 का इनाम, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR
FIR against khalistani
26 जनवरी पर PM मोदी को रोकने पर रखा $1,11,000 का इनाम, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR
प्राचीन ग्रंथों को मिला नया ठिकाना, अब राष्ट्रपति भवन में भी वेद-पुराण पढ़ेंगे लोग
Granth Kutir
प्राचीन ग्रंथों को मिला नया ठिकाना, अब राष्ट्रपति भवन में भी वेद-पुराण पढ़ेंगे लोग