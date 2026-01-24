बिना कैमरा उठाए बना सकेंगे! YouTube का नया AI फीचर देख उड़ जाएंगे होश, अब आप नहीं आपका क्लोन करेगा काम

YouTube AI Update 2026: क्या आप भी YouTube पर छोटे-छोटे वीडियो बनाकर लाखों कमाना चाहते हैं लेकिन कैमरे के सामने आने में डर लगती है? जवाब अगर हां हैं तो आपका यह सपना अब YouTube सच करने जा रहा है. आप बिना कैमरा छुए, बिना लाइट सेटअप किए और बिना एक शब्द बोले अपना खुद का वीडियो बना सकेंगे. सुनने में भले ही यह किसी फिल्म का सीन लगे लेकिन साल 2026 में यूट्यूब इसे हकीकत में बदलने जा रहा है. वीडियो स्ट्रीमिंग की दुनिया में एक नए युग की शुरुआत करते हुए यूट्यूब ने अपने AI-फर्स्ट विजन का खुलासा कर दिया है. YouTube के सीईओ नील मोहन ने साफ किया है कि अब प्लेटफॉर्म पर केवल वीडियो देखे नहीं जाएंगे बल्कि AI की सहायता से जादुई तरीके से बनाए भी जाएंगे.

इस साल YouTube अपने प्लेटफॉर्म को पूरी तरह बदलने की तैयारी में है. यूट्यूब के सीईओ नील मोहन ने कंपनी के फ्यूटर रोडमैप को बताते हुए कहा कि इस साल का मुख्य फोकस AI और TV एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर होगा.

बिना कैमरे और माइक के बना सकेंगे वीडियो

YouTube पर इन दिनों शार्ट्स बहुत ज्यादा देखा जाता है. इस नए अपडेट भी खासतौर पर YouTube Shorts के लिए ही है. जिसके बाद क्रिएटर्स AI की सहायता से अपनी खुद की लाइकनेस यानी अपना डिजिटल अवतार तैयार कर सकेंगे. इसकी सहायता से सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देकर ऐसे शॉर्ट्स वीडियो बनाए जा सकेंगे जिनमें क्रिएटर खुद नजर आएगा. यह टेक्नोलॉजी काफी हद तक OpenAI के Sora जैसी होगी.

सीईओ नील मोहन ने इसको लेकर यह भी साफ किया कि AI केवल एक टूल है यह इंसानी क्रिएटिविटी की जगह नहीं ले सकता है. इसके साथ ही शॉर्ट्स में अब इंस्टाग्राम रील्स की तरह फोटो पोस्ट करने का ऑप्शन भी आने वाला है.

TV देखने का अंदाज बदलेगा

YouTube का दूसरा बड़ा दांव आपके घर की बड़ी स्क्रीन यानी टीवी पर है. 2026 में कंपनी YouTube टीवी के लिए 10 से ज्यादा स्पेशल प्लान लॉन्च करने की प्लानिंग में है जो स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और न्यूज के लिए अलग-अलग होंगे. साथ ही यूजर्स को Multiview का फीचर मिलेगा जिससे वे अपनी पसंद के हिसाब से बदल भी सकेंगे.

कमाई के नए जरिए

क्रिएटर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए YouTube अब Jewels और Gifts जैसे फैन-फंडिंग फीचर्स ला रहा है. साथ ही शॉपिंग और ब्रैंड डील्स को सीधे प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा, जिससे क्रिएटर्स के लिए पैसे कमाना और आसान हो जाएगा.

