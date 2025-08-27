YouTube अब कोई भी बन सकता है स्टार! नए फीचर से चमकेगी किस्मत, जानिए क्या है यह

YouTube Hype Feature: YouTube ने अपने नए Hype फीचर को पूरी दुनिया में शुरू कर दिया है. यह फीचर फैंस को उनके पसंदीदा क्रिएटर्स की वीडियोस को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने और उन्हें लोकप्रिय बनाने का मौका देता है. इस फीचर की शुरुआत सबसे पहले Google के Made On YouTube इवेंट 2024 में की गई थी. अब इस फीचर को दुनियाभर में शुरू कर दिया गया है. यूट्यूब का हाइप फीचर छोटे क्रिएटर्स के लिए अपनी पहुंच बढ़ाने और कमाई के नए मौके बनाने का एक नया तरीका है. यह खासकर उन क्रिएटर्स पर ध्यान केंद्रित करता है जिनके 500 से 5,00,000 सब्सक्राइबर हैं. हाइप फीचर एक तरह का एंगेजमेंट टूल है जो दर्शकों को अपने पसंदीदा वीडियो को हाइप करने की सुविधा देता है. यह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से आगे जाकर क्रिएटर्स को सपोर्ट करने का एक नया माध्यम है.

छोटे क्रिएटर्स के लिए अक्सर नए दर्शकों तक पहुंचना मुश्किल होता है भले ही उनके पास अच्छा फैनबेस हो. यूट्यूब का एल्गोरिथ्म बड़े चैनलों को ज्यादा प्रमोट करता , जिससे नए और छोटे क्रिएटर्स को बढ़ावा मिलता है. हाइप फीचर इसी समस्या को हल करने का प्रयास करता है.

अब जानिए Hype फीचर कैसे करता है काम

अब वीडियो के नीचे लाइक बटन के पास एक नया Hype बटन दिखाई देगा.

यह फीचर उन क्रिएटर्स के लिए है जिनके 5 लाख से कम सब्सक्राइबर हैं.

हर यूजर हफ्ते में तीन वीडियो तक हाइप कर सकता है.

हाइप करने से क्रिएटर को पॉइंट्स मिलते हैं, जो लीडरबोर्ड में उनके रैंक को बढ़ाने का काम करते हैं.

छोटे क्रिएटर्स को ज्यादा बढ़ावा मिलता है जिससे उनके वीडियोस को बड़ी आसानी से लोकप्रियता मिल सके.

हाइप वीडियोस के लिए खास सुविधाएं

जिन वीडियोस को फैंस ने हाइप किया होता है, उन पर Hyped बैज दिखाई देता है.

यूजर्स अपने होम फीड में फिल्टर लगाकर सिर्फ हाइप की गई वीडियोस को देख सकते हैं.

जब कोई हाइप किया गया वीडियो लीडरबोर्ड के करीब पहुंचता है, तो फैंस को नोटिफिकेशन मिलता है.

सबसे एक्टिव फैंस को महीने के आखिरी में Hype Star बैज मिलता है.

क्रिएटर्स की ग्रोथ में मदद करेंगे फैंस

YouTube का मानना है कि Hype फीचर फैंस की उस इच्छा का जवाब है जिसमें वे क्रिएटर्स की ग्रोथ में एक्टिव रहना चाहते हैं. भविष्य में फैंस को अतिरिक्त हाइप खरीदने का भी ऑप्शन मिलेगा, जिससे उन्हें और वीडियोस को बढ़ावा देने का मौका मिलेगा. इसके साथ ही कंपनी अलग-अलग कैटेगरी जैसे गेमिंग, स्टाइल आदि के लिए भी अलग हाइप लीडरबोर्ड लाने की योजना बना रही है. क्रिएटर्स YouTube Studio मोबाइल ऐप में हाइप पॉइंट्स, Hype कार्ड और वीडियो एनालिटिक्स का वीकली रीकैप देख सकते हैं.

YouTube का यह नया फीचर छोटे क्रिएटर्स को बढ़ावा देने और फैंस को उनकी भागीदारी दिखाने का एक अच्छा तरीका है. इससे न केवल कंटेंट क्रिएटर्स को फायदा मिलेगा बल्कि फैंस भी अपने पसंदीदा क्रिएटर्स की सफलता में सीधे योगदान कर पाएंगे.