2025 में इंडियन Gen Z कितने घंटे देखते हैं Youtube? जानकर पकड़ लेंगे सिर, सामने आई रिपोर्ट

YouTube Brandcast 2025: भारत में लोग कंटेंट देखने के तरीके को तेजी से बदल रहे हैं. अब टीवी या पारंपरिक वीडियो प्लेटफॉर्म की बजाय लोग YouTube पर ज्यादा वक्त बिता रहे हैं. YouTube के Brandcast 2025 इवेंट में खुलासा हुआ कि भारत में 18 साल या उससे ऊपर की उम्र के लोग रोज़ाना औसतन 72 मिनट यानी 1 घंटे से भी ज्यादा समय YouTube पर बिता रहे हैं.

YouTube बन रहा है “India’s New TV”

YouTube इंडिया की कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर गुंजन सोनी ने कहा, “भारत में लोग कंटेंट से जुड़ने का तरीका बदल रहे हैं और YouTube इस बदलाव के केंद्र में है. यह अब नए जमाने का TV बन चुका है.” एक सर्वे में सामने आया कि भारत में 87% लोग अब रोज़ाना YouTube इस्तेमाल करते हैं, जो पारंपरिक टीवी और ऑन-डिमांड प्लेटफॉर्म्स से कहीं ज्यादा है. यानी YouTube अब सिर्फ एक ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि भारतीय दर्शकों के लिए नया TV बन गया है.

मोबाइल और टीवी दोनों पर बढ़ रही पकड़

YouTube सिर्फ मोबाइल पर ही नहीं, बल्कि TV पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है.

• YouTube Shorts ने जून 2025 तक 650 मिलियन मासिक लॉग-इन व्यूअर्स हासिल किए.

• वहीं Connected TV (स्मार्ट टीवी पर YouTube देखने वाले) अप्रैल 2025 में 75 मिलियन दर्शक तक पहुंच गए.

इससे साफ है कि YouTube अब दोहरी स्क्रीन (मोबाइल + टीवी) पर अपनी पकड़ बना चुका है.

क्यों बढ़ रहा है YouTube का असर?

• पर्सनलाइज्ड कंटेंट: यहां हर यूज़र अपनी पसंद के हिसाब से वीडियो देख सकता है.

• इंटरैक्टिव अनुभव: सिर्फ देखने के बजाय, लोग कमेंट, शेयर और क्रिएटर्स से सीधे जुड़ सकते हैं.

• हर तरह का कंटेंट: शॉर्ट वीडियो, म्यूज़िक, गेमिंग, न्यूज, व्लॉग—सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर.

पारंपरिक टीवी जहां सिर्फ तय प्रोग्राम दिखाता है, वहीं YouTube दर्शकों को कंट्रोल देता है कि वे कब और क्या देखें. यही वजह है कि इसका आकर्षण लगातार बढ़ रहा है.

YouTube सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक कम्युनिटी

अब YouTube सिर्फ एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि यहां लोग कम्युनिटी भी बना रहे हैं. दर्शक अपने पसंदीदा क्रिएटर्स से जुड़ते हैं, सवाल पूछते हैं और इंटरएक्टिव फॉर्मेट्स में हिस्सा लेते हैं.

विज्ञापनदाताओं के लिए नए मौके

Brandcast 2025 में YouTube ने विज्ञापनदाताओं के लिए कई नए टूल्स लॉन्च किए:

• Immersive Masthead on Connected TV – टीवी स्क्रीन पर और भी आकर्षक विज्ञापन.

• Urban-Rural Targeting – शहर और गांव, दोनों के हिसाब से अलग-अलग विज्ञापन दिखाना.

• Creator Partnerships Hub – ब्रांड्स को सही क्रिएटर से जोड़ने का प्लेटफॉर्म.

ये नए फीचर्स इस बात का सबूत हैं कि YouTube अब सिर्फ दर्शकों के लिए ही नहीं, बल्कि ब्रांड्स और बिज़नेस के लिए भी सबसे ताकतवर मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका है.

FAQ

Q1. भारतीय रोज़ाना YouTube पर कितना समय बिता रहे हैं?

Ans: औसतन 72 मिनट यानी 1 घंटे से ज्यादा.

Q2. YouTube को भारत का “New TV” क्यों कहा जा रहा है?

Ans: क्योंकि 87% भारतीय दर्शक रोज़ाना YouTube का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पारंपरिक टीवी से कहीं ज्यादा है.

Q3. YouTube Shorts के कितने दर्शक हैं?

Ans: जून 2025 तक 650 मिलियन मासिक लॉग-इन दर्शक.

Q4. Connected TV पर YouTube के कितने दर्शक हैं?

Ans: अप्रैल 2025 में 75 मिलियन से ज्यादा.