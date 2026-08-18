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अब वीडियो प्ले होते ही बढ़ेगा 'व्यूज'! 24 अगस्त से बदलेगा YouTube का नियम, क्रिएटर्स की चमकेगी किस्मत या डूबेगी कमाई?

YouTube व्यूज काउंटिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव करते हुए लॉन्ग-फॉर्म और शॉट्स के लिए एक समान नियम लागू कर दिया है. 24 अगस्त 2026 से वीडियो प्ले होते ही पहला व्यू काउंट हो जाएगा. जहां इससे व्यूज बढ़ेंगे, वहीं क्रिएटर्स की कमाई पर असर को लेकर मिली-जुली राय है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 18, 2026, 09:28 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 09:28 PM IST
अब वीडियो प्ले होते ही बढ़ेगा 'व्यूज'! 24 अगस्त से बदलेगा YouTube का नियम, क्रिएटर्स की चमकेगी किस्मत या डूबेगी कमाई?
Image Credit: 24 अगस्त से प्ले होते ही गिना जाएगा व्यूज

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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