/क्या चीनी Bilibili ऐप कर देगा YouTube का पत्ता साफ? 1 मिलियन व्यूज पर देगा ₹66648, 1000 सबस्क्राइबर पर चालू होगा मोनेटाइजेशन

दुनियाभर के कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ी और रोमांचक खबर सामने आ रही है. चीन का लोकप्रिय वीडियो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म Bilibili अब अपने घरेलू बाजार से बाहर निकलकर ग्लोबल लेवल पर पैर पसार रहा है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया पर चल रही रिपोर्ट्स के अनुसार Bilibili क्रिएटर्स को प्रति 1,000 व्यूज पर लगभग $0.70 (भारतीय रुपये में करीब ₹60) देने की योजना बना रहा है. अगर यह बात पूरी तरह सच साबित होती है तो यह प्लेटफॉर्म YouTube के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है.
Bilibili चीन का एक बहुत ही पॉपुलर वीडियो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जो लंबे समय से गेमिंग, एनिमेशन और कंटेंट क्रिएशन का गढ़ रहा है. अब यह प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल मार्केट में अपनी सीधी पकड़ बनाने जा रहा है. हाल ही में RT द्वारा X पर शेयर की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक Bilibili अपने प्लेटफॉर्म पर वीडियोस पोस्ट करने वाले क्रिएटर्स को 1,000 व्यूज पर औसतन $0.70 देने का विचार कर रहा है. इस हिसाब से अगर किसी क्रिएटर के वीडियो पर 1 मिलियन यानी 10 लाख व्यूज आते हैं, तो वह लगभग $700 (करीब ₹65,000 से ₹66,000) आसानी से कमा सकता है.
हालांकि $0.70 का यह आंकड़ा इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन Bilibili कंपनी ने अभी तक इस फिक्स्ड पेआउट रेट पर अपनी आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है. कंपनी के ऑफिशियल क्रिएटर प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन में किसी तय फिक्स्ड CPM या RPM का जिक्र नहीं किया गया है. कंपनी का कहना है कि किसी भी क्रिएटर की असली कमाई दर्शकों की लोकेशन, एडवर्टाइजर्स की डिमांड, वीडियो की कैटेगरी और मोनेटाइजेशन प्रोडक्ट्स पर निर्भर करती है. इसके अलावा इनवैलिड ट्रैफिक, रिफंड या फर्जी व्यूज पाए जाने पर कमाई में बदलाव भी किया जा सकता है.
यदि आप Bilibili प्लेटफॉर्म से पैसे कमाना चाहते हैं तो कंपनी ने इसके लिए बहुत ही आसान शुरुआती मापदंड तय किए हैं. इस प्लेटफॉर्म पर मोनेटाइजेशन अप्लाई करने के लिए क्रिएटर के पास कम से कम 100 सबस्क्राइबर और 2,000 वैलिड पब्लिक व्यूज होने चाहिए. यह नियम YouTube की तुलना में काफी आसान माना जा रहा है. हालांकि केवल 100 सबस्क्राइबर पूरे कर लेना ही पैसे मिलने की गारंटी नहीं है. Bilibili की टीम आपके चैनल की ऑरिजनलिटी, कॉपीराइट नियमों और कम्युनिटी गाइडलाइंस की गहन जांच करने के बाद ही मोनेटाइजेशन की अनुमति देती है.
Bilibili ने साफ कर दिया है कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर क्वालिटी कंटेंट को ही बढ़ावा देगा. पैसे देकर खरीदे गए फर्जी व्यूज, बोट्स के जरिए बढ़ाए गए सबस्क्राइबर या किसी भी प्रकार के आर्टिफिशियल ट्रैफिक को सख्त मना किया गया है. अगर कोई क्रिएटर ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसका चैनल तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा. साथ ही आपके द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो का पूरा कॉपीराइट आपके पास होना चाहिए. किसी दूसरे का कंटेंट चोरी करके अपलोड करने पर चैनल को मोनेटाइज नहीं किया जाएगा.
Bilibili केवल चीन तक सीमित न रहकर खुद को एक ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहता है. इसके लिए कंपनी ने अपनी इंटरनेशनल ऐप को दोबारा नए कलेवर में री-लॉन्च किया है. इसके अलावा कंपनी एक पूरी इंग्लिश वेबसाइट तैयार कर रही है और अमेरिका, यूरोप, जापान और लैटिन अमेरिका जैसे बड़े बाजारों में कम्युनिटी मैनेजर्स की भर्ती कर रही है. कंपनी का सीधा मकसद दुनिया भर के क्रिएटर्स को अपने साथ जोड़ना है ताकि वे अपनी ऑडियंस बेस को बढ़ा सकें और कमाई का एक नया जरिया हासिल कर सकें.
केवल एड्स से मिलने वाले पैसों तक सीमित न रखकर Bilibili अपने क्रिएटर्स के लिए कमाई के और भी नए रास्ते खोल रहा है. कंपनी एक इन-बिल्ट मार्केटप्लेस तैयार कर रही है जहां ब्रांड्स सीधे क्रिएटर्स से संपर्क कर सकेंगे. इस फीचर की मदद से छोटे और बड़े क्रिएटर्स को सीधे ब्रांड स्पॉन्सरशिप मिलेगी. इससे क्रिएटर्स को बिना किसी तीसरे प्लेटफॉर्म के सीधे अपनी वीडियोस से मोटी कमाई करने का मौका मिलेगा, जो कि नए क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बेहतरीन फीचर साबित हो सकता है.
$0.70 प्रति 1,000 व्यूज की खबर ने पूरी दुनिया के टेक और वीडियो क्रिएटर्स में भारी उत्साह भर दिया है. लेकिन क्रिएटर्स को यह ध्यान रखना होगा कि यह आंकड़ा अभी अनऑफिशियल रिपोर्ट पर आधारित है. कंपनी की पब्लिश की गई ऑफिशियल पॉलिसी के अनुसार पेआउट हमेशा कई अलग-अलग फैक्टर्स पर निर्भर करेगा. जैसे-जैसे Bilibili का ग्लोबल नेटवर्क मजबूत होगा, इसकी नीतियां और पेआउट सिस्टम और ज्यादा साफ होते जाएंगे. फिलहाल वीडियो क्रिएटर्स के लिए Bilibili एक नया और बेहद फायदेमंद विकल्प बनकर उभर रहा है.