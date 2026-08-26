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क्या चीनी Bilibili ऐप कर देगा YouTube का पत्ता साफ? 1 मिलियन व्यूज पर देगा ₹66648, 1000 सबस्क्राइबर पर चालू होगा मोनेटाइजेशन

YouTube को टक्कर देने के लिए चीनी वीडियो प्लेटफॉर्म Bilibili ग्लोबल मार्केट में एंट्री कर रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक Bilibili प्रति 1,000 व्यूज पर $0.70 (लगभग ₹66) का भुगतान कर सकता है. जानिए मोनेटाइजेशन की शर्तें, 100 सबस्क्राइबर का नियम और कमाई का पूरा सच.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Aug 26, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 07:59 AM IST
क्या चीनी Bilibili ऐप कर देगा YouTube का पत्ता साफ? 1 मिलियन व्यूज पर देगा ₹66648, 1000 सबस्क्राइबर पर चालू होगा मोनेटाइजेशन
Image Credit: (AI Generated Image) Bilibili ने साफ कर दिया है कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर क्वालिटी कंटेंट को ही बढ़ावा देगा.

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

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