YouTube हुआ डाउन, दुनियाभर में करोड़ों यूजर्स हुए परेशान; क्या है इस महा-संकट की वजह?

YouTube Down: यूट्यूब की सर्विस भारत में आज (18 फरवरी) को अचानक ठप हो गई. जिससे करोड़ों लोग परेशान हो गए. कई सोशल मीडिया प्लाटर्म से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब के डाउन होने की शिकायतें लगातार आ रही है. लोगों को वीडियो, ऐप और वेबसाइट तीनों में दिक्कत आ रही है. इस आउटेज के बाद सोशल मीडिया पर #YouTubeDown ट्रेंड हो रहा है. कई यूजर्स कंप्लेन कर रहे हैं कि वो यूट्यूब को ऐक्सेस नहीं कर पा रहे हैं. लोगों को प्लेटफॉर्म पर वीडियो के बजाय 'Something went wrong' का मैसेज दिख रहा है. यूट्यूब के इस ग्लोबल आउटेज ने लाखों लोगों की भी धड़कनें बढ़ा दीं जिनका काम पूरी तरह इस प्लेटफॉर्म पर निर्भर है. DownDetector पर लगभग 10,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं.
क्यों अचानक बंद हुआ YouTube?
हालांकि अभी तक गूगल की तरफ से किसी टेक्निकल खराबी की कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं आई हैं. लेकिन जानकारों का मानना है कि यह सर्वर कॉन्फिगरेशन में किसी बड़ी चूक का नतीजा हो सकता है. कई बार ओवरलोड या एक साथ करोड़ों हिट्स आने से सर्वर क्रैश हो जाता है. या फिर डेवलपर्स द्वारा किए गए किसी नए अपडेट में मौजूद छोटे से बग से ग्लोबल एक्सेस ब्लॉक हो जाता है. इसमें साइबर अटैक की आशंका भी हो सकती है. लेकिन जो भी हो YouTube जल्द ही लोगों को होने वाली इस परेशानी को खत्म करेगा. साथ ही लोगों को इसके कारण की जानकारी भी मिल जाएगी.
सिर्फ मनोरंजन नहीं, कामकाज भी ठप
यूट्यूब के अचनाक डाउन होने से यूजर्स को वीडियो अपलोड करने में भी दिक्कत हो रही है. यह आउटेज मोबाइल के अलावा डेस्कटॉप वर्जन पर भी है. अज के समय में यूट्यूब सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रहा है अब इससे लाखों लोगें की रोजी-रोटी चलती है. डिजिटल मार्केटर्स, एडुकेटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए यह आउटेज बेहद दुखत हैं. कई छात्रों ने शिकायत की कि उनकी लाइव क्लासेज बीच में ही रुक गईं, जिससे उनकी पढ़ाई का नुकसान हुआ.
सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़
यूट्यूब के अचनाक डाउन होने से जहां एक तरफ लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर मीम्स बनाने वालों की चांदी हो गई. लोगों ने इंस्टाग्राम और एक्स पर मजेदार पोस्ट शेयर किए. वहीं कुछ लोगों ने गूगल के इंजीनियरों की हालत पर चुटकी ली.
