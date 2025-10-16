YouTube Outage: करोड़ों यूजर्स को बड़ा झटका! अचानक बंद हुआ YouTube, जानिए क्या हुआ ऐसा?

YouTube outage 2025: गूगल का वीडियो प्लेटफॉर्म YouTube गुरुवार सुबह अचानक ग्लोबल आउटेज का शिकार हो गया. इस आउटेज की वजह से लाखों यूजर्स को परेशानी झेलनी पड़ी. Downdetector वेबसाइट के मुताबिक, भारतीय समयानुसार सुबह 5:23 बजे के आसपास 3.4 लाख से ज्यादा रिपोर्ट्स दर्ज की गईं- जो हाल के महीनों में सबसे बड़ी गड़बड़ियों में से एक मानी जा रही है. इस दिक्कत ने भारत, अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों को एक साथ प्रभावित किया.

यूजर्स को क्या-क्या परेशानी हुई

Downdetector की रिपोर्ट के अनुसार,

• 56% यूजर्स को वीडियो स्ट्रीमिंग में दिक्कत आई,

• 32% यूजर्स को YouTube मोबाइल ऐप में समस्या हुई,

• और 12% यूजर्स वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पा रहे थे.

कई यूजर्स ने बताया कि वीडियो लोड नहीं हो रहे थे, सर्च रिजल्ट्स दिखाई नहीं दे रहे थे, और कॉमेंट्स भी गायब थे. कुछ यूजर्स अपने अकाउंट से ऑटोमैटिक साइन आउट हो गए, जबकि कुछ को होमपेज लोड करते समय एरर मैसेज मिला.

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा #YouTubeDown

जैसे ही YouTube ने काम करना बंद किया, सोशल मीडिया पर #YouTubeDown ट्रेंड करने लगा. X (पहले Twitter) पर यूजर्स ने एरर पेज के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए अपनी नाराजगी जताई. कई कंटेंट क्रिएटर्स ने भी शिकायत की कि वे नए वीडियो अपलोड या शेड्यूल नहीं कर पा रहे हैं. कुछ मजेदार मीम्स भी वायरल हुए — किसी ने लिखा, “जब YouTube बंद हो जाए, तो जिंदगी खाली लगती है,” तो किसी ने कहा, “अब समझ आया कि बिना YouTube के टाइम कितना धीरे गुजरता है.”

Downdetector के डेटा में क्या दिखा

Downdetector के ग्राफ में साफ देखा जा सकता है कि सुबह 5 बजे से रिपोर्ट्स तेजी से बढ़ीं और कुछ ही मिनटों में 3.4 लाख से अधिक यूजर्स ने शिकायतें दर्ज कीं. आमतौर पर YouTube पर इतनी शिकायतें 50 से भी कम होती हैं, लेकिन इस बार आउटेज ने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया. यह दिखाता है कि समस्या कितनी बड़ी थी और YouTube की सेवाएं दुनिया भर में ठप हो गई थीं.

क्या YouTube ने दी कोई सफाई?

अब तक YouTube की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि आखिर इस आउटेज की वजह क्या थी. हालांकि, कुछ यूजर्स ने रिपोर्ट किया है कि पिछले एक घंटे में कुछ क्षेत्रों में सेवाएं धीरे-धीरे बहाल हो रही हैं. गूगल की टेक्निकल टीम इस समस्या पर काम कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही YouTube की सभी सेवाएं सामान्य हो जाएंगी. फिलहाल कंपनी ने यह नहीं बताया कि यह सर्वर एरर था या किसी सिस्टम अपडेट की वजह से दिक्कत आई.

लगातार बढ़ रहे हैं ग्लोबल आउटेज

यह घटना इस साल के उन कई ग्लोबल आउटेज में से एक है, जिसने यह दिखा दिया है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को 24x7 स्थिर रखना कितना मुश्किल है. इससे पहले भी कई बार Google Drive, Meta, और X (Twitter) जैसी सेवाएं अचानक डाउन हो चुकी हैं. टेक विशेषज्ञों का कहना है कि यह समस्या शायद किसी सर्वर सिंकिंग एरर या डेटा रूटिंग गड़बड़ी की वजह से हुई है. ऐसे आउटेज यह याद दिलाते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां भी तकनीकी खामियों से अछूती नहीं हैं.

कब तक ठीक होगा YouTube?

अभी के लिए YouTube टीम पूरी कोशिश में है कि सेवाएं जल्द से जल्द बहाल की जाएं. कई देशों में वीडियो प्ले होना शुरू हो गया है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी धीमी लोडिंग और एरर पेज दिखाई दे रहे हैं. यूजर्स को सलाह दी गई है कि वे ऐप को रीफ्रेश या अपडेट करें और सर्वर स्थिर होने का इंतजार करें. जैसे ही YouTube कोई आधिकारिक अपडेट देगा, वह सोशल मीडिया पर साझा किया जाएगा.