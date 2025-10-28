Hackers ने YouTube पर किया सबसे बड़ा कांड! क्या है Ghost Network? वीडियो के बहाने फैलाया Malware

Check Point Research ने एक बड़ा खुलासा किया है. कंपनी ने YouTube पर चल रहे एक बड़े Malware Distribution Network को पकड़ा है, जिसे उन्होंने “YouTube Ghost Network” नाम दिया है. यह नेटवर्क ट्यूटोरियल वीडियो या सॉफ्टवेयर क्रैकिंग गाइड्स के बहाने मैलवेयर फैलाने का काम कर रहा था. इस ऑपरेशन में असली और फर्जी दोनों तरह के YouTube अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था. इन वीडियोज के जरिए Rhadamanthys और Lumma जैसे infostealer malware यूजर्स के सिस्टम में डाले जा रहे थे.

कैसे फैला यह YouTube Ghost Network

रिपोर्ट के अनुसार, यह नेटवर्क कोई रैंडम ग्रुप नहीं बल्कि एक संगठित साइबर गैंग था, जो फर्जी या हैक किए गए YouTube अकाउंट्स से काम कर रहा था.

इन अकाउंट्स को इस तरह बनाया गया था कि देखने में ये असली और भरोसेमंद लगें.

• कुछ अकाउंट्स ट्यूटोरियल वीडियो अपलोड करते थे जिनमें क्रैक्ड सॉफ्टवेयर या गेम चीट्स के लिंक होते थे.

• कुछ अकाउंट्स कम्युनिटी पोस्ट्स में पासवर्ड और डाउनलोड लिंक शेयर करते थे.

• तीसरा ग्रुप कॉमेंट्स और लाइक्स से वीडियोज को असली दिखाने का काम करता था.

इस तरीके से यह नेटवर्क बहुत तेजी से फैलता गया, और जब कुछ अकाउंट्स हटाए गए, तब भी बाकी अकाउंट्स काम करते रहे.

फ्री सॉफ्टवेयर और गेम चीट्स बना फंदा

साइबर अपराधियों ने लोगों को लुभाने के लिए फ्री या क्रैक्ड सॉफ्टवेयर का लालच दिया. इनमें शामिल थे-

• Adobe Photoshop

• FL Studio

• Microsoft Office

• और Roblox जैसे गेम्स के हैक टूल्स

इन वीडियो में दिए गए लिंक से यूजर्स को Dropbox, Google Drive या MediaFire जैसी साइट्स पर भेजा जाता था. वहां उन्हें “डिफेंडर बंद करने” और “सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने” की सलाह दी जाती थी. असल में, इन फाइलों में छुपा होता था मैलवेयर, जो आपके सिस्टम से पासवर्ड, क्रिप्टो वॉलेट डेटा और सिस्टम इंफॉर्मेशन चुरा लेता था.

क्रिप्टो यूजर्स को बनाया गया निशाना

एक YouTube चैनल, जिसके 1.29 लाख सब्सक्राइबर्स थे, ने एक फर्जी Photoshop क्रैक वर्जन शेयर किया था. इस वीडियो को 2.9 लाख से ज्यादा व्यूज और 1000 लाइक्स मिले — यानी हजारों यूजर्स इसके जाल में फंस गए. दूसरे चैनल ने क्रिप्टोकरेंसी यूजर्स को निशाना बनाया और उन्हें Google Sites पर बने फेक पेजों पर भेजा, जहां से Rhadamanthys Stealer जैसे वायरस इंस्टॉल हो रहे थे.

सालभर चली जांच, 3,000 से ज्यादा खतरनाक वीडियो हटाए गए

Check Point Research की टीम ने इस नेटवर्क को एक साल से अधिक समय तक मॉनिटर किया. उन्होंने हजारों जुड़े अकाउंट्स और चैनलों को ट्रैक किया. Google की मदद से इस टीम ने 3,000 से ज्यादा मालिशियस वीडियोज को रिपोर्ट और हटवाया, जिससे यह एक बड़ा साइबर फ्रॉड नेटवर्क बंद हो सका. हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक, इस तरह के नेटवर्क बार-बार नए अकाउंट्स के साथ उभरते रहते हैं, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है.

यूजर्स के लिए चेतावनी

अगर आप किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर, गेम हैक या क्रैक टूल के लिए YouTube से डाउनलोड लिंक ले रहे हैं — तो सावधान रहें. ऐसे डाउनलोड आपकी डिवाइस में वायरस या ट्रोजन डाल सकते हैं और आपके डेटा व पैसों की चोरी कर सकते हैं. हमेशा केवल ऑफिशियल वेबसाइट्स या ट्रस्टेड ऐप स्टोर्स से ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें.