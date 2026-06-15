यूट्यूब की दुनिया में हर रोज हजारों लोग अपनी किस्मत आजमाने आते हैं, लेकिन जो कारनामा मिस्टर बीस्ट (MrBeast) यानी जिमी डोनाल्डसन ने कर दिखाया है, वो आज से पहले इंटरनेट के इतिहास में कभी नहीं हुआ. मिस्टर बीस्ट दुनिया के पहले ऐसे इंडिविजुअल क्रिएटर बन गए हैं, जिन्होंने यूट्यूब पर 500 मिलियन (50 करोड़) सब्सक्राइबर्स का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है.
इस ऐतिहासिक कामयाबी ने साबित कर दिया है कि कंटेंट किंग क्यों है. एक समय पर एक छोटे से कमरे से वीडियो बनाने वाले जिमी आज पूरी दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल स्टार बन चुके हैं. बचपन में वो काफी शांत और ज्यादा बातचीत नहीं करते थे. वो बचपन में भी कंप्यूटर में कुछ न कुछ सीखते रहते थे. उसके बाद गेम खेलना शुरू किया और उसके बाद वो वीडियो बनाने लगे. आइए जानते हैं कि कैसे उन्होंने इस नामुमकिन से दिखने वाले रिकॉर्ड को मुमकिन कर दिखाया.
मिस्टर बीस्ट का असली नाम जिमी डोनाल्डसन है. उन्होंने करीब एक दशक पहले बहुत ही साधारण तरीके से अपने यूट्यूब सफर की शुरुआत की थी. शुरुआती दिनों में उनके वीडियो को बहुत कम व्यूज मिलते थे, लेकिन जिमी के पास एक चीज थी जो दूसरों के पास नहीं थी - वो था यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझने का जुनून. उन्होंने दिन-रात मेहनत की, वीडियो एडिटिंग सीखी और यह समझने की कोशिश की कि लोग आखिर देखना क्या पसंद करते हैं.
मिस्टर बीस्ट को जो चीज सबसे अलग बनाती है, वो है उनका लीक से हटकर सोचना. उन्होंने यूट्यूब पर ऐसे वीडियो बनाने शुरू किए जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था. कभी 100 घंटे तक जिंदा दफन रहना, तो कभी दुनिया का सबसे बड़ा हाइड एंड सीक गेम खेलना. उनके वीडियो का बजट लाखों-करोड़ों डॉलर का होता है. वह अपने वीडियो के सेट को किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह तैयार करते हैं, जो दर्शकों को स्क्रीन से बांधकर रखता है.
सिर्फ मजेदार वीडियो बनाना ही मिस्टर बीस्ट की सफलता का राज नहीं है. उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका दिल. वे अपने वीडियो में जीतने वाले लोगों को लाखों रुपये, चमचमाती गाड़ियां और आलीशान घर तोहफे में दे देते हैं. इसके अलावा उन्होंने 'टीम ट्रीज' और 'टीम सीज' जैसे बड़े अभियान चलाकर लाखों पेड़ लगवाए और समुद्र की सफाई की. उनकी इस भलाई की आदत ने उन्हें सिर्फ एक एंटरटेनर नहीं बल्कि लोगों का हीरो बना दिया.
अब मिस्टर बीस्ट ने 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा छूकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सोने के अक्षरों से दर्ज करा लिया है. किसी भी व्यक्तिगत क्रिएटर के लिए इस मुकाम तक पहुंचना एक सपने जैसा है. इस रिकॉर्ड के साथ उन्होंने दुनिया के बड़े-बड़े म्यूजिक चैनल्स और कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया है. आज उनकी ग्लोबल रीच इतनी ज्यादा है कि उनके वीडियो को दुनिया की कई भाषाओं में डब करके देखा जाता है.
इतनी बड़ी कामयाबी मिलने के बाद भी मिस्टर बीस्ट रुकने वाले नहीं हैं. वे आज भी अपने हर नए वीडियो को पिछले वीडियो से बेहतर बनाने के लिए दिन-रात काम करते हैं. उनका मानना है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और क्रिएटर को हमेशा अपने दर्शकों को कुछ नया देने की कोशिश करनी चाहिए. 500 मिलियन का यह पड़ाव तो बस एक शुरुआत है, मिस्टर बीस्ट का यह तूफान आने वाले समय में और कितने नए रिकॉर्ड बनाएगा, यह देखना वाकई दिलचस्प होगा.