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500,000,000 सब्सक्राइबर्स! इंटरनेट पर आया MrBeast का तूफान, जानिए शांत रहने वाला बच्चा कैसे बना 'YouTube King'

MrBeast ने यूट्यूब इतिहास में 500 मिलियन (50 करोड़) सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. जानिए उनकी इस ऐतिहासिक कामयाबी और सफर की पूरी कहानी.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 15, 2026, 07:25 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:25 AM IST
500,000,000 सब्सक्राइबर्स! इंटरनेट पर आया MrBeast का तूफान, जानिए शांत रहने वाला बच्चा कैसे बना 'YouTube King'
Image Credit: MrBeast ने यूट्यूब पर 500 मिलियन (50 करोड़) सब्सक्राइबर्स का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है.

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू किए हैं. मोहित लंदन में Nothing Phone के लॉन्च और आयरलैंड के बेलफास्ट में Realme के ग्लोबल लॉन्च को ऑन-ग्राउंड कवर कर चुके हैं. इससे पहले वे NDTV में 4 साल, आजतक में 1 साल और दैनिक भास्कर में 4 साल काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने टेक, सोशल मीडिया और ओपीनियन स्टोरीज पर काफी काम किया. टेक दुनिया में उनका कुल अनुभव 14 साल से ज्यादा है. वे एआई, साइबर सुरक्षा और गैजेट्स पर आसान भाषा में कंटेंट बनाते हैं, जिसे पढ़कर यूथ भी टेक को आसानी से समझ सके. मोहित भरोसेमंद और फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग पर फोकस करते हैं और हर स्टोरी में साफ, ईमानदार जानकारी देने की कोशिश करते हैं. 

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