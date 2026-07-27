यूट्यूब के 'Ask Studio' का नया कमाल! बस एक कमांड दीजिए और मिनटों में तैयार होगा एआई थंबनेल

यूट्यूब पर किसी भी वीडियो को वायरल करने में सबसे बड़ा हाथ उसके थंबनेल का होता है. एक आकर्षक थंबनेल दर्शकों को वीडियो पर क्लिक करने के लिए मजबूर कर देता है. क्रिएटर्स के इसी काम को बेहद आसान और तेज बनाने के लिए यूट्यूब ने कई नए एआई (AI) फीचर्स का ऐलान किया है. अब यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए कस्टम थंबनेल लगाने की सुविधा दे दी गई है, वहीं लॉन्ग-फॉर्म वीडियोज के लिए 'Ask Studio' एआई टूल पेश किया गया है. आइए जानते हैं कि ये नए फीचर्स कैसे काम करेंगे.
क्रिएटर्स की ओर से लंबे समय से मांग की जा रही थी कि शॉर्ट्स वीडियोज पर भी कस्टम थंबनेल लगाने का विकल्प मिलना चाहिए. यूट्यूब ने अब अपने यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम (YPP) के क्रिएटर्स के लिए कस्टम थंबनेल अपलोड करने की सुविधा शुरू कर दी है. आने वाले समय में इसे सभी नॉर्मल यूज़र्स के लिए भी रोलआउट किया जाएगा. इससे क्रिएटर्स अपने शॉर्ट्स को ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकेंगे जिससे क्लिक-थ्रू रेट (CTR) बढ़ेगा.
जो क्रिएटर्स डेस्कटॉप के जरिए यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, उनके लिए अब तीन ऑटोमैटिक सजेस्टेड फ्रेम चुनने का विकल्प मिलेगा. इससे पहले सही फ्रेम चुनने के लिए मोबाइल ऐप का ही सहारा लेना पड़ता था. हालांकि मोबाइल ऐप पर अभी भी वीडियो के किसी भी हिस्से को सटीक तरीके से फ्रेम के रूप में चुनने की आजादी बनी रहेगी.
लॉन्ग-फॉर्म वीडियोज बनाने वाले क्रिएटर्स के लिए यूट्यूब एक क्रांतिकारी फीचर लाया है. यूट्यूब स्टूडियो के अंदर ही 'Ask Studio' नाम का जनरेटिव एआई टूल दिया गया है. इसके जरिए क्रिएटर्स को केवल एक सिंपल प्रॉम्प्ट यानी लिखकर या बोलकर बताना होगा कि उनका वीडियो किस बारे में है. एआई तुरंत उस टॉपिक के हिसाब से एक बेहतरीन थंबनेल बनाकर तैयार कर देगा.
'Ask Studio' केवल थंबनेल बनाकर ही नहीं छोड़ता, बल्कि आप चैट के जरिए उसे अपनी पसंद के हिसाब से एडिट भी करवा सकते हैं. अगर आपको थंबनेल का कलर स्कीम बदलना है, लेआउट बदलना है या कोई ग्राफिक्स जोड़ना है, तो बस एआई से बोलिए और वह तुरंत आपकी जरूरत के हिसाब से बदलाव कर देगा.
यूट्यूब के इन नए एआई अपडेट्स का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि क्रिएटर्स को अब थंबनेल बनाने के लिए अलग-अलग फोटो एडिटिंग ऐप्स या फोटोशॉप पर घंटों समय नहीं बिताना पड़ेगा. इससे न सिर्फ उनका समय बचेगा बल्कि उनके वीडियोज पर ज्यादा व्यूज और एंगेजमेंट भी देखने को मिलेगा.