YouTube ने खोला कमाई का नया खजाना, इस फीचर से होगा बंपर कारोबार, जानें तरीका
YouTube ने खोला कमाई का नया खजाना, इस फीचर से होगा बंपर कारोबार, जानें तरीका

YouTube के जरिए आज दुनियाभर के लोग खूब कमाई कर रहे हैं, लेकिन अब प्लेटफॉर्म ने अपने यूजर्स के लिए एक और फीचर लॉन्च किया है, जो कमाई के नए रास्ते खोल रहा है. चलिए जानते हैं कैसे करना है इस फीचर का इस्तेमाल.

Aug 30, 2025, 05:15 PM IST
YouTube ने खोला कमाई का नया खजाना, इस फीचर से होगा बंपर कारोबार, जानें तरीका

सोशल मीडिया के जरिए भी लोग लंबे वक्त से खूब कमाई कर रहे हैं. लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए कमाई करना भी यूजर्स के लिए एक नया तरीका बन चुका है. YouTube भी अपने यूजर्स को कमाई करने के नए-नए रास्ते दे रहा है. अब YouTube ने फिर से एक नया फीचर लेकर आ रहा है, जिसे Gift Goals का नाम दिया गया है. बताया जा रहा है कि फिलहाल YouTube अपने इस नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है. इस फीचर में यूजर्स लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए अपने व्यूवर्स या फैंस से कैश या गिफ्ट्स ले पाएंगे. इसी के साथ यह फीचर यूजर को अपने दर्शकों के साथ जुड़ने में काफी मदद भी करेगा.

सेट करने होंगे गोल
इस फीचर के जरिए क्रिएटर्स लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान कमाई करने के लिए अपने गोल सेट कर सकते हैं. इसके अलावा क्रिएटर्स यह भी बता सकते हैं कि वह एक बार गोल होने के बाद वह कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं. बता दें कि पहले सिर्फ सुपर चैट्स के लिए ही गोल सेट किया जा सकता था, लेकिन अब गिफ्ट्स के लिए भी गोल सेट हो सकते हैं.

जानें क्या है कमाई का तरीका
YouTube सबसे पहले 2024, नवंबर में गिफ्ट फीचर का ऐलान किया था, लेकिन अब 2025 मे इस फीचर को ज्यादा योग्य क्रिएटर्स के लिए लाने की तैयारी की जा रही है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि व्यूअर्स कैसे अपने पसंदीदा क्रिएटर्स को गिफ्ट्स भेज सकते हैं और वहीं, यूजर्स कैसे इन गिफ्ट्स को हासिल कर कमाई कर पाएंगे.

नए स्कैम से सरकार ने किया अलर्ट, अब OTP चुराकर बैंक अकाउंट खाली कर रहे स्कैमर्स

कैसे भेजें गिफ्ट्स
लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान व्यूअर्स को Jewels खरीदने होंगे. वह इन्हें बंडल्स में भी खरीद सकते हैं, जिनकी कीमत 0.99 से 49.99 डॉलर तक होती है. लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान अगर आप कई बार गिफ्ट्स भेजना चाहते हैं तो इन्हें एक बंडल में एक ही बार में खरीदा जा सकता है. यूजर्स को  एनिमेटेड गिफ्ट्स का एक सेट कलेक्शन दिया जाएगा, जिसमें किसी भी तरह का कोई कस्टमाइजेशन उपलब्ध नहीं होगा.

JioHotstar में जुड़ेंगे ये मजेदार फीचर्स, अब कंटेंट अपनी भाषा में करें ट्रांसलेट

कैसे कर सकते हैं कमाई

1. YouTube पर जो भी गिफ्ट्स मिलेंगे वह Rubies में कन्वर्ट हो जाएंगे. हर रूबी की कीमत एक सेंट होगी. क्रिएटर्स को हर 100 Rubies पर 1 डॉलर की कमाई होगी.

2. कोई भी क्रिएटर सिर्फ तभी अपने गिफ्ट्स रिडीम कर सकता है जब वह वर्टिकल फॉर्मेट में स्ट्रीमिंग कर रहा हैं.

3. इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए YouTube Studio में Earn टैब पर क्लिक कर सकते हैं.

4. बताया जा रहा है कि इस फीचर में एक नया बदलाव किया गया है. यह फीचर सुपर स्टीकर्स की जगह ले रहा है. यानी अब जो भी क्रिएटर्स वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग पर गिफ्ट्स इनेबल करेंगे उन्हें सुपर स्टिकर्स का एक्सेस नहीं मिल पाएगा.

5. YouTube ने इस फीचर के साथ क्रिएटर्स को एक शानदार ऑफर भी दिया है. इसके तहत अगर कोई क्रिएटर पहले तीन महीनों में गिफ्ट्स से होने वाली कमाई से 1,000 डॉलर कर लेता है तो उसे 50% का बोनस भी मिलेगा.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

