Hindi Newsटेक

Elon Musk देखते रह गए! YouTube ने मारी बाजी, आ गया आपकी मर्जी से चलने वाला कमाल का फीचर!

Youtube Your Custom Feed Feature Testing​: वीडियो स्ट्रीमिंग की दुनिया की दिग्गज कंपनी YouTube में बड़ा बदलाव होने वाला है! YouTube ने अपने प्लेटफॉर्म पर एआई-पावर्ड कस्टम फीड फीचर पेश कर दी है जिससे अब यूजर्स खुद तय कर सकेंगे कि उन्हें क्या देखना है. यह कदम एलन मस्क के X पर इसी तरह के वादे से पहले आया है. YouTube का कहना है कि नया फीचर न केवल यूजर्स के एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज बनाएगा बल्कि ...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 26, 2025, 12:21 PM IST
YouTube AI Custom Feed: हर दिन एडवांस होती टेक दुनिया में जहां हर प्लेटफॉर्म अपनी फीड को AI से ज्यादा स्मार्ट बनाने में लगे हुए हैं तो वहीं YouTube ने एक ऐसा फीचर टेस्ट करना शुरू कर दिया है जो यूजर्स के एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल देगा. दुनिया के सबसे अमीर आदम एलन मस्क जहां महीनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर AI-based फीड का वादा कर रहे थे उससे पहले ही YouTube ने बाजी मार ली है. अब पहली बार यूजर्स खुद यह तय कर पाएंगे कि उन्हें होम फीड पर क्या दिखना चाहिए और क्या नहीं. यानी अब आपकी ही मर्जी YouTube पर चलेगी.

YouTube यूजर्स एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है. कंपनी अपने यूजर्स के लिए एक AI-पावर्ड कस्टम फीड फीचर का टेस्टिंग कर रही है. यह फीचर यूजर्स को उनके होम फीड पर दिखने वाले वीडियो को अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज करने की आजादी देगा.

क्या है कस्टम फीड और यह कैसे काम करेगा?
YouTube सालों से एक ही तरह के एल्गोरिथम के आधार पर सजेशन देता रहा है जो सभी यूजर्स पर एक जैसे ही लागू होते हैं. लेकिन अब जेनरेटिव एआई AI के दौर में Personalization सबसे बड़ा ट्रेंड बन चुका है. इसी ट्रेंड को YouTube अपनाते हुए एक नया प्रयोग कर रहा है जिसका नाम है Your Custom Feed.

कैसे मिलेगा यह फीचर
जिन यूजर्स के लिए यह फीचर उपलब्ध है ऐप खोलते ही Home बटन के ठीक बगल में Your Custom Feed नाम का नया आप्शन दिखाई देगा. यूजर इस बटनपर क्लिकर कर एक नार्मल प्रॉम्प्ट दे सकते हैं. जैसे वे टाइप कर सकते हैं कि उन्हें किस तरह के वीडियो ज्यादा देखने हैं. कंपनी का कहना है कि यह फीचर यूजर्स को उनके सुझाए गए कंटेंट पर ज्यादा कंट्रोल करने के लिए डिजाइन की गई है.

ये भी पढ़ेंः Vivo S50 Series में आया DSLR-जैसा Zoom! Sony का तगड़ा Telephoto Sensor हुआ Confirm

YouTube ने एलन मस्क को पछाड़ा?
YouTube जिस फीचर की टेस्टिंग कर रहा है वह कुछ परिचित सा लग सकता है. इसक पीछे का कारण है कि X के मालिक एलन मस्क कुछ महीने पहले ही इसी तरह के फीचर की बात कर चुके हैं. मस्क ने वादा किया था कि उनका ग्रोक एआई, X के डिफॉल्ट एल्गोरिथम की जगह लेगा जिससे यूजर्स AI को बताकर अपनी फीड को कंट्रोल कर सकेंगे.

ये भी पढे़ंः AI मेरे भी पीछे पड़ा है... सुंदर पिचाई ने माना! अगले 12 महीनों में होगा बड़ा बदलाव

author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

