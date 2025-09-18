Youtube लाया कमाई 'डबल' करने वाला अपडेट! अब AI बनाएगा वीडियो, TikTok को देगा टक्कर

YouTube Live Gets Biggest Update: यूट्यूब ने अपने लाइव प्लेटफॉर्म के लिए इस बार सबसे बड़ा अपडेट जारी किया है. इस अपडेट से क्रिएटर्स और व्यूअर्स के लिए लाइव स्ट्रीमिंग का एक्सपीरियंस पहले से आसान और मजेदार बनाना है. इसमें AI पावर्ड टूल्स, ड्यूल फॉर्मेट स्ट्रीमिंग, नए विज्ञापन टूल्स और इंटरैक्टिव आदि फीचर्स एड किए गए है. इससे दर्शकों को एंटरटेनमेंट में डबल मजा मिलेगा. इस बड़े अपडेट की मदद से Youtube ने Twitch और TikTok को बराबरी की टक्कर देने के लिए तैयार है.

YouTube Live में आया यूनिफाइड चैट फीचर

Youtube का ये नया अपडेट क्रिएट्स और दर्शकों दोनों के लिए गेमचेंजर होने वाला है. इस अपडेट के बाद क्रिएटर्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही फॉर्मेट में लाइव कर पाएंगे. इस नए अपडेट का खास फीचर्स यूनिफाइड चैट है, जिसमें दोनों फॉर्मेट के व्यूअर्स एक ही जगह चैट कर सकेंगे. इसके जरिए क्रिएटर्स को अलग-अलग चैट्स मैनेज करने की झंझट नहीं होगी. जिससे ऑडियंस को पहले से ज्यादा इंटरैक्टिव और मजेदार एक्सपीरियंस मिलेगा.

शॉर्ट्स बनाने का झंझट खत्म

Youtube ने अपने अपडेट में AI को बड़ी भूमिका दी है. अब लाइव स्ट्रिमिंग की खास मोमेंट्स को AI खुद सेलेक्ट करके उन्हें Youtube shorts में चेंज कर देगा. इसकी मदद से क्रिएटर्स का काम पहले से आसान हो जाएगा और बड़ी वीडियो से शॉर्ट्स बनाने नहीं पड़ेंगे. इन शॉर्ट्स से नए व्यूज और क्रिएटर्स की कमाई में बढ़ोतरी होगी.

अब स्ट्रीमिंग और ऐड्स साथ-साथ

अब यूट्यूब ने लाइव स्ट्रीमिंग में साइड बाय साइड ऐड्स को जोड़ दिए है. जिससे व्यूअर्स विज्ञापन के साथ ही स्ट्रीमिंग भा देख पाएंगे और क्रिएटर्स की कमाई में भी रुकावट नहीं आएगी. इसके अलावा Youtube अपडेट में रिहर्सल मोड आया है. जिसमें क्रिटर्स लाइव जाने से पहले ऑडियो, वीडियो, कैमरा सेटअप और ग्राफिक्स चेक कर प्रैक्टिस कर सकेंगे.

YouTube पर आए 75 नए गेम्स

यूट्यूब ने अपने प्लेटफॉर्म पर गेम्स को भी एड कर दिया है. अब यहां 75 गेम्स उपलब्ध होंगे जिन्हें कोई भी यूजर्स आसानी से खेल सकेगा. शर्त ये है कि केवल लाइव स्ट्रीमिंग के समय ही इन गेम्स को खेल पाएंगे. इसके जरिए लाइव सेशन पहले से इंटरैक्टिव और मजेदार बन जाएंगे. इसके अलावा क्रिएटर्स फोन से ही रियल टाइम रिएक्शन दे सकेंगे और दूसरों की लाइव पर इंस्टेंट रिएक्शन भी दे पाएंगे. जिससे क्रिएटर्स आसानी से प्रीमियन कंटेंट और व्यूअर्स को मैनेज कर पाएंगे.