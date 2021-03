YouTube से हटने वाला है ये फीचर, Video बनाने वालों को होगा फायदा

नई दिल्ली: YouTube इस वक्त सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है. बेहद कम लोग जानते हैं कि दुनियाभर में सबसे ज्यादा लोग इंटरनेट पर YouTube ही देखते हैं. इस बीच खबर है कि YouTube ने अपने यूजर्स के लिए मौजूदा एक फीचर को हटाने का फैसला किया है. कंपनी को उम्मीद है कि इससे वीडियो क्रिएटर्स को जबर्दस्त फायदा होगा.

The Verge की रिपोर्ट के मुताबिक YouTube से Dislike का बटन हट सकता है. कंपनी इसके लिए तैयारियां कर चुकी है. कंपनी का कहना है कि इस बटन के हटने से उन लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा जो YouTube पर वीडियो पोस्ट करते हैं. इस बाबत YouTube ने एक ट्वीट भी किया है.

In response to creator feedback around well-being and targeted dislike campaigns, we're testing a few new designs that don't show the public dislike count. If you're part of this small experiment, you might spot one of these designs in the coming weeks (example below!). pic.twitter.com/aemrIcnrbx

