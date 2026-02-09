YouTube Music का तगड़ा झटका! अब गाना गुनगुनाना भी पड़ेगा महंगा, Free यूजर्स के लिए बंद हुआ ये खास फीचर

Advertisement
यूट्यूब म्यूजिक (YouTube Music) के फ्री यूजर्स को बड़ा झटका लगा है. कंपनी ने अब गानों के बोल यानी Lyrics देखने के फीचर को प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए रिजर्व कर दिया है. अब अगर आप फ्री यूजर हैं, तो आपको लिरिक्स टैब पर Go Premium का मैसेज दिखेगा. गूगल यह कदम अपने फ्री यूजर्स को पेड सब्सक्रिप्शन की ओर भेजने के लिए उठा रहा है. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 09, 2026, 08:30 AM IST
अगर आप भी यूट्यूब म्यूजिक (YouTube Music) पर गाने सुनते हुए लिरिक्स देखकर गाना गुनगुनाते हैं, तो आपके लिए एक बुरी खबर है. गूगल ने अपने इस म्यूजिक प्लेटफॉर्म के लिए एक ऐसा कदम उठाया हैं, जो करोड़ों फ्री यूजर्स के लिए किसी झटके से कम नहीं हैं. यूट्यूब म्यूजिक पर अब आपको लिरिक्स देखने के लिए पैसे खर्च करने होंगे. अब तक यूट्यूब म्यूजिक पर कोई भी यूजर फिर चाहे उसने सब्सक्रिप्शन लिया हो या नहीं, किसी भी गाने के लिरिक्स आसानी से देख सकता था. लेकिन अब गूगल ने इसको प्रीमियम पेवॉल ऑप्शन के साथ जोड़ दिया हैं.

फ्री यूजर्स के लिए खत्म हुई मौज
अब तक यूट्यूब म्यूजिक (YouTube Music) पर बिना सब्सक्रिप्शन वाले यूजर्स किसी भी गाने की लिरिक्स देख सकते थे. लेकिन अब अब फ्री यूजर्स के लिरिक्स वाले टैब पर जाने पर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने का मैसेज दिखेगा. आपको बता दें कि यूट्यूब पिछले कुछ समय से एड्स और अन्य नियमों के जरिए फ्री यूजर्स को प्रीमियम की ओर धकेलने की कोशिश कर रहा है. अब यह नया फैसला भी उसी का हिस्सा बताया जा रहा है.

प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में थे ये फीचर्स
इससे पहले यूट्यूब म्यूजिक प्रीमियम के में यूजर्स को एड-फ्री म्यूजिक, बैकग्राउंड प्ले और ऑफलाइन डाउनलोड जैसे फीचर्स मिलते थे. लेकिन अब लिरिक्स को भी इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया है. कंपनी का मानना है कि म्यूजिक स्ट्रीमिंग के क्षेत्र में कम्पटीशन बढ़ रहा है, और वे अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए प्रीमियम फीचर्स का दायरा बढ़ा रहे हैं. हालांकि, स्पॉटिफाई जैसे अपोनेंट प्लेटफार्मों ने भी पहले ऐसा कुछ करने की कोशिश की थी, जिसका काफी विरोध हुआ था. 

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस 
यूट्यूब म्यूजिक की यह खबर जैसे ही बाहर आई, यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा. कई का कहना है कि बेसिक फीचर्स के लिए पैसे मांगना गलत है. वहीं कुछ का मानना है कि म्यूजिक ऐप्स अब धीरे-धीरे फ्री एक्सपीरियंस को इतना खराब कर रहे हैं कि यूजर्स को मजबूरी में पैसे देने पड़ रहे हैं. 

क्या है इसका ऑप्शन? 
अगर आप यूट्यूब म्यूजिक के फ्री यूजर हैं और प्रीमियम नहीं लेना चाहते, तो अब आपके पास बस कुछ ही रास्ते बच रहे हैं. अगर आपको अब भी म्यूजिक सुनने के साथ उसके लिरिक्स देखना है तो आपको उन्हें अलग से गूगल सर्च करना होगा. आप किसी थर्ड पार्टी ऐप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो म्यूजिक के साथ लिरिक्स सिंक करते हैं. अगर आप बिना किसी रुकावट के लिरिक्स के साथ गाना एन्जॉय करना चाहते हैं, तो यूट्यूब म्यूजिक का फैमिली या इंडिविजुअल प्रीमियम प्लान ले सकते हैं. यूट्यूब म्यूजिक का यह फैसला साफ बतता है कि आने वाले समय में अन्य म्यूजिक ऐप्स भी अपने फ्री वर्जन से कई फीचर्स हटा सकते हैं. 

