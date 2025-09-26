पैरेंट्स की परेशानी खत्म! YouTube में आया कमाल का AI फीचर, खुद ही बच्चों से दूर रखेगा एडल्ट कंटेंट

YouTube New AI Tool: डिजिटल दौर में बच्चे सबसे ज्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहते हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर पैरेंट्स हमेशा परेशान रहते हैं. खासकर YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर जहां लाखों तरह के वीडियो मौजूद हैं वहां छोटे बच्चों को एडल्ट या अनुचित कंटेंट से बचाना बहुत ही जरूरी हो जाता है. पैरेंट्स की इसी परेशानी को दूर करने के लिए YouTube ने नया AI फीचर लॉन्च कर दिया है. यह फीचर बच्चों की सुरक्षा को और मजबूत बनाएगा. YouTube का नया फीचर एडल्ट कंटेंट को पहचान कर उसे बच्चों से दूर करेगा.

बच्चों को एडल्ट या अनुचित कंटेंट से दूर रखने के लिए YouTube ने एक नया AI टूल लेकर आया है जो आपके बच्‍चे को एडल्‍ट कंटेंट देखने से रोक देगा. इसके ल‍िए YouTube ने अपने एज एस्टिमेशन टूल में एक नया AI फीचर जोड़ा है. यह फीचर 18 साल से नीचे की उम्र वाले यूजर्स के अकाउंट्स की सही तरीके से पहचान कर सकता है. साथ ही यह टूल नाबालिग अकाउंट्स की भी पहचान कर लेता है जिससे एडल्ट कंटेंट का सजेशन जाए ही ना. गूगल ने ऐसे अकाउंट्स पर कई तरह की पाबंदिया भी लगाने का निर्णय लिया है. AI अकाउंट की एक्टिविटी पैटर्न के हिसाब से यह तय करता है कि अकाउंट किस उम्र के लोग यूज कर रहे हैं और वह इसी के आधार पर वीड‍ियो सजेस्‍ट करता है.

ये समस्या भी हो रही है

9To5Google की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई Reddit यूजर्स ने इस फीचर को लेकर पोस्ट किया है कि उनके अकाउंट को 18 साल से कम उम्र के रूप में पहचाना गया है, उन्हें एक पॉप-अप बॉक्स मिला जिसमें बताया गया कि उनके खाते की सेटिंग्स में जरूरी बदलाव किए गए हैं, विशेष रूप से कहा गया कि एज वेरीफिकेशन नहीं हो पाया.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि YouTube ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वह नाबालिग खातों की पहचान करने के लिए तकनीक लागू करेगा. यह मुख्य रूप से बच्चों के अकाउंट को पहचान कर एडल्ट कंटेंट जाने से रोकेगा. YouTube का नया AI टूल अब अकाउंट की एक्टिविटी का यूज करके नाबालिग और वयस्क यूजर्स के बीच अंतर करता है.

YouTube ने भी मानी ये बात

अगर YouTube के इस AI के टूल को पता चलता है कि कोई अकाउंट 18 साल से कम उम्र के लोगों के द्वारा यूज किया जा रहा है तो वह खुद से सेटिंग में बदलाव करता है. लेकिन अगर आपका अकाउंट गलती से 18 साल से कम उम्र की कैटेगरी में रिकार्ड हो गया है तो इसे आप आसानी से हटा सकते हैं. अपनी आयु YouTube को बताने के लिए यूजर्स को बर्थ सर्टिफिकेट या दूसरे डाक्यूमेंट अपलोड करने होंगे.

YouTube ने भी इसको स्वीकारा की कई वयस्क खातों को गलती से नाबालिग खातों में बदल दिया गया है. ऐसे यूजर्स अपने अकाउंट को फिर एडल्ट अकाउंट बना सकते हैं, इसके लिए उन्हें सरकारी आईडी, सेल्फी या क्रेडिट कार्ड विवरण अपलोड करना होगा.

