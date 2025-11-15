अब YouTube बनेगा आपका AI असिस्टेंट! हर वीडियो से पूछिए कोई भी सवाल, मिलेगा झटपट जवाब

YouTube AI Assistant: YouTube समय समय पर नए-नए फीचर्स लाकर यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने में लगा रहता है. इसी क्रम में अब YouTube ने एक कमाल का फीचर लॉन्च कर दिया है, जो वीडियो देखने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा. अब आप किसी भी वीडियो से सीधे सवाल पूछ सकेंगे वह भी बिना रुकावट, बिना खोजे और बिना टाइमलाइन स्क्रॉल किए. यह नया AI फीचर न सिर्फ वीडियो समझना आसान बनाएगा बल्कि जानकारी और सटीक जवाब देकर यूजर्स के एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाएगा. जानिए क्या है यह फीचर और कैसे काम करता है काम

YouTube का नया फीचर लॉन्च

YouTube ने अपने प्लेटफॉर्म पर Ask नाम का एक नया और स्मार्ट फीचर शुरू किया है, जिसे फिलहाल चुनिंदा यूजर्स के साथ टेस्ट किया जा रहा है. यह फीचर वीडियो देखने का तरीका पहले से कहीं ज्यादा इंटरएक्टिव और आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. इस नए फीचर की सहायता से यूजर्स अब किसी भी वीडियो से जुड़ा सवाल पूछ सकेंगे उसका जल्दी से मुख्य प्लाइंट्स जान सकेंगे और वीडियो पर आधारित क्विज भी हल कर पाएंगे. यानी YouTube अब सिर्फ वीडियो देखने की जगह नहीं रहा यह आपका पर्सनल AI असिस्टेंट बनकर जानकारी को समझने और सीखने में भी मदद करेगा.

कहां मिलेगा ये नया फीचर?

YouTube का यह कमाल का फीचर अभी कुछ सेलेक्टेड वीडियो में ही देखने को मिल रहा है. कुछ वीडियो में एक नया Gemini आइकन वाला Ask बटन दिखाई दे रहा है. यह बटन वीडियो के ठीक नीचे Share और Download ऑप्शन्स के बीच में है. यह फीचर Android, iPhone, और Windows PC सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है.

अब जानिए कैसे करेगा काम

Ask बटन टैप करते ही आपके सामने एक चैट जैसा इंटरफेस खुलता है. यहां आप चाहे तो अपना सवाल खुद लिख सकते हैं या फिर सुझाए गए ऑप्शनों में से चुन सकते हैं. जैसे वीडियो का सार बताओ, इस वीडियो से जुड़े कंटेंट सुझाओ या और जानकारी दो. आपके द्वारा चुने गए ऑप्शनों के आधार पर YouTube तुरंत जवाब तैयार करता है. यह पूरा प्रोसेस Google के Large Language Model यानी Gemini AI पर चलता है जो सेकंडों में वीडियो से जुड़ी जानकारी निकालकर आपको स्क्रीन पर दिखा देता है.

YouTube का यह फीचर अभी YouTube Premium और Non-Premium दोनों यूजर्स के लिए शुरू हुआ है. लेकिन अभी यह फीचर सिर्फ अंग्रेजी भाषा में काम करता है. इस फीचर को 18 साल से कम उम्र के यूजर्य इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. भारत समेत अमेरिका कनाडा और न्यूजीलैंड यूजर्स के लिए उपलब्ध है. अन्य देशों में भी यह फीचर जल्द ही शुरू होगा.

हाल ही में आया था एक और AI फीचर

YouTube ने हाल ही में एक और पॉवरफुल AI फीचर लॉन्च किया है जो लो क्वालिटी वाले वीडियो को अपने-आप एचडी में बना देता है. यह अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी प्लेबैक को और ज्यादा क्लियर, शार्प और देखने लायक बनाती है. यह अपग्रेड 29 अक्टूबर से धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक पहुंचाया जा रहा है और जल्द ही विश्वभर के दर्शक इसका फायदा उठा पाएंगे.

