YouTube का बड़ा धमाका! अब अंग्रेजी नहीं बोलने वाले भी समझेंगे हर विदेशी वीडियो, बस दबानी होगी ये एक बटन!

YouTube का बड़ा धमाका! अब अंग्रेजी नहीं बोलने वाले भी समझेंगे हर विदेशी वीडियो, बस दबानी होगी ये एक बटन!

YouTube AI Auto-Dubbing Featur: YouTube पर वीडियो देखते समय अब विदेशी भाषा आपके एंटरटेनमेंट में बाधा नहीं बनेगी. दुनिया के सबसे फेमस वीडियो प्लेटफॉर्म ने अपने AI ऑटो-डबिंग फीचर को सभी के लिए रोलआउट कर दिया है. YouTube का यह अपडेट उन करोड़ों यूजर्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जो अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषाएं न समझ पाने के कारण ग्लोबल कंटेंट से दूर रहते थे. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 06, 2026, 07:02 AM IST
YouTube का बड़ा धमाका! अब अंग्रेजी नहीं बोलने वाले भी समझेंगे हर विदेशी वीडियो, बस दबानी होगी ये एक बटन!

YouTube AI Auto-Dubbing Featur: YouTube एक बार फिर कंटेंट देखने-सुनने का एक्सपीरियंस पूरी तरह से बदलने जा रहा है. YouTube पर अब भाषा की दीवार टूट गई है क्योंकि YouTube ने AI डबिंग जैसा दमदार फीचर यूजर्स के पेश किया है. इस नई फीचर की सहायता से किसी भी विदेशी भाषा के वीडियो को आप अपनी पसंदीदा भाषा में सुन सकेंगे. सबसे खास बात यह है कि यह फीचर कुल 27 भाषाओं में उपलब्ध होगी. यानी अब इंग्लिश, स्पेनिश या किसी और भाषा का वीडियो समझना बच्चों का खेल होगा. यह फीचर न सिर्फ यूजर्स के लिए मददगार होगा बल्कि क्रिएटर्स को भी दुनियाभर में नई ऑडियंस तक पहुंचने का मौका देगा.

YouTube ने कंटेंट की दुनिया में बदलाव करते हुए अपने AI ऑटो-डबिंग फीचर को सभी यूज़र्स के लिए खोल दिया है. 2023 में चुनिंदा क्रिएटर्स के साथ शुरू हुआ यह सफर अब 2026 में पूरी तरह पब्लिक हो गया है. अब दुनिया का कोई भी क्रिएटर अपने वीडियो को AI की सहायता से डब कर सकेगा जिससे यूजर्स के लिए भाषा की दीवार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी.

27 भाषाओं का सपोर्ट 
यूट्यूब अब कुल 27 भाषाओं में ऑटो-डबिंग की सुविधा यूजर्स को दे रहा है. बात करें आंकड़ों की बात तो दिसंबर 2025 में ही लगभग 60 लाख लोग हर दिन कम से कम 10 मिनट डब किए हुए वीडियो देख रहे थे. यह फीचर म्यूजिक और शांत वीडियो को छोड़कर बाकी सभी जानकारीपूर्ण और मनोरंजन वाले वीडियो पर काम करेगा.

अब डबिंग लगेगी एकदम असली
अक्सर डबिंग में आवाज रोबोट जैसी लगने लगती है, लेकिन YouTube ने अब इसका भी समाधान खोज निकाला है. नए Expressive Speech फीचर की सहायता से डब की गई आवाज अब क्रिएटर के असली हाव-भाव, टोन और एनर्जी से मैच करेगी. फिलहाल यह सुविधा हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन समेत 8 भाषाओं में शुरू है.

क्या है खास इस फीचर में?
यह फीचर वीडियो की असल आवाज को ऑटोमैटिक तरीके से दूसरी भाषा में बदल देता है. इसकी सबसे खास बात यह है कि आप वीडियो देखते समय ही बीच में कभी भी अपनी भाषा बदल सकते हैं. जिन वीडियो में यह सुविधा शुरू हो गई है उनके डिस्क्रिप्शन में Auto-dubbed का मार्क दिखाई देगा.

कैसे करें इस्तेमाल? 
इसके लिए सबसे पहले YouTube पर जाएं औ वह वीडियो चलाएं जिसमें डबिंग सपोर्ट मौजूद हो.

वीडियो प्लेयर पर दिए गए Settings पर क्लिक करें.

अब यहां आपको Audio track या Language का ऑप्शन मिलेगा, इस पर टैप करें.

अब अपनी पसंद की भाषा सेलेक्ट करें.

इतना करते ही वीडियो आपकी चुनी हुई भाषा में बजने लगेगा.

