YouTube का नया फीचर: अब आपका कंटेंट बोलेगा कई भाषाओं में, व्यूज होंगे दोगुने-तीन गुने!
YouTube New Feature: YouTube ने अपने क्रिएटर्स के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है. अब क्रिएटर्स अपने वीडियो को कई भाषाओं में डब कर सकते हैं. इसका मतलब है कि आपका कंटेंट सिर्फ एक ही देश तक नहीं, बल्कि दुनियाभर के दर्शकों तक पहुंचेगा. YouTube के इस फीचर से वीडियो का वॉच टाइम और व्यूज़ तेजी से बढ़ सकता है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 11, 2025, 08:14 AM IST
YouTube New Feature: डिजिटल कंटेंट की दुनिया में अब भाषा की सीमाएं टूटती जा रही हैं. ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच बनाने के लिए सभी प्लेटफॉर्म लगातार नए-नए फीचर्स ला रहे हैं. इसी क्रम में YouTube ने अपने क्रिएटर्स के लिए एक खास सुविधा शुरू की है. यूट्यूब ने अपने मल्टी-लैंग्वेज ऑडियो फीचर को अब सभी क्रिएटर्स के लिए रोलआउट करना शुरू कर दिया है. यह फीचर क्रिएटर्स को एक ही वीडियो में कई भाषाओं में डबिंग करने की सुविधा देता है, जिससे वे दुनियाभर के दर्शकों तक अपनी पहुंच बना सकते हैं. लंबे समय से चल रहे पायलट प्रोग्राम के बाद यूट्यूब ने आखिरकार मल्टी-लैंग्वेज ऑडियो डबिंग फीचर को सभी क्रिएटर्स के लिए रोलआउट कर ही दिया.

YouTube ने सबसे पहले इस फीचर की शुरुआत साल 2023 में की थी, जब सिर्फ चुनिंदा क्रिएटर्स को अलग-अलग भाषाओं में ऑडियो ट्रैक अपलोड करने की सुविधा मिल रही थी. लेकिन अब यह सभी के लिए शुरू कर दी गई है.पूरी तरह से लॉन्च होने के बाद क्रिएटर्स या तो प्रोफेशनल डबिंग सर्विस का यूज कर सकते हैं या फिर YouTube के AI-पावर्ड ऑटो-डबिंग टूल का. यह टूल Google की Gemini टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जो आवाज के टोन और इमोशंस के हिसाब से ट्रांसलेट को ज्यादा नेचुरल और नेचुरल-साउंडिंग बनाता है.

बढ़ जाएगा वॉच टाइम
YouTube के मुताबिक जिन क्रिएटर्स ने इस फीचर का इस्तेमाल किया, उनके वीडियो का 25% से ज्यादा वॉच टाइम नॉन-प्राइमरी भाषाओं से आने लगा है. क्रिएटर Jamie Oliver के चैनल पर इस फीचर से व्यूज लगभग तीन गुना तक बढ़ गए. वहीं MrBeast और Mark Rober जैसे बड़े क्रिएटर्स भी इस फीचर की सहायता से  दुनिया के नए-नए लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं.

इस फीचर को लेकर YouTube ने अपने ब्लॉग पोस्ट में बताया है कि इस एक्सपेंशन से क्रिएटर्स के लिए दर्शकों की एक नई दुनिया खुल जाएगी. कंपनी ने यह भी कहा कि यह फीचर क्रिएटर्स की ग्रोथ को ग्लोबल लेवल बढ़ाने में मदद करेगा.

ये भी पढ़ेंः भारत में कितने परसेंट लोग खरीदते हैं EMI पर iPhone? छोटे शहरों में बढ़ रहा क्रेज, हुए ऐसे-ऐसे खुलासे

 

मल्टी-लैंग्वेज थंबनेल्स बनाने का मिलेगा फीचर
इसके साथ ही YouTube अब मल्टी-लैंग्वेज थंबनेल्स भी टेस्ट कर रहा है, जिससे क्रिएटर्स अपने वीडियो के विजुअल एलिमेंट्स को दर्शकों की पसंदीदा भाषा के मुताबिक लोकलाइज कर पाएंगे.

यह रोलआउट आने वाले दिनों में जारी होगा और इसके जरिए क्रिएटर्स को Spanish, Turkish, Vietnamese, Russian, Arabic समेत कई भाषाओं में दर्शकों से जुड़ने का मौका मिलेगा.

ये भी पढ़ेंः क्यों हर iPhone ऐड में दिखता है 9:41 का टाइम? स्टीव जॉब्स से है खास कनेक्शन; पढ़ें दिलचस्प कहानी

 

;