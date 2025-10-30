Advertisement
अरे ये क्या...YouTube अपने ही कर्मचारियों को दे रहा है नौकरी छोड़ने पर मोटा पैकेज, हैरान कर देने वाली है वजह!

YouTube Buyout Program: YouTube अपने कर्मचारियों के लिए एक खास प्रोग्राम की शुरुआत की है. इस प्रोग्राम के तहत नौकरी छोड़ने वाले लोगों को मोटा पैकेज मिलेगा! YouTube ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने कर्मचारियों के लिए वॉलंटरी बायआउट प्रोग्राम की घोषणा की है. आइए जानते हैं इसके पीछे का क्या कारण है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 30, 2025, 11:48 AM IST
YouTube Buyout Program: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के आने के बाद हर जगह बड़ा बदलाव हो रहा है. कई कंपनियों में तो एआई की वजह से लोगों की नौकरियां भी चली गई हैं तो कुछ कंपनियां लोगों को बाहर निकालने की तैयारी में है. इसी राह पर अब YouTube भी निकल पड़ा रहा है. YouTube में बड़ा बदलाव का दौर शुरू होने जा रहा है. कंपनी ने अपने कर्मचारियों को स्वेच्छा से नौकरी छोड़ने का ऑफर यानी बायआउट प्रोग्राम देने का फैसला किया है. यह कदम उस समय लिया गया है जब YouTube अपनी टीमों में बदलाव करके AI पर फोकस बढ़ा रहा है. CEO नील मोहन ने इस बदलाव को कंपनी के भविष्य के लिए अहम बताते हुए कहा है कि AI अब YouTube के अगले बड़े अध्याय की नींव बनेगा.

वीडियो स्ट्रीमिंग की दिग्गज कंपनी YouTube अपने कर्मचारियों को स्वैच्छिक बायआउट यानी नौकरी छोड़ने के बदले एक पैकेज लेने का ऑप्शन दे रही है. यह कदम कंपनी के बड़े बदलाव का हिस्सा है जिसका लक्ष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपनी पकड़ को और मजबूत बनाना है. बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूट्यूब के सीईओ नील मोहन ने एक आंतरिक मेमो में इस फैसले की घोषणा की है.

AI है भविष्य की कुंजी
यह बदलाव 5 नवंबर से लागू होगा. नील मोहन ने मेमो में साफ किया है कि AI यूट्यूब के भविष्य की कुंजी है. उन्होंने कहा कि भविष्य को देखते हुए यूट्यूब के लिए अगली सीमा AI है जिसमें प्लेटफॉर्म के हर हिस्से को बदलने की क्षमता है. हमें इस अवसर का ज्यादा फायदा लेने के लिए तैयार रहना होगा.

तीन खास डिवीजन में बांटा गया प्रोडक्ट टीम
AI पर फोकस बढ़ाने के लिए कंपनी अपनी प्रोडक्ट टीमों को तीन अलग-अलग डिवीज़न में बांट रही हैं जो सीधे मोहन को रिपोर्ट करेंगे:

Viewer Products
यूजर्स के एक्सपीरियंस, सर्च और डिस्कवरी, लिविंग रूम ग्रोथ (स्मार्ट टीवी पर देखना) और बुनियादी ढांचे पर ज्यादा ध्यान देना.

क्रिएटर और कम्युनिटी प्रोडक्ट
जेनरेटिव AI टूल, शॉर्ट्स, लाइव और सभी क्रिएटर्स को सपोर्ट करने पर ध्यान देगा.

सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट
म्यूजिक, प्रीमियम और OTT सहित सब्सक्रिप्शन ग्रोथ पर ध्यान देना.

निकाला नहीं जाएगा लेकिन...
सीईओ मोहन के मुताबिक इस बदलाव में किसी भी एम्पलाई की छंटनी की योजना नहीं है. हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि कुछ कर्मचारी शायद नई चुनौतियों के लिए तैयार हों. इसीलिए, यूट्यूब ने अमेरिका स्थित कर्मचारियों के लिए एक Voluntary Exit Program शुरू किया है जो सीधे उनकी रिपोर्टिंग ऑर्गनाइजेशन में हैं. इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले कर्मचारियों को सेवरेंस पैकेज दिया जाएगा.

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

YouTube buyout programYouTube employees offerAI Jobs Impact

