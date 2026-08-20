गूगल का मास्टरस्ट्रोक! Netflix को 'ना' कहने पर क्रिएटर्स को करोड़ों रुपये देगा YouTube, जानें क्या है नई स्कीम

डिजिटल एंटरटेनमेंट और वीडियो स्ट्रीमिंग की दुनिया में अब नया कॉन्टेंट वॉर शुरू हो चुका है. अभी तक फिल्में, वेब सीरीज और ओरिजिनल शोज तक ही सीमित रहने वाला Netflix अब YouTube के सबसे बड़े क्रिएटर्स से संपर्क कर रहा है. यूट्यूब के फेमस स्टार्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए नेटफ्लिक्स लगातार बड़े डील पेश कर रहा है. लेकिन अपने स्टार्स और व्यूअरशिप को बचाने के लिए गूगल के मालिकाना हक वाला यूट्यूब भी अब नया तरीका निकाल लिया है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, YouTube ऐसे पॉपुलर क्रिएटरों को करोड़ों रुपये यानी मिलियंस ऑफ डॉलर देने की तैयारी में है जो अपने वीडियो सिर्फ उसी के प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे और Netflix जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म से दूरी बनाए रखेंगे.
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, Netflix लगातार बड़े YouTubers को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है. इसी को काउंटर करने के लिए YouTube अपने कुछ चुनिंदा क्रिएटरों को एक्सक्लूसिव डील ऑफर कर रहा है. इस डील के तहत क्रिएटरों को प्रोग्राम डायरेक्ट फंडिंग और बड़े ब्रांड डील्स में हिस्सेदारी के जरिए भारी रकम दी जाएगी.
रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि YouTube ने क्रिएटरों को अलर्ट भी किया है. अगर कोई क्रिएटर अपने वीडियो YouTube और Netflix दोनों पर एक साथ अपलोड करता है, तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.
ऐसे क्रिएटरों को YouTube के ऑफिशियल कैंपेन में फीचर नहीं किया जाएगा.
सिर्फ इतना ही नहीं उन्हें बड़े एडवर्टाइजिंग कैंपेन से मिलने वाले रेवेन्यू शेयर से बाहर किया जा सकता है.
YouTube का मानना है कि दोनों प्लेटफॉर्म पर एक जैसा कंटेंट होने से उसकी व्यूअरशिप प्रभावित होती है और ऐड में भी मुश्किल होता है.
Netflix तेजी से सोशल मीडिया स्टार्स को अपने प्लेटफॉर्म पर ला रहा है. उसने अलन चिकिन चॉ और निक डिजियोवानी जैसे बड़े क्रिएटरों को दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कंटेंट पोस्ट करने के लिए पैसे दिए हैं. इसके साथ ही, लोकप्रिय टॉक शो हॉट वन्स सहित कई बड़े चैनलों के साथ Netflix की बातचीत जारी है.
हालांकि, कुछ क्रिएटरों ने Netflix के साथ काम करने से इंकार भी कर दिया है. Netflix की शर्तों के मुताबिक वीडियो कई दिन पहले सबमिट करने होते हैं और वीडियो में से स्पॉन्सरशिप हटाने को कहा जाता है, जो कई YouTubers के वर्किंग स्टाइल से मैच नहीं करता है.
एक समय था जब YouTube सिर्फ यूजर जनरेटेड कंटेंट तक सीमित था और Netflix सब्सक्रिप्शन बेस्ड फिल्मों या सीरीज के लिए जाना जाता था. लेकिन अब दोनों के बीच का अंतर कम होता जा रहा है. YouTube अब टीवी स्क्रीन्स पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला प्लेटफॉर्म बन चुका है, वहीं Netflix युवाओं को आकर्षित करने के लिए YouTube स्टार्स का सहारा ले रहा है.
YouTube के सीईओ नील मोहन और उनकी टीम का मानना है कि प्लेटफॉर्म के बड़े चेहरों का Netflix पर जाना उसकी साख और बिजनेस मॉडल को प्रभावित कर रहा है. इसी वजह से कंपनी अब क्रिएटरों को रोकने के लिए कैरट एंड स्टिक यानी इनाम और सजा की नीति अपना रही है.