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गूगल का मास्टरस्ट्रोक! Netflix को 'ना' कहने पर क्रिएटर्स को करोड़ों रुपये देगा YouTube, जानें क्या है नई स्कीम

डिजिटल स्ट्रीमिंग की दुनिया में मुकाबला बढ़ता ही जा रहा है. नेटफ्लिक्स अब यूट्यूब के बड़े स्टार्स को अपने पाले में खींचने में लगा हुआ है. वहीं गूगल की ओनरशिप वाला यूट्यूब अपने टॉप क्रिएटर्स को एक्सक्लूसिव रखने के लिए करोड़ों रुपये देने की योजना बना रहा है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 20, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 02:00 PM IST
गूगल का मास्टरस्ट्रोक! Netflix को 'ना' कहने पर क्रिएटर्स को करोड़ों रुपये देगा YouTube, जानें क्या है नई स्कीम
Image Credit: एक्सक्लूसिविटी के लिए करोड़ों रुपये बांटेगा YouTube

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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