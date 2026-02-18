YouTube Down आखिर क्यों हुआ? कैसे स्मार्ट दिमाग में हुआ 'लोचा'? पढ़ें यूट्यूब ठप की पूरी कहानी

Advertisement
Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 18, 2026, 08:44 AM IST
YouTube Outage: मंगलवार देर रात वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म YouTube अचानक ठप हो गया. इस दौरान दुनिया के अलग-अलग देशों से लाखों यूजर्स ने शिकायत की कि वे वीडियो नहीं देख पा रहे हैं या होमपेज ठीक से लोड नहीं हो रहा है. कई लोगों को ऐप और वेबसाइट दोनों पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा. यूजर्स ने सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी जाहिर की और पूछा कि आखिर प्लेटफॉर्म पर क्या गड़बड़ हो गई है. कंपनी ने स्थिति को स्वीकार करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बयान जारी किया. इसमें कहा गया कि अगर आप इस समय YouTube एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं. हमारी टीमें इस समस्या की जांच कर रही हैं. कंपनी ने अपने सपोर्ट पेज का लिंक भी शेयर किया ताकि यूजर्स को अपडेट मिल सके.

रिकमेंडेशन सिस्टम में आई तकनीकी खराबी
बाद में कंपनी ने अपने हेल्प पेज पर बताया कि समस्या उनके “रिकमेंडेशन सिस्टम” में आई गड़बड़ी के कारण हुई. इस तकनीकी खराबी की वजह से वीडियो प्लेटफॉर्म के अलग-अलग हिस्सों में दिखाई नहीं दे रहे थे. इसका असर सिर्फ मुख्य वेबसाइट तक सीमित नहीं था, बल्कि YouTube ऐप, YouTube Music और YouTube Kids पर भी पड़ा. यूजर्स जब होमपेज खोल रहे थे, तो उन्हें वीडियो लिस्ट की जगह खाली स्क्रीन या बाद में वापस आने का संदेश दिखाई दे रहा था. कई लोगों को लगा कि शायद उनका इंटरनेट कनेक्शन खराब है, लेकिन बाद में साफ हो गया कि यह एक वैश्विक तकनीकी समस्या थी.

होमपेज हुआ बहाल, लेकिन पूरी तरह समाधान बाकी
कंपनी ने कुछ समय बाद अपडेट देते हुए कहा कि होमपेज को फिर से चालू कर दिया गया है. हालांकि, पूरी तरह से समस्या का समाधान अभी बाकी है और इंजीनियरिंग टीम इस पर काम कर रही है. इसका मतलब यह है कि कुछ यूजर्स को अभी भी रुक-रुक कर दिक्कत आ सकती है. तकनीकी समस्याएं बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कभी-कभी सामने आती हैं, लेकिन इस बार आउटेज का दायरा काफी बड़ा था. इसी वजह से यह मुद्दा तेजी से ट्रेंड करने लगा और दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गया.

3 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज
समस्याओं को ट्रैक करने वाली वेबसाइट Down Detector के अनुसार, उसके प्लेटफॉर्म पर 3 लाख से ज्यादा यूजर्स ने YouTube से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराईं. रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 0100 GMT के आसपास शिकायतों की संख्या अपने चरम पर थी. हालांकि, उसके बाद धीरे-धीरे शिकायतों में कमी आने लगी, जिससे संकेत मिला कि स्थिति सामान्य हो रही है. इस तरह के आउटेज में Down Detector जैसी वेबसाइटें रियल-टाइम में यह दिखाती हैं कि कितने लोग और किस क्षेत्र से समस्या की रिपोर्ट कर रहे हैं. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिक्कत लोकल है या ग्लोबल.

दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म
YouTube, जो कि Google के स्वामित्व में है, दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म माना जाता है. हर महीने 2.5 अरब से ज्यादा एक्टिव यूजर्स इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. यहां मनोरंजन, शिक्षा, म्यूजिक, न्यूज और गेमिंग जैसे तमाम कैटेगरी के वीडियो उपलब्ध हैं.

इतने बड़े यूजर बेस के कारण जब भी प्लेटफॉर्म पर तकनीकी समस्या आती है, उसका असर करोड़ों लोगों पर पड़ता है. इस ताजा आउटेज ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि डिजिटल दुनिया कितनी हद तक इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर हो चुकी है. फिलहाल कंपनी पूरी तरह से समस्या को ठीक करने में जुटी हुई है और उम्मीद है कि जल्द ही सभी सेवाएं सामान्य रूप से काम करने लगेंगी.

