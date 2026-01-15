Advertisement
trendingNow13075001
Hindi Newsटेकखत्म हुआ Shorts का आतंक! YouTube ने दिया माता-पिता को सबसे बड़ा हथियार; अब बच्चे खुद नहीं हटा पाएंगे ये सेटिंग

खत्म हुआ 'Shorts' का आतंक! YouTube ने दिया माता-पिता को सबसे बड़ा हथियार; अब बच्चे खुद नहीं हटा पाएंगे ये सेटिंग

अब माता-पिता अपने बच्चों के लिए YouTube Shorts देखने का समय तय कर सकेंगे या चाहें तो Shorts को पूरी तरह ब्लॉक भी कर पाएंगे. यह फीचर खास तौर पर उन शॉर्ट वीडियो के लिए है, जिन पर बच्चे अक्सर घंटों समय बिता देते हैं.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 15, 2026, 10:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खत्म हुआ 'Shorts' का आतंक! YouTube ने दिया माता-पिता को सबसे बड़ा हथियार; अब बच्चे खुद नहीं हटा पाएंगे ये सेटिंग

YouTube ने 14 जनवरी को एक बड़ा ऐलान किया है, जिससे बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी को लेकर पैरेंट्स को ज्यादा कंट्रोल मिलेगा. अब माता-पिता अपने बच्चों के लिए YouTube Shorts देखने का समय तय कर सकेंगे या चाहें तो Shorts को पूरी तरह ब्लॉक भी कर पाएंगे. यह फीचर खास तौर पर उन शॉर्ट वीडियो के लिए है, जिन पर बच्चे अक्सर घंटों समय बिता देते हैं.

Shorts देखने की टाइम लिमिट कैसे होगी
इस नए फीचर के तहत पैरेंट्स 15 मिनट से लेकर 2 घंटे तक बच्चों के लिए Shorts देखने की लिमिट सेट कर सकते हैं. YouTube ने यह भी बताया है कि जल्द ही टाइमर को जीरो पर सेट करने का ऑप्शन भी आएगा, यानी Shorts पूरी तरह बंद किए जा सकेंगे. यह अपडेट उस टाइम लिमिट फीचर को आगे बढ़ाता है, जिसे YouTube ने अक्टूबर 2025 में लॉन्च किया था.

बच्चे सेटिंग बदल नहीं पाएंगे
YouTube ने साफ किया है कि बच्चे इन पैरेंटल कंट्रोल सेटिंग्स को न तो बदल सकेंगे और न ही बंद कर पाएंगे. यानी एक बार माता-पिता ने Shorts देखने की सीमा तय कर दी, तो वह पूरी तरह लागू रहेगी. इससे पैरेंट्स को भरोसा मिलेगा कि बच्चे तय समय से ज्यादा शॉर्ट वीडियो नहीं देख पाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

YouTube का क्या कहना है
YouTube की वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट Jennifer Flannery O’Connor ने कहा कि यह इंडस्ट्री का पहला ऐसा फीचर है, जो शॉर्ट-फॉर्म कंटेंट को लेकर पैरेंट्स को पूरी तरह कंट्रोल देता है. उनके मुताबिक, इससे माता-पिता को फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है और बच्चों की स्क्रीन टाइम आदतों पर सही तरीके से नजर रखी जा सकती है.

Bedtime और Take a Break रिमाइंडर भी मिलेंगे
YouTube अब पैरेंट्स को यह सुविधा भी देगा कि वे बच्चों के लिए Bedtime और Take a Break रिमाइंडर सेट कर सकें. यह फीचर पहले से ही एडल्ट यूज़र्स के लिए मौजूद है. इसका मतलब है कि अब पैरेंट्स तय कर पाएंगे कि बच्चे कब YouTube बंद करें और कब ब्रेक लें.

बढ़ती निगरानी के बीच आया अपडेट
यह अपडेट ऐसे समय में आया है जब दुनियाभर में सोशल मीडिया और वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों और टीनएजर्स की ऑनलाइन सेफ्टी को लेकर कानून बनाने वालों और रेगुलेटर्स की सख्त नजर है. कई देशों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बच्चों के लिए सुरक्षित हैं या नहीं.

नया किड अकाउंट बनाना होगा आसान
आने वाले हफ्तों में YouTube मोबाइल ऐप में एक बेहतर साइन-अप एक्सपीरियंस भी लाने वाला है. इससे माता-पिता आसानी से नया किड अकाउंट बना सकेंगे और कुछ टैप में अलग-अलग अकाउंट्स के बीच स्विच कर पाएंगे. इससे यह सुनिश्चित होगा कि परिवार का हर सदस्य अपने उम्र के हिसाब से सही कंटेंट देखे.

AI से उम्र पहचानने की टेक्नोलॉजी
पिछले साल YouTube ने AI-पावर्ड एज एस्टीमेशन टेक्नोलॉजी भी लॉन्च की थी, जिससे 18 साल से कम उम्र के यूज़र्स की पहचान की जा सके. यह फीचर फिलहाल अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्ज़रलैंड और यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया के कुछ देशों में लागू किया गया है. कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में इसे दूसरे देशों में भी शुरू किया जाएगा.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

YoutubeYouTube Shortsparental controls

Trending news

चुनाव में NOTA को लेकर RSS प्रमुख ने जताई चिंता, वोट डालने के बाद वोटरों को दी सलाह
BMC Election 2026
चुनाव में NOTA को लेकर RSS प्रमुख ने जताई चिंता, वोट डालने के बाद वोटरों को दी सलाह
बीएमसी चुनाव: बहुमत में तो कभी नहीं आई शिवसेना, पर उद्धव को चुभ रहा होगा 'बिग ब्रदर'
BMC Chunav 2026
बीएमसी चुनाव: बहुमत में तो कभी नहीं आई शिवसेना, पर उद्धव को चुभ रहा होगा 'बिग ब्रदर'
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE: विकास नहीं वजूद बचाने की जंग है...पूनम महाजन ने उद्धव-राज की जोड़ी पर कसा तंज
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE: विकास नहीं वजूद बचाने की जंग है...पूनम महाजन ने उद्धव-राज की जोड़ी पर कसा तंज
संकट की घड़ी, ईरान में फंसे भारतीय, थरूर बोले- अगले कुछ दिन है बहुत जरूरी
Shashi Tharoor
संकट की घड़ी, ईरान में फंसे भारतीय, थरूर बोले- अगले कुछ दिन है बहुत जरूरी
40 फीसदी मुस्लिम आबादी...इस राज्य में कट्टरपंथियों ने उठाई अलग मुस्लिम जिले की मांग
DNA
40 फीसदी मुस्लिम आबादी...इस राज्य में कट्टरपंथियों ने उठाई अलग मुस्लिम जिले की मांग
डरने लगे 'मजहब के ठेकेदार', मौलाना-इमाम, रडार पर सारे नाम...मस्जिदों में बड़ा ऑपरेशन
DNA
डरने लगे 'मजहब के ठेकेदार', मौलाना-इमाम, रडार पर सारे नाम...मस्जिदों में बड़ा ऑपरेशन
ठंड का तांडव तेज, अब रातें बनेंगी सर्दी की ‘सजा’; जानें अगले 5 दिनों का मौसम अलर्ट
weather update
ठंड का तांडव तेज, अब रातें बनेंगी सर्दी की ‘सजा’; जानें अगले 5 दिनों का मौसम अलर्ट
2869 सीटें, 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 15931 कैंडिडेट, महाराष्ट्र में कौन बनेगा किंग
BMC Elections 2026
2869 सीटें, 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 15931 कैंडिडेट, महाराष्ट्र में कौन बनेगा किंग
'रोबॉट से नहीं कोई डर, बस...', LAC पर चीन की हरकत को लेकर सेना ने क्या कहा?
LAC
'रोबॉट से नहीं कोई डर, बस...', LAC पर चीन की हरकत को लेकर सेना ने क्या कहा?
‘लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा’, BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
Rahul Gandhi News
‘लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा’, BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज