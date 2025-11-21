लीक हुआ YouTube का प्लान! अब बिना ऐप बदले ही कर सकेंगे 'सीक्रेट चैट', आ रहा कमाल का फीचर

YouTube New Feature: YouTube अपने यूजर्स के लिए समय समय पर नए-नए फीचर्स लाता रहता है. इसी क्रम में YouTube एक बार फिर अपने प्लेटफॉर्म को सोशल इंटरैक्शन के लिए मजबूत करने की तैयारी में है. कंपनी ऐप के अंदर डायरेक्ट मैसेजिंग और वीडियो शेयरिंग फीचर की टेस्टिंग कर रही है जिससे यूजर्स न सिर्फ वीडियो शेयर कर सकेंगे बल्कि उसी चैट विंडो में चैट भी कर सकेंगे. साल 2019 में हटाए गए इस फीचर की वापसी को यूजर्स की बढ़ती मांग और वीडियो-शेयरिंग के आसान तरीकों की जरूरत से जोड़कर देखा जा रहा है.

YouTube ने मोबाइल ऐप के भीतर डायरेक्ट मैसेजिंग सुविधा को वापस लाने की टेस्टिंग शुरू कर दी है. इसका मतलब है कि यूजर्स अब एक ही जगह पर वीडियो शेयर कर सकेंगे और उनके बारे में चैट भी कर सकेंगे जिससे उन्हें दूसरे ऐप पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस फीचर को लेकर कंपनी ने अपने सपोर्ट पेज पर जानकारी दी कि वे वीडियो शेयर करने के नए तरीकों पर प्रयोग कर रहे हैं. इस नए फीचर में क्लिप को सीधे दूसरे यूजर को भेजने और चैट करने की सुविधा मिलेगा.

कैसे काम करेगा यह नया फीचर?

YouTube के सपोर्ट पेज के मुताबिक चैट शुरू करने के लिए यूजर्स को एक-दूसरे इनविटेशन भेजना होगा. जिसे इनवाइट मिलेगा वह इसे एक्सेप्ट या डिलीट कर सकते हैं. YouTube ने यह सुविधा भी दी है कि यूजर्स ब्लॉक भी कर सकते हैं या नियमों का उल्लंघन करने वाली बातचीत की रिपोर्ट कर सकते हैं. यह तय करने के लिए सभी मैसेजिंग पर YouTube के मौजूदा कम्युनिटी गाइडलाइन्स लागू होंगे जो कमेंट्स और वीडियो कंटेंट को मॉडरेट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं.

यह प्रयोग वास्तव में YouTube पर प्राइवेट मैसेजिंग को वापस लाता है जो 2017 और 2019 के बीच मौजूद था. लेकिन बाद में हटा दिया गया था. कंपनी का कहना है कि निजी तौर पर वीडियो शेयर करने की क्षमता पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा मांग वाली सुविधाओं में से एक रही है.

इन देशों में हो रही है टेस्टिंग

फिलहाल यह टेस्ट केवल आयरलैंड और पोलैंड में 18 साल और उससे ज्यादा ऐज के यूजर्स तक सीमित है. 9to5Google की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह ट्रायल पुरानी मैसेजिंग प्रणाली के जैसा ही है जिसे कमेंट्स, पोस्ट और स्टोरीज के जरिए से चैट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बंद कर दिया गया था.

Gemini AI का नया फीचर

इससे जुड़ी एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि YouTube ने हाल ही में Google के Gemini AI द्वारा चलने वाला नया Ask बटन रोल आउट करना शुरू कर दिया है. यह फीचर यूजर्स को सीधे उस वीडियो के साथ इंटरैक्ट करने देती है जिसे वे देख रहे हैं. यह फीचर चैट-स्टाइल इंटरफेस में उपलब्ध है जहां यह तेजी से जवाब देता है. Gemini-ब्रांडेड बटन वीडियो प्लेयर के नीचे दिखाई देता है और अभी कुछ चुनिंदा इंग्लिश-लैंग्वेज वीडियो पर Android, iPhone और डेस्कटॉप डिवाइस पर मौजूद है. जल्द ही यह सभी यूजर्स के लिए शुरू क्या जा सकता है.

