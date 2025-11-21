Advertisement
trendingNow13012290
Hindi Newsटेक

लीक हुआ YouTube का प्लान! अब बिना ऐप बदले ही कर सकेंगे 'सीक्रेट चैट', आ रहा कमाल का फीचर

YouTube New Feature: YouTube एक बार फिर अपने प्लेटफॉर्म को सोशल इंटरैक्शन के लिए परफेक्ट बनाने की प्लानिंग में है. कंपनी ऐप के अंदर डायरेक्ट मैसेजिंग फीचर की टेस्टिंग कर रही है जिसे बंद हुए लगभग 5 साल हो चुके हैं. नए सिस्टम के जरिए यूजर्स न सिर्फ वीडियो एक-दूसरे को शेयर कर सकेंगे, बल्कि उसी चैट विंडो में चैट भी कर सकेंगे.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 21, 2025, 08:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लीक हुआ YouTube का प्लान! अब बिना ऐप बदले ही कर सकेंगे 'सीक्रेट चैट', आ रहा कमाल का फीचर

YouTube New Feature: YouTube अपने यूजर्स के लिए समय समय पर नए-नए फीचर्स लाता रहता है. इसी क्रम में YouTube एक बार फिर अपने प्लेटफॉर्म को सोशल इंटरैक्शन के लिए मजबूत करने की तैयारी में है. कंपनी ऐप के अंदर डायरेक्ट मैसेजिंग और वीडियो शेयरिंग फीचर की टेस्टिंग कर रही है जिससे यूजर्स न सिर्फ वीडियो शेयर कर सकेंगे बल्कि उसी चैट विंडो में चैट भी कर सकेंगे. साल 2019 में हटाए गए इस फीचर की वापसी को यूजर्स की बढ़ती मांग और वीडियो-शेयरिंग के आसान तरीकों की जरूरत से जोड़कर देखा जा रहा है.

YouTube ने मोबाइल ऐप के भीतर डायरेक्ट मैसेजिंग सुविधा को वापस लाने की टेस्टिंग शुरू कर दी है. इसका मतलब है कि यूजर्स अब एक ही जगह पर वीडियो शेयर कर सकेंगे और उनके बारे में चैट भी कर सकेंगे जिससे उन्हें दूसरे ऐप पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस फीचर को लेकर कंपनी ने अपने सपोर्ट पेज पर जानकारी दी कि वे वीडियो शेयर करने के नए तरीकों पर प्रयोग कर रहे हैं. इस नए फीचर में क्लिप को सीधे दूसरे यूजर को भेजने और चैट करने की सुविधा मिलेगा.

कैसे काम करेगा यह नया फीचर?
YouTube के सपोर्ट पेज के मुताबिक चैट शुरू करने के लिए यूजर्स को एक-दूसरे इनविटेशन भेजना होगा. जिसे इनवाइट मिलेगा वह इसे एक्सेप्ट या डिलीट कर सकते हैं. YouTube ने यह सुविधा भी दी है कि यूजर्स ब्लॉक भी कर सकते हैं या नियमों का उल्लंघन करने वाली बातचीत की रिपोर्ट कर सकते हैं. यह तय करने के लिए सभी मैसेजिंग पर YouTube के मौजूदा कम्युनिटी गाइडलाइन्स लागू होंगे जो कमेंट्स और वीडियो कंटेंट को मॉडरेट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह प्रयोग वास्तव में YouTube पर प्राइवेट मैसेजिंग को वापस लाता है जो 2017 और 2019 के बीच मौजूद था. लेकिन बाद में हटा दिया गया था. कंपनी का कहना है कि निजी तौर पर वीडियो शेयर करने की क्षमता पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा मांग वाली सुविधाओं में से एक रही है.

ये भी पढ़ेंः तस्वीरों के 'राज' खोलेगा Google AI! एक क्लिक में पता चलेगा Photo असली है या नकली

इन देशों में हो रही है टेस्टिंग
फिलहाल यह टेस्ट केवल आयरलैंड और पोलैंड में 18 साल और उससे ज्यादा ऐज के यूजर्स तक सीमित है. 9to5Google की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह ट्रायल पुरानी मैसेजिंग प्रणाली के जैसा ही है जिसे कमेंट्स, पोस्ट और स्टोरीज के जरिए से चैट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बंद कर दिया गया था.

Gemini AI का नया फीचर
इससे जुड़ी एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि YouTube ने हाल ही में Google के Gemini AI द्वारा चलने वाला नया Ask बटन रोल आउट करना शुरू कर दिया है. यह फीचर यूजर्स को सीधे उस वीडियो के साथ इंटरैक्ट करने देती है जिसे वे देख रहे हैं. यह फीचर चैट-स्टाइल इंटरफेस में उपलब्ध है जहां यह तेजी से जवाब देता है. Gemini-ब्रांडेड बटन वीडियो प्लेयर के नीचे दिखाई देता है और अभी कुछ चुनिंदा इंग्लिश-लैंग्वेज वीडियो पर Android, iPhone और डेस्कटॉप डिवाइस पर मौजूद है. जल्द ही यह सभी यूजर्स के लिए शुरू क्या जा सकता है.

ये भी पढे़ंः अब होटल-सिनेमाहॉल में नहीं चलेगी आधार की फोटोकॉपी! UIDAI ला रहा है 'नया आधार'

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

youtube new featureYouTube Direct MessagingYouTube Secret Chat

Trending news

बिहार में हार का साइड इफेक्ट कर्नाटक में दिखा, कांपने लगी कांग्रेस की सत्ता...एक्शन
Karnataka crisis
बिहार में हार का साइड इफेक्ट कर्नाटक में दिखा, कांपने लगी कांग्रेस की सत्ता...एक्शन
लहजा नरम और आवाज नीचे! सांसद-विधायक से खड़े होकर हो 'नमस्ते', सरकार का नया आदेश
Maharashtra
लहजा नरम और आवाज नीचे! सांसद-विधायक से खड़े होकर हो 'नमस्ते', सरकार का नया आदेश
'सरकार को पता हो या न हो... हम उनके बलबूते नहीं हैं' किस बात पर ऐसा बोले मोहन भागवत
mohan bhagwat news
'सरकार को पता हो या न हो... हम उनके बलबूते नहीं हैं' किस बात पर ऐसा बोले मोहन भागवत
2022 में डॉ. उमर 20 दिन तुर्की में रहा, यहीं रची थी भारत को बर्बाद करने की साजिश!
Delhi blast
2022 में डॉ. उमर 20 दिन तुर्की में रहा, यहीं रची थी भारत को बर्बाद करने की साजिश!
AQI 400 पार, 'जहरीली' हवा के बाद कब से पड़ेगी हाड़ कंपकपाने वाली सर्दी, IMD ने बताया
Weather
AQI 400 पार, 'जहरीली' हवा के बाद कब से पड़ेगी हाड़ कंपकपाने वाली सर्दी, IMD ने बताया
फिदायीन बनाने वाला 'मौलाना मॉडल' दिल्ली और हरियाणा में एक्टिव; कई मौलवी रडार पर
DNA
फिदायीन बनाने वाला 'मौलाना मॉडल' दिल्ली और हरियाणा में एक्टिव; कई मौलवी रडार पर
भारत को बदनाम करने वाली महिला को कांग्रेस ने आखिर क्यों दिया शांति पुरस्कार?
DNA
भारत को बदनाम करने वाली महिला को कांग्रेस ने आखिर क्यों दिया शांति पुरस्कार?
दिल्ली में अफगानी मिनिस्टर, इस्लामाबाद में बढ़ा डर; किस समझौते से बेचैन हो गए मुनीर?
DNA
दिल्ली में अफगानी मिनिस्टर, इस्लामाबाद में बढ़ा डर; किस समझौते से बेचैन हो गए मुनीर?
यूपी की मीट फैक्ट्रियों में सिर्फ कश्मीरी गार्ड्स ही क्यों रखे जा रहे हैं?
DNA
यूपी की मीट फैक्ट्रियों में सिर्फ कश्मीरी गार्ड्स ही क्यों रखे जा रहे हैं?
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी चलाने वाला निकला 'पाक प्रेमी', पास में है सीक्रेट बेसमेंट
DNA
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी चलाने वाला निकला 'पाक प्रेमी', पास में है सीक्रेट बेसमेंट