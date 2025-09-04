 Netflix की तरह YouTube का बड़ा फैसला! अब दोस्तों या रिश्तेदारों संग पासवर्ड शेयर करना पड़ेगा महंगा, जानिए नया नियम
Advertisement
trendingNow12908532
Hindi Newsटेक

Netflix की तरह YouTube का बड़ा फैसला! अब दोस्तों या रिश्तेदारों संग पासवर्ड शेयर करना पड़ेगा महंगा, जानिए नया नियम

YouTube Gets Strict Like Netflix: यूटयूब अब नेटफ्लिक्स की तरह ही पासवर्ड शेयरिंग पर लगाम लगाने जा रहा है. दरअसल, कंपनी YouTube Premium Family प्लान के गलत इस्तेमाल को रोकना चाहती है. इस प्लान में Family Manager के साथ 5 लोग जुड़ सकते हैं, लेकिन शर्त है कि सभी एक ही एड्रेस पर रहने चाहिए. आइए जानते हैं पूरा मामला...

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 04, 2025, 02:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Netflix की तरह YouTube का बड़ा फैसला! अब दोस्तों या रिश्तेदारों संग पासवर्ड शेयर करना पड़ेगा महंगा, जानिए नया नियम

YouTube Premium Limits Account Sharing:  यूटयूब भी अब नेटफ्लिक्स की तरह ही पासवर्ड शेयरिंग पर कठोर नियम अपनाने जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी YouTube Premium Family प्लान के गलत यूज पर रोक-थाम लगाना चाहती है. जो यूजर्स एक ही घर में नहीं है या आपने अपने दोस्तों के साथ पासवर्ड शेयर कर रखा है तो इस पर कार्यवाही की जा रही है. चलिए जानते हैं यूटयूब की इस कदम के बारे में...

यह भी पढ़े: भारतीय अदालत में 'Robo Judge' की एंट्री! अब नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख, बढ़ेगी केस निपटाने की स्पीड!

फैमिली प्लान का सख्त नियम

Add Zee News as a Preferred Source

यूटयूब का एक महीने का Premium Family प्लान 299 रुपये का है. इस प्लान में फैमिली मैनेजर के साथ अलग से 5 अकाउंट को जोड़ सकते हैं. लेकिन अब कंपनी की शर्त है कि सभी मेंबर्स सेम एड्रेस पर होने जरूरी है. बता दें कि यह नियम अभी तक सख्ती से लागू नहीं किया गया था और काफी यूजर्स ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ पासवर्ड शेयर किया हुआ था. खबर है कि Google जल्द ही इस पर रोक लगाने वाला है.

यह भी पढ़े: ChatGPT पर क्या-क्या सर्च करते हैं बच्चे? पता चलेगा माता-पिता को, कंपनी ला रही धांसू फीचर

कंपनी दे रही है अलर्ट

Android Police की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने कुछ यूटयूब यूजर्स को ई-मेल भेज रही है, जिसमें पासवर्ड शेयर करने वाले यूजर्स को चेतावनी दी गई है. इस मेल के सब्जेक्ट में लिखा है कि 'Your YouTube Premium Membership will be paused', इसका मतलब है आपकी YouTube Premium फैमिली मेंबरशिप रोक दी जाएगी. 

फैमिली प्लान की नई शर्त
इस मेस में यह भी साफ बताया गया है कि फैमिली प्लान के सभी यूजर्स एक ही घर में होने जरूरी है. अगर कोई यूजर इस नियम को नहीं मानता है, तो 14 दिन बाद उसकी प्रीमियम सुविधा को बंध कर दिया जाएगा. इस नए नियम से पहले हर 30 दिन में Electronic Check-in किया जाता था, लेकिन इसे ज्यादा असर नहीं पड़ा. अब इस नए नियम के लागू होने के बाद से गलत एड्रेस बताने वाले यूजर्स को केवल एड्रेस के साथ ही YouTube का एक्सेस दिया जाएगा.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Youtube PremiumFamily Pland Rules

Trending news

GST 2.0 पर सियासत : BJP ने बताया ऐतिहासिक कदम, सपा बोली- जनता के 'मन की बात' सुने...
GST 2
GST 2.0 पर सियासत : BJP ने बताया ऐतिहासिक कदम, सपा बोली- जनता के 'मन की बात' सुने...
'पेड़ों की अवैध...', देश के कई हिस्सों में आई बाढ़ पर SC ने इन राज्यों से मांगा जवाब
Supreme Court
'पेड़ों की अवैध...', देश के कई हिस्सों में आई बाढ़ पर SC ने इन राज्यों से मांगा जवाब
पंजाब सरकार ने की बड़ी पहल, बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भेजने के लिए उतारे ड्रोन
Punjab Flood
पंजाब सरकार ने की बड़ी पहल, बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भेजने के लिए उतारे ड्रोन
यह 'GST 1.5' है, असली GST 2.0 का इंतजार...केंद्र के फैसले से नाखुश क्यों कांग्रेस?
GST 2.O
यह 'GST 1.5' है, असली GST 2.0 का इंतजार...केंद्र के फैसले से नाखुश क्यों कांग्रेस?
फिक्की ने सरकार के फैसले को सराहा, कहा- दिखेंगे GST सुधार के ये पॉजिटिव असर
New GST slab structure
फिक्की ने सरकार के फैसले को सराहा, कहा- दिखेंगे GST सुधार के ये पॉजिटिव असर
ट्रंप की टैरिफ क्यों है ‘बेवफा’? अमेरिका को भारत की कौन सी 'वफा' नहीं आई रास!
#Donaldtrump
ट्रंप की टैरिफ क्यों है ‘बेवफा’? अमेरिका को भारत की कौन सी 'वफा' नहीं आई रास!
बंगाल में मतुआ समुदाय का BJP ने जीता था भरोसा, अब राहुल गांधी को क्‍यों बुलाया?
Rahul Gandhi
बंगाल में मतुआ समुदाय का BJP ने जीता था भरोसा, अब राहुल गांधी को क्‍यों बुलाया?
खराब मौसम के बीच पकड़नी है फ्लाइट, घर निकलने से पहले जान लें स्‍पाइसजेट की एडवाजरी
SpiceJet
खराब मौसम के बीच पकड़नी है फ्लाइट, घर निकलने से पहले जान लें स्‍पाइसजेट की एडवाजरी
पीएम मोदी का वादा पूरा! विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने याद दिलाया 15 अगस्त का भाषण
External Affairs Minister S. Jaishankar
पीएम मोदी का वादा पूरा! विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने याद दिलाया 15 अगस्त का भाषण
Flood Live Updates: दिल्ली में फ्लाइट्स रद्द, जम्मू-श्रीनगर हाइवे बंद, कुल्लू और राजौरी में भूस्खलन...बाढ़ से देशभर में हाहाकार
breaking news live today
Flood Live Updates: दिल्ली में फ्लाइट्स रद्द, जम्मू-श्रीनगर हाइवे बंद, कुल्लू और राजौरी में भूस्खलन...बाढ़ से देशभर में हाहाकार
;