Netflix की तरह YouTube का बड़ा फैसला! अब दोस्तों या रिश्तेदारों संग पासवर्ड शेयर करना पड़ेगा महंगा, जानिए नया नियम

YouTube Gets Strict Like Netflix: यूटयूब अब नेटफ्लिक्स की तरह ही पासवर्ड शेयरिंग पर लगाम लगाने जा रहा है. दरअसल, कंपनी YouTube Premium Family प्लान के गलत इस्तेमाल को रोकना चाहती है. इस प्लान में Family Manager के साथ 5 लोग जुड़ सकते हैं, लेकिन शर्त है कि सभी एक ही एड्रेस पर रहने चाहिए. आइए जानते हैं पूरा मामला...
YouTube Premium Limits Account Sharing: यूटयूब भी अब नेटफ्लिक्स की तरह ही पासवर्ड शेयरिंग पर कठोर नियम अपनाने जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी YouTube Premium Family प्लान के गलत यूज पर रोक-थाम लगाना चाहती है. जो यूजर्स एक ही घर में नहीं है या आपने अपने दोस्तों के साथ पासवर्ड शेयर कर रखा है तो इस पर कार्यवाही की जा रही है. चलिए जानते हैं यूटयूब की इस कदम के बारे में...
फैमिली प्लान का सख्त नियम
यूटयूब का एक महीने का Premium Family प्लान 299 रुपये का है. इस प्लान में फैमिली मैनेजर के साथ अलग से 5 अकाउंट को जोड़ सकते हैं. लेकिन अब कंपनी की शर्त है कि सभी मेंबर्स सेम एड्रेस पर होने जरूरी है. बता दें कि यह नियम अभी तक सख्ती से लागू नहीं किया गया था और काफी यूजर्स ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ पासवर्ड शेयर किया हुआ था. खबर है कि Google जल्द ही इस पर रोक लगाने वाला है.
कंपनी दे रही है अलर्ट
Android Police की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने कुछ यूटयूब यूजर्स को ई-मेल भेज रही है, जिसमें पासवर्ड शेयर करने वाले यूजर्स को चेतावनी दी गई है. इस मेल के सब्जेक्ट में लिखा है कि 'Your YouTube Premium Membership will be paused', इसका मतलब है आपकी YouTube Premium फैमिली मेंबरशिप रोक दी जाएगी.
फैमिली प्लान की नई शर्त
इस मेस में यह भी साफ बताया गया है कि फैमिली प्लान के सभी यूजर्स एक ही घर में होने जरूरी है. अगर कोई यूजर इस नियम को नहीं मानता है, तो 14 दिन बाद उसकी प्रीमियम सुविधा को बंध कर दिया जाएगा. इस नए नियम से पहले हर 30 दिन में Electronic Check-in किया जाता था, लेकिन इसे ज्यादा असर नहीं पड़ा. अब इस नए नियम के लागू होने के बाद से गलत एड्रेस बताने वाले यूजर्स को केवल एड्रेस के साथ ही YouTube का एक्सेस दिया जाएगा.