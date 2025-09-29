Advertisement
YouTube वीडियो देखते हुए नहीं आएगा एक भी ऐड, बस करना होगा ये काम!

YouTube पर वीडियोज देखते समय बीच में आने वाले ऐड्स अक्सर यूजर्स को परेशान कर देते हैं. ऐसे में YouTube ने अब अपने यूजर्स के लिए इसका भी उपाय खोज निकाला है. चलिए जानते हैं कैसे मिलने वाला है इन ऐड्स से छुटकारा.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 29, 2025, 04:37 PM IST
YouTube का इस्तेमाल आज कौन नहीं करता. वीडियो देखने के साथ-साथ वीडियो बनाने तक, आज लगभग हर शख्स इस प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है. लेकिन वीडियो देखते समय बीच-बीच में आने वाले विज्ञापन अक्सर परेशान कर देते हैं. अगर आप भी इन ऐड्स से परेशान हो गए हैं तो Google ने इससे छुटकारा दिलाने का रास्ता ढूंढ निकाला है, वो भी बेहद कम कीमत में. दरअसल, हाल ही में YouTube ने अपने भारतीय यूजर्स के लिए एक शानदार सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया है, जिसे YouTube Premium Lite नाम दिया गया है. इस प्लान को सब्सक्राइब करने के बाद यूजर्स को बेहद कम कीमत में ऐड फ्री वीडियोज एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा. चलिए इस प्लान के बारे में डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं.

जानें कितनी है YouTube Premium Lite की कीमत
YouTube Premium Lite प्लान की कीमत पर अगर बात करें तो इसके लिए सिर्फ 89 रुपये प्रति माह देने होंगे. कंपनी अपने यूजर्स को इस प्लान में न्यूज, गेमिंग, फैशन, और ब्यूट जैसी कई कैटेगरीज के वीडियोज ऐड फ्री देखने का मौका दे रही है. यह कीमत YouTube Premium के स्टूडेंट प्लान के बराबर ही है. यानी 90 रुपये से भी कम कीमत में अपने वीडियो देखने के एक्सपीरियंस को और मजेदार बना सकते हैं.

YouTube Music नहीं होगा ऐड फ्री
हालांकि, आपको क्लियर कर दें कि इस YouTube Premium Lite प्लान में कंपनी YouTube Music का फायदा नहीं दे रही है. यह प्लान सिर्फ वीडियो देखने वाले के लिए रखा गया है, अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो इसके बीच में आने वाले वीडियोज उसी तरह आएंगे जैसे पहले आते थे. इसके अलावा प्लान में बैकग्राउंड प्लेबैक, ऑफलाइन और डाउनलोड जैसी सुविधाएं भी नहीं मिलती.

Whatsapp के छूटे पसीने! Arattai ने रातों-रात बना डाले 3,50,000 यूजर्स, दनादन हो रहा

इस मामले में दिख सकते हैं ऐड्स
इस नए प्लान के साथ ऐड फ्री वीडियो प्लेबैक का फायदा सिर्फ स्मार्टफोन पर ही नहीं, बल्कि स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर और लैपटॉप जैसे डिवाइस पर भी उठा सकते हैं. दूसरी ओर कंपनी ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर यूजर्स म्यूजिक से जुड़े शॉट्स या कंटेंट देखते हैं तो कई बार ऐड्स भी दिख सकते हैं. यानी कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से ऐड फ्री एक्सपीरियंस तो नहीं होने वाला.

YouTube के ये प्लान्स भी बेस्ट
वैसे YouTube का नया Premium Lite प्लान काफी किफायती माना जा सकता है. लेकिन अगर आप अपना एक्सपीरियंस बिल्कुल ऐड फ्री चाह रहे हैं तो इसके लिए भी कंपनी आपको कई प्लान ऑफर कर रही है. आप चाहें तो 149 रुपये इंडिविजुअल प्लान चुन सकते हैं. इसके अलावा आपके पास 219 रुपये डुओ प्लान, 299 रुपये वाले फैमिली और 1490 रुपये वाले एनुअल प्लान का भी ऑप्शन है.

'क्या पढ़ें और क्या छोड़ें?' AI को बनाइए अपना पर्सनल ट्यूटर, मुश्किल सिलेबस अब

इन लोगों को किया टारगेट
कुल मिलाकर कहा जाए तो कंपनी अपने YouTube Premium Lite प्लान के जरिए उन यूजर्स को टारगेट करने की कोशिश कर रही है जो कम कीमत वाले सब्सक्रिप्शन में ऐड फ्री वीडियो का एक्सपीरियंस चाहते है. ऐसे में 89 रुपये वाला प्लान एक बेस्ट ऑप्शन है.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव.

YoutubeYouTube Premium Lite

