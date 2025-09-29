YouTube वीडियो देखते हुए नहीं आएगा एक भी ऐड, बस करना होगा ये काम!

YouTube का इस्तेमाल आज कौन नहीं करता. वीडियो देखने के साथ-साथ वीडियो बनाने तक, आज लगभग हर शख्स इस प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है. लेकिन वीडियो देखते समय बीच-बीच में आने वाले विज्ञापन अक्सर परेशान कर देते हैं. अगर आप भी इन ऐड्स से परेशान हो गए हैं तो Google ने इससे छुटकारा दिलाने का रास्ता ढूंढ निकाला है, वो भी बेहद कम कीमत में. दरअसल, हाल ही में YouTube ने अपने भारतीय यूजर्स के लिए एक शानदार सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया है, जिसे YouTube Premium Lite नाम दिया गया है. इस प्लान को सब्सक्राइब करने के बाद यूजर्स को बेहद कम कीमत में ऐड फ्री वीडियोज एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा. चलिए इस प्लान के बारे में डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं.

जानें कितनी है YouTube Premium Lite की कीमत

YouTube Premium Lite प्लान की कीमत पर अगर बात करें तो इसके लिए सिर्फ 89 रुपये प्रति माह देने होंगे. कंपनी अपने यूजर्स को इस प्लान में न्यूज, गेमिंग, फैशन, और ब्यूट जैसी कई कैटेगरीज के वीडियोज ऐड फ्री देखने का मौका दे रही है. यह कीमत YouTube Premium के स्टूडेंट प्लान के बराबर ही है. यानी 90 रुपये से भी कम कीमत में अपने वीडियो देखने के एक्सपीरियंस को और मजेदार बना सकते हैं.

YouTube Music नहीं होगा ऐड फ्री

हालांकि, आपको क्लियर कर दें कि इस YouTube Premium Lite प्लान में कंपनी YouTube Music का फायदा नहीं दे रही है. यह प्लान सिर्फ वीडियो देखने वाले के लिए रखा गया है, अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो इसके बीच में आने वाले वीडियोज उसी तरह आएंगे जैसे पहले आते थे. इसके अलावा प्लान में बैकग्राउंड प्लेबैक, ऑफलाइन और डाउनलोड जैसी सुविधाएं भी नहीं मिलती.

इस मामले में दिख सकते हैं ऐड्स

इस नए प्लान के साथ ऐड फ्री वीडियो प्लेबैक का फायदा सिर्फ स्मार्टफोन पर ही नहीं, बल्कि स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर और लैपटॉप जैसे डिवाइस पर भी उठा सकते हैं. दूसरी ओर कंपनी ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर यूजर्स म्यूजिक से जुड़े शॉट्स या कंटेंट देखते हैं तो कई बार ऐड्स भी दिख सकते हैं. यानी कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से ऐड फ्री एक्सपीरियंस तो नहीं होने वाला.

YouTube के ये प्लान्स भी बेस्ट

वैसे YouTube का नया Premium Lite प्लान काफी किफायती माना जा सकता है. लेकिन अगर आप अपना एक्सपीरियंस बिल्कुल ऐड फ्री चाह रहे हैं तो इसके लिए भी कंपनी आपको कई प्लान ऑफर कर रही है. आप चाहें तो 149 रुपये इंडिविजुअल प्लान चुन सकते हैं. इसके अलावा आपके पास 219 रुपये डुओ प्लान, 299 रुपये वाले फैमिली और 1490 रुपये वाले एनुअल प्लान का भी ऑप्शन है.

इन लोगों को किया टारगेट

कुल मिलाकर कहा जाए तो कंपनी अपने YouTube Premium Lite प्लान के जरिए उन यूजर्स को टारगेट करने की कोशिश कर रही है जो कम कीमत वाले सब्सक्रिप्शन में ऐड फ्री वीडियो का एक्सपीरियंस चाहते है. ऐसे में 89 रुपये वाला प्लान एक बेस्ट ऑप्शन है.