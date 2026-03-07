Advertisement
trendingNow13132536
Hindi NewsटेकWhatsApp को टक्कर देगा YouTube! अब ऐप के अंदर ही भेजें वीडियो और करें गपशप, 31 देशों में शुरू हुआ नया फीचर

WhatsApp को टक्कर देगा YouTube! अब ऐप के अंदर ही भेजें वीडियो और करें गपशप, 31 देशों में शुरू हुआ नया फीचर

यूट्यूब (YouTube) ने अपने इन-ऐप डायरेक्ट मैसेजिंग फीचर को एक बार फिर से रोलआउट करना शुरू कर दिया है. अभी कंपनी ने इस फीचर को यूरोप के 31 देशों में शुरू किया है. यूट्यूब के अपने इन-ऐप मैसेजिंग फीचर के बाद अब WhatsApp और Instagram को कड़ी टक्कर मिलने वाली है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 07, 2026, 01:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WhatsApp को टक्कर देगा YouTube! अब ऐप के अंदर ही भेजें वीडियो और करें गपशप, 31 देशों में शुरू हुआ नया फीचर

YouTube Direct Messaging Rollout: यूट्यूब (YouTube) ने अपने इन-ऐप डायरेक्ट मैसेजिंग फीचर को एक बार फिर से रोलआउट करना शुरू कर दिया है. अभी कंपनी ने इस फीचर को यूरोप के 31 देशों में शुरू किया है. यूट्यूब के अपने इन-ऐप मैसेजिंग फीचर के बाद अब WhatsApp और Instagram को कड़ी टक्कर मिलने वाली है. आइए हम यहां इस फीचर के बारे में जानते हैं.

  1. YouTube Direct Messaging Rollout: आपको भी कभी न कभी यूट्यूब (YouTube) पर कोई वीडियो देखते हुए ऐसा लगा होगा कि इसे यहीं से अपने दोस्त के पास शेयर कर सकते हैं. अभी तक इसके लिए आप व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम का सहारा लेते थे. तो अब इसकी जरूरत कम होने वाली है. क्योंकि यूट्यूब ने अपने इन-ऐप मैसेजिंग फीचर का विस्तार करते हुए इसे यूरोप के 31 देशों में रोलआउट कर दिया है. यह कदम प्लेटफॉर्म पर यूजर एंगेजमेंट बढ़ाने और वीडियो शेयरिंग को आसान बनाने के लिए उठाया गया है. इस कदम से यूट्यूब अब केवल एक वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि एक सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप की तरह भी काम करेगा. अब आप सीधे यूट्यूब ऐप के अंदर ही अपने दोस्तों को डायरेक्ट मैसेज (DM) भेज पाएंगे और उनके साथ वीडियो पर गपशप कर सकेंगे.

    2. क्यों खास है ये नया फीचर?

  2. अक्सर लोग यूट्यूब वीडियो का लिंक कॉपी करके दूसरे ऐप्स पर शेयर करते हैं. लेकिन अब यूट्यूब चाहता है कि आप वीडियो देखें भी यहीं और उस पर चर्चा भी यहीं करें. इसके लिए कंपनी ने अब यूट्यूब ऐप के अंदर ही अपने पसंदीदा वीडियो, शॉर्ट्स (Shorts) और लाइव स्ट्रीम को सीधे दोस्तों तक भेजने का ऑप्शन दिया है. इससे आप चैटिंग भी कर सकते हैं. चैट शुरू करने के लिए आपको एक 'इनवाइट लिंक' भेजना होगा. अगर आपका दोस्त 7 दिनों के अंदर इसे स्वीकार कर लेता है, तो आप आपस में जुड़ जाएंगे. यहां यूजर न केवल वन-टू-वन बल्कि ग्रुप चैट्स भी कर सकते हैं और इमोजी या वीडियो के जरिए रिप्लाई भी दे सकते हैं.

    3. किसे मिलेगा यह फीचर और क्या हैं शर्तें?

  3. YouTube ने यह फीचर अभी केवल उन यूजर्स के लिए रखा है जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है. इसके लिए आपको अपने गूगल अकाउंट में उम्र वेरिफाई करनी होगी. आप किसी को भी सीधे मैसेज नहीं कर पाएंगे. पहले आपको एक इनवाइट लिंक भेजना होगा. अगर सामने वाला 7 दिनों के अंदर आपका इनवाइट स्वीकार करता है, तभी आप चैट शुरू कर सकते हैं. इस फीचर का लाभ उठाने के लिए आपका यूट्यूब पर लॉग-इन होना और अपना चैनल होना जरूरी है.

    4. इन देशों में शुरू हुई सर्विस

  4. YouTube ने फिलहाल इस फीचर को अभी ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, बेल्जियम और स्वीडन समेत यूरोप के 31 देशों में लाइव किया हुआ है. भारत और अमेरिका जैसे बड़े बाजारों में इसके जल्द आने की उम्मीद जताई जा रही है.

    5. 2019 में बंद हुआ था, अब हुई 'घर वापसी'

  5. बता दें कि यूट्यूब पर पहले भी ऐसा ही एक मैसेजिंग फीचर मिलता था. लेकिन कंपनी ने इसे धीरे-धीरे बंद कर दिया था. 2019 के बाद से यह फीचर पूरी तरह से डिसेबल हो गया था. लेकिन अब यूजर्स की भारी मांग और इंस्टाग्राम-टिकटॉक जैसे राइवल्स को टक्कर देने के लिए यूट्यूब ने इसे एक नए और सिक्योर अवतार में वापस लाने का फैसला किया है. यूट्यूब का यह फीचर डेटा बचाने में भी मदद करेगा क्योंकि आपको बार-बार अलग-अलग ऐप्स के बीच स्विच नहीं करना पड़ेगा.
  6. यह भी पढ़ें:- अमेरिका में iPhone यूजर्स को लगा जोर का झटका! अब डाउनलोड नहीं कर पाएंगे चीन वाले App
Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

YouTube Direct MessagingYouTube DM Featureyoutube new feature

Trending news

वो फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे और... ईरानी जहाज पर US हमले को लेकर क्या बोले जयशंकर
S Jaishankar
वो फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे और... ईरानी जहाज पर US हमले को लेकर क्या बोले जयशंकर
'बंगाल कमजोर किया तो दिल्ली सरकार गिरा देंगे...' CM ममता का भाजपा पर तीखा हमला
bengal elections
'बंगाल कमजोर किया तो दिल्ली सरकार गिरा देंगे...' CM ममता का भाजपा पर तीखा हमला
गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी
Ram Rahim
गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी
सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट
kolkata
सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
The Kerala Story 2
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें
LPG
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें
भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
India US relation
भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना
Kalyan Banerjee
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना
ईरान के दूसरे युद्धपोत को बचाने के लिए भारत ने चला दांव, मुंह ताकता रह गया US
Indian Navy
ईरान के दूसरे युद्धपोत को बचाने के लिए भारत ने चला दांव, मुंह ताकता रह गया US
Ajit Pawar Plane Crash: पूछताछ के नाम पर VIP ट्रीटमेंट? CID की जांच पर उठे सवाल
Ajit Pawar
Ajit Pawar Plane Crash: पूछताछ के नाम पर VIP ट्रीटमेंट? CID की जांच पर उठे सवाल