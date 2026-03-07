WhatsApp को टक्कर देगा YouTube! अब ऐप के अंदर ही भेजें वीडियो और करें गपशप, 31 देशों में शुरू हुआ नया फीचर यूट्यूब (YouTube) ने अपने इन-ऐप डायरेक्ट मैसेजिंग फीचर को एक बार फिर से रोलआउट करना शुरू कर दिया है. अभी कंपनी ने इस फीचर को यूरोप के 31 देशों में शुरू किया है. यूट्यूब के अपने इन-ऐप मैसेजिंग फीचर के बाद अब WhatsApp और Instagram को कड़ी टक्कर मिलने वाली है.

Read More