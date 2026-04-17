YouTube Shorts की लत से मिलेगा मिनटों में छुटकारा! Google का बड़ा तोहफा, ऐसे ऑन करें '0 Minute' टाइम लिमिट सेटिंग

YouTube Shorts 0 Minute Time Limit: क्या आप भी किसी वीडियो को देखन के लिए YouTube खोलते हैं और YouTube Shorts पर अटक जाते हैं? 5 मिनट के काम के लिए ऐप ओपन करना और फिर घंटों तक YouTube Shorts स्क्रॉल करते रहना लोगों की आदत बनती जा रही है. यूजर्स की इस आदत को दूर करने के लिए गूगल ने एक बड़ा समाधान पेश किया है. यूट्यूब ने एक नया जीरो मिनट टाइम लिमिट ऑप्शन पेश किया है, जिसकी सहायता से आप YouTube Shorts को फीड से पूरी तरह से कंट्रोल या बंद कर सकते हैं. अब आपका कीमती समय बर्बाद नहीं होगा और न ही आप अनचाहे वीडियो के जाल में फंसेंगे.

YouTube ने यूजर्स को Shorts वीडियो पर अभी तक टाइम लिमिट सेट करने का ऑप्शन मिलता है. बीते साल अक्तूबर में कंपनी ने यह सुविधा शुरू की थी. लेकिन इसमें सबसे कम टाइमर 15 मिनट का ही था. YouTube ने अब अपने इसी फीचर में बदलाव किया है, जिससे यूजर्स को अब 0 मिनट का ऑप्शन भी मिल रहा है. यानी यूजर्स शॉर्ट्स को पूरी तरह ऑफ कर सकते हैं. YouTube का यह फीचर रोल आउट होना शुरू हो गया है.

पेरेंट्स के लिए मददगार

The Verge की रिपोर्ट के अनुसार YouTube के स्पोकपर्सन के मुताबिक बताया है कि शॉर्ट्स फीड लिमिट को 0 पर सेट करने का ऑप्शन पेरेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी है. यह फीचर उन माता-पिता के लिए बहुत ही मददगार है, जिनके बच्चे पूरे दिन शॉर्ट्स देखने में बिता देते हैं. अब वे फीड के लिए जीरो टाइम लिमिट सेट करके शॉर्ट्स को यूट्यूब पर पूरी तरह से हटा सकते हैं.

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YouTube की सेटिंग्स में जाकर जैसे ही आप टाइम लिमिट को 0 सेट करेंगे, उसके बाद शॉर्ट्स फीड में आपको एक भी शॉर्ट वीडियो नहीं मिलेगा. आपके सामने स्क्रीन पर एक पॉप-अप नजर आएगा, इसमें लिखा होगा कि आपने अपनी शॉर्ट्स फीड की लिमिट 0 सेट की है.

लिमिट में बदलाव का मिलेगा ऑप्शन

यह एक तरह का रिमांइडर होगा. क्योंकि कंपनी अभी भी यूजर्स को नोटिफिकेशन हटाकर अपनी लिमिट पूरी होने के बाद भी वीडियो स्क्रॉल करने की सुविधा देती है. वे नोटिफिकेशन विंडो से ही इस लिमिट को बदल सकते हैं और टाइम लिटिम में बदलाव करके शॉर्ट्स वीडियो को स्क्रॉल कर सकेंगे.

टीन अकाउंट्स नहीं कर सकेंगे बदलाव

YouTube ने भले ही सभी यूजर्स के लिए ये फीचर लाया है, लेकिन गूगल फैमिली लिंक के जरिए मैनेज होने वाले टीन अकाउंट्स ये टाइमर को नहीं हटा सकेंगे. यानी अगर पेरेंट्स शॉर्ट्स फीड के लिए टाइमर 0 सेट करते हैं तो उनके बच्चे अपने यूट्यूब ऐप पर टाइमर में बदलाव नहीं कर सकेंगे.

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शॉर्ट्स वीडियो हटाने का ये है तरीका?

इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन में यूट्यूब ऐप ओपन करना है.

यहां राइट साइड आपको सबसे नीचे अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना होगा.

अब ऊपर को ओर राइट साइड में सेटिंग्स का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक कर दें.

यहां टाइम मैनेजनेंट के ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करें.

अब सबसे नीचे डेली शॉर्ट्स फीड लिमिट का ऑप्शन दिखाई देगा.

इसके सामने बने टॉगल पर क्लिक करें. ऐसा करते ही आपके सामने कई ऑप्शन नजर आने लगेंगे. आपको Zero मिनट पर क्लिक करना होगा.

अब जब भी आप शॉर्ट्स फीड में जाएंगे तो स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन दिखेगा. जो बताएगा कि आपकी शॉर्ट्स फीड का टाइम लिमिट पूरा हो गया है.



यहीं आपको Ignore limit for today का ऑप्शन आपको दिखाई देगा.

इस पर क्लिक करके आप शॉर्ट्स वीडियो देख पाएंगे.

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