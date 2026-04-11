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Iran ने सरेआम की डोनाल्ड ट्रंप की 'बेइज्जती'! खिलौने से उड़ाया मजाक तो Youtube ने ईरानी चैनल पर लिया ऐसा एक्शन

यूट्यूब ने 'Explosive Media' नामक उस ईरानी चैनल को बैन कर दिया है, जो लेगो (Lego) एनिमेशन के जरिए डोनाल्ड ट्रंप को ट्रोल करने वाले वीडियो बना रहा था.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 11, 2026, 07:10 AM IST
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Iran ने सरेआम की डोनाल्ड ट्रंप की 'बेइज्जती'! खिलौने से उड़ाया मजाक तो Youtube ने ईरानी चैनल पर लिया ऐसा एक्शन

YouTube ने एक ऐसे चैनल को बैन कर दिया है, जो ईरान समर्थक कंटेंट बनाने के लिए चर्चा में था. जब एक तरफ अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच असली जंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी प्रोपेगेंडा की लड़ाई जारी है. इस डिजिटल जंग में “Explosive Media” नाम का एक ग्रुप तेजी से सामने आया, जो AI की मदद से LEGO स्टाइल वीडियो बनाकर Donald Trump पर तंज कसता था और ईरान के पक्ष को दिखाने की कोशिश करता था.

अचानक क्यों बैन हुआ चैनल?

Explosive Media ने खुद बताया कि उनका चैनल शुक्रवार को YouTube ने सस्पेंड कर दिया. प्लेटफॉर्म की तरफ से कहा गया कि उनके वीडियो “violent content” यानी हिंसक कंटेंट की कैटेगरी में आते हैं. दिलचस्प बात यह है कि यह कार्रवाई उस समय हुई जब उनका एक नया वीडियो, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और Epstein Files से जुड़े आरोपों पर रैप सॉन्ग के जरिए निशाना साधा गया था, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और लाखों व्यूज हासिल कर चुका था.

LEGO स्टाइल वीडियो में हिंसा का सवाल

Explosive Media ने X (पहले Twitter) पर पोस्ट करते हुए सवाल उठाया कि क्या उनके LEGO स्टाइल एनिमेशन वाकई हिंसक हैं? उनके वीडियो में युद्ध और संघर्ष को जरूर दिखाया जाता है, लेकिन LEGO जैसी एनिमेशन स्टाइल के कारण वे ज्यादा ग्राफिक या खतरनाक नहीं लगते. इसके बावजूद, YouTube ने उन्हें हटा दिया.

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क्या वजह हो सकती है बैन की?

यह पूरी तरह साफ नहीं है कि YouTube ने इस चैनल को क्यों हटाया, लेकिन माना जा रहा है कि इसके पीछे सिर्फ “हिंसा” नहीं बल्कि कंटेंट का नैरेटिव भी एक बड़ा कारण हो सकता है. ये वीडियो ईरान के नजरिए को बढ़ावा देते थे, जो जरूरी नहीं कि पूरी तरह तथ्यों पर आधारित हों. ऐसे में प्लेटफॉर्म ने इसे गलत जानकारी या प्रोपेगेंडा के रूप में देखा हो सकता है.

टेक कंपनियों पर भी लगे थे आरोप

इस पूरे मामले के बीच ईरान ने पहले आरोप लगाया था कि Google (जो YouTube का मालिक है) और Oracle जैसी टेक कंपनियां किसी न किसी तरीके से अमेरिका सरकार की मदद कर रही हैं. इतना ही नहीं, ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद टेक ऑफिस और डेटा सेंटर्स को निशाना बनाने की धमकी भी दी थी. हालांकि, इन आरोपों पर अभी तक इन कंपनियों की ओर से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है.

बाकी प्लेटफॉर्म पर अभी भी मौजूद हैं वीडियो

हालांकि YouTube पर चैनल बैन हो गया है, लेकिन Explosive Media के वीडियो अभी भी TikTok, Instagram और X जैसे प्लेटफॉर्म्स पर देखे जा सकते हैं. ये वीडियो काफी प्रोफेशनल और अच्छी स्क्रिप्टिंग के साथ बनाए गए हैं, जिसकी वजह से इन्हें लाखों व्यूज मिल रहे हैं. पिछले कुछ दिनों में Wired और AFP जैसे बड़े मीडिया संस्थानों ने भी इस ग्रुप पर रिपोर्ट की है.

एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं?

Institute for Strategic Dialogue के रिसर्चर Moustafa Ayad के मुताबिक, ये वीडियो एक साथ दो स्तर पर काम कर रहे हैं. एक तरफ ये ईरान के नजरिए को आसान भाषा में समझाते हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के लोगों के बीच मौजूद असंतोष को भी टारगेट करते हैं. यही वजह है कि ये कंटेंट तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या है Explosive Media का पक्ष?

Explosive Media ने ईरान सरकार से किसी भी तरह के सीधे संबंध से इनकार किया है. हालांकि, आलोचकों का मानना है कि उनके वीडियो साफ तौर पर प्रॉ-ईरान नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस ग्रुप को इंटरनेट और अमेरिकी कल्चर की गहरी समझ है, जिसकी वजह से उनके वीडियो अमेरिका में भी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. यहां तक कि ग्रुप के एक सदस्य ने कहा कि उन्हें खुद अमेरिकियों से भी आइडिया और सपोर्ट मिलता है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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