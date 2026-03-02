यूट्यूब का 'मास्टर स्ट्रोक'! बिना शूटिंग किए दूसरों के वीडियो से बनाएं अपना नया शॉर्ट, आ गया जादुई AI फीचर

Advertisement
YouTube AI Shorts Remix Feature: वीडियो की दुनिया तेजी से बदल रही है और अब यूट्यूब ने इसमें AI का नया तड़का लगा दिया है. कंपनी एक ऐसे फीचर की टेस्टिंग कर रही है, जिसकी मदद से यूजर किसी भी शॉर्ट्स वीडियो से आइडिया लेकर अपना बिल्कुल नया वीडियो तैयार कर सकेंगे. इसका मतलब अब लंबी एडिटिंग या भारी-भरकम सॉफ्टवेयर की जरूरत खत्म.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 02, 2026, 09:04 AM IST
YouTube AI Shorts Remix Feature: क्या आप भी यूट्यूब शॉर्ट्स (Shorts) बनाने के शौकीन हैं? लेकिन आपको एडिटिंग और नए आइडियाज का खेल समझ नहीं आ रहा है, तो अब यूट्यूब ने खुद आपकी इस मुश्किल का हल निकाल लिया है. गूगल के मालिकाना हक वाली कंपनी YouTube ने अपने वीडियो प्लेटफॉर्म पर दो नए एआई (AI) फीचर्स की टेस्टिंग शुरू कर दी है. ये नए 'Shorts Remix' फीचर्स आपके शॉर्ट्स बनाने के अनुभव को पूरी तरह बदल देंगे. अब आप दूसरों के शॉर्ट्स का इस्तेमाल करके बिल्कुल नया और अनोखा वीडियो तैयार कर पाएंगे. इस फीचर के बाद आपको लंबी एडिटिंग या भारी-भरकम सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी.

क्या हैं दो नए फीचर?

यूट्यूब अपने 'Shorts Remix' मेन्यू में दो नए ऑप्शन Reimagine और Add Object को ऐड करने जा रहा है. इसका Reimagine फीचर वाकई में कमाल का है. यह किसी भी शॉर्ट वीडियो के केवल एक फ्रेम (तस्वीर) को उठाता है और एआई की मदद से उसे पूरी तरह नए वीडियो में बदल देता है. इसमें आप बस एक प्रॉम्प्ट देंगे और एआई उस एक फोटो से पूरा वीडियो तैयार कर देगा. वहीं, इसके Add Object फीचर की मदद से आप किसी भी शॉर्ट वीडियो के 8 सेकंड के हिस्से में कोई भी नया ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं. इसके लिए बस आप टाइप करें कि आपको क्या चाहिए और एआई उसे वीडियो में आसानी से फिट कर देगा.

कैसे काम करेगा यह नया AI फीचर?

इस नए फीचर में यूजर किसी शॉर्ट्स का एक सीन या फ्रेम चुन सकेंगे. इसके बाद AI उस हिस्से को समझकर उसी से मिलता-जुलता, लेकिन बिल्कुल नया वीडियो आपके लिए बना देगा. यूजर चाहें तो कुछ शब्द लिखकर AI को बता सकते हैं कि उन्हें किस तरह का वीडियो चाहिए. AI उसी तरह से आपके लिए वीडियो तैयार कर देगा. उदाहरण के लिए, अगर आप किसी के डांस शॉर्ट्स का एक हिस्सा चुनते हैं, तो आप उसे अलग बैकग्राउंड, अलग मूड या अलग अंदाज में फिर से बना सकते हैं.

छोटे क्रिएटर्स को होगा सबसे ज्यादा फायदा

अक्सर नए क्रिएटर्स के पास न तो महंगे कैमरे होते हैं और न ही प्रोफेशनल एडिटिंग का अनुभव होता है. ऐसे में यह फीचर उनके लिए वरदान साबित हो सकता है. अब सिर्फ एक अच्छे आइडिया से कई तरह के वीडियो बनाए जा सकेंगे. इससे समय भी बचेगा और कंटेंट जल्दी तैयार होगा. जो लोग रोज शॉर्ट्स डालते हैं, उनके लिए यह फीचर खास मददगार रहेगा.

कॉपीराइट और क्रेडिट का क्या होगा?

यू-ट्यूब ने यह भी ध्यान रखा है कि किसी के ओरिजिनल वीडियो का गलत इस्तेमाल न हो. अगर किसी शॉर्ट्स से नया वीडियो बनाया जाएगा, तो उस वीडियो से उसका एसोसिएशन साफ दिखेगा. इससे असली क्रिएटर को भी पहचान मिलेगी. इसके साथ, जो लोग नहीं चाहते कि उनका कंटेंट इस तरह इस्तेमाल हो, उनके लिए अलग से ऑप्शन भी दिया जाएगा.

क्या अभी सबको मिलेगा यह फीचर?

फिलहाल यह फीचर टेस्टिंग स्टेज में है और अभी कुछ यूजर्स को ही मिल रहा है. कंपनी धीरे-धीरे इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है. टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में AI की मदद से वीडियो बनाना उतना ही आसान हो जाएगा, जितना आज फोटो खींचना है. यू-ट्यूब का यह कदम उसी दिशा में एक बड़ा इशारा माना जा रहा है. अगर यह फीचर सफल रहा, तो शॉर्ट्स बनाने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है.

क्यों पड़ी इसकी जरूरत?

टिकटॉक (TikTok) और इंस्टाग्राम रील्स (Reels) से मिल रही कड़ी टक्कर के बीच यूट्यूब खुद को सबसे आगे रखना चाहता है. यूट्यूब के सीईओ नील मोहन ने पहले ही संकेत दिया था कि 2026 एआई (AI) का साल होगा. यह फीचर न केवल नए क्रिएटर्स को शुरुआत करने में मदद करेगा, बल्कि प्रो-क्रिएटर्स के काम को भी सुपरफास्ट बना देगा.

