YouTube फैन्स के लिए Good News! ऐप पर आए दिल जीतने वाले फीचर्स, वीडियोज देखना होगा और ज्यादा मजेदार

YouTube Latest Update 2022 New Features Out: हाल ही में एक मीम (Meme) काफी शेयर की जा रही थी कि आप चाहे जितने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन ले लें, आप खाली समय में आज भी यूट्यूब (YouTube) पर ही वीडियोज देखते हैं. ये मीम काफी सच्ची है, क्योंकि आज भी यूट्यूब एक बेहद लोकप्रिय और कमाल का ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है. अगर आपको भी यूट्यूब पर वीडियोज देखना पसंद है, तो हम आपको बता दें कि यूट्यूब (YouTube) ने अपने सभी ऐप यूजर्स के लिए कई सारे नए फीचर्स जारी किये हैं. आइए इनके बारे में जानते हैं..

हर यूजर को मिलेगा YouTube का ये प्रीमियम फीचर

सबसे पहले बात करते हैं यूट्यूब (YouTube) के 'मोस्ट रीप्लेड फीचर' (Most Replayed Feature) की, जिसे एक एक्सपेरिमेंट की तरह सिर्फ यूट्यूब के प्रीमियम मेंबर्स के लिए जारी किया गया था. अब इस फीचर को एंड्रॉयड (Android), iOS और डेस्कटॉप, सभी यूजर्स इस्तेमाल कर सकेंगे. इस फीचर के तहत यूट्यूब ने वीडियो प्लेयर में एक ग्राफ ऐड किया है जो यह बताएगा कि इस वीडियो का कौनसा हिस्सा सबसे ज्यादा देखा गया है. लाल रंग के प्लेबैक प्रोग्रेस बार की मदद से इस ग्राफ को एक्सेस किया जा सकता है.

वीडियो का फेवरेट हिस्सा आसानी से देखें बार-बार

नए फीचर्स की लिस्ट में अगला फीचर, वीडियो चैप्टर्स फीचर (Video Chapters Feature) है. आपको बता दें कि इसे सबसे पहले मई, 2020 में स्मार्ट टीवी और गेमिंग कन्सोल के लिए जारी किया गया था. इस फीचर की मदद से आप किसी भी वीडियो के एक खास हिस्से पर जा सकते हैं और उस खास सेक्शन को बार-बार देख सकते हैं. इस तरह वीडियो में जो आपका फेवरेट पार्ट है, उसे आप आसानी से रीवॉच कर सकते हैं.

यूट्यूब (YouTube) ने दो और फीचर्स जारी किये हैं, जो सिंगल लूप फीचर (Single Look Feature) और सीक टू इग्जैक्ट मोमेंट फीचर (Seek to Exact Moment Feature) हैं. आपको बता दें कि सीक टू इग्जैक्ट मोमेंट फीचर (Seek to Exact Moment Feature) फिलहाल केवल प्रीमियम यूजर्स के लिए जारी किया गया है.