Hindi Newsटेक

YouTube ने लिया टीनएजर्स के लिए बड़ा फैसला, अब खुलकर करेगा मानसिक सेहत पर बात! लाया ये स्पेशल टूल

YouTube अपने प्लेटफॉर्म को वक्त-वक्त पर अपडेट करता रहता है. इस बार कंपनी ने युवाओं को ध्यान में रखते हुए एक नई शुरुआत की है. चलिए जानते हैं क्या ये नया बदलाव.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 21, 2025, 03:23 PM IST
YouTube पर आज हर उम्र वर्ग के लोग एक्टिव हैं. छोटे बच्चों से लेकर बड़े-बूढ़े तक इस पर या तो कंटेंट देख रहे हैं या फिर कंटेंट बना रहे हैं. वहीं, YouTube भी अपने यूजर्स के लिए प्लेटफॉर्म को हर दिन सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है. ऐसे में YouTube ने हाल ही में टीनएजर्स के लिए एक खास सुविधा शुरू की है, जिससे उन्हें मानसिक सेहत से जुड़ी सही जानकारी आसानी से मिल सके. अब अगर कोई बच्चा ईटिंग डिसऑर्डर, एंग्जायटी, डिप्रेशन या ADHD के बारे में वीडियो सर्च करेगा तो उसे एक अलग सेक्शन में ऐसे वीडियो दिखाए जाएंगे जो भरोसेमंद संस्थाओं ने बनाए हैं.

मानसिक हेल्थ को बेहतर समझ पाएंगे युवा
Google का कहना है कि इस फीचर से उनका मकसद युवाओं को ऐसी जानकारी देना है जो उनकी उम्र के हिसाब से हो और जिस पर भरोसा किया जा सके. इससे उन्हें मानसिक स्वास्थ्य को समझने और सही मदद पाने में आसानी होगी. भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत काम करने वाला NIMHANS (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस) ने किशोरों की मानसिक सेहत को बेहतर समझाने के लिए एक खास वीडियो सीरीज लॉन्च की है, जिसे 'मनोसंदेश' नाम दिया गया है.

एक्सपर्ट्स करेंगे युवाओं से बात
इस सीरीज में मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ, रिसर्चर और मरीजों की मदद करने वाले एक्टिविस्ट्स सीधे युवाओं के सवालों का जवाब देते हैं. इसे लेकर NIMHANS की डायरेक्टर और सीनियर प्रोफेसर डॉ. प्रतिभा मूर्ति का कहना है, 'टीनएज में अगर भावनाओं को समझने में सही मदद मिल जाए, तो यह पूरी जिंदगी की मानसिक सेहत को बेहतर बना सकती है. ऐसी पहलों का असर सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं रहता, ये स्कूलों, घरों और समाज में भी एक सुरक्षित और समझदार माहौल बनाने में मदद करती हैं.'

अंतर्राष्ट्री संस्थानों के साथ काम कर रहा YouTube
YouTube का कहना है कि वह इस वक्त ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ काम कर रहा है जो युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाने पर काम करते हैं. अब प्लेटफॉर्म पर दिखने वाले ऐसे मानसिक वीडियोज न सिर्फ दिलचस्प बनेंगे, बल्कि ये रिसर्च औरे डेटा पर भी आधारित होगा, ताकि यूजर्स को सही और भरोसेमंद जानकारी मिल पाए.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

