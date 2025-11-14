Advertisement
गेमिंग की दुनिया में Zee Media की एंट्री, Arena of Champions से शुरू हुआ इंडिया का सबसे बड़ा ई-स्पोर्ट्स रिवोल्‍यूशन

Zee Media Corporation Limited (ZMCL) ने अपना पहला बड़ा ई-स्पोर्ट्स गेमिंग टूर्नामेंट लॉन्च किया है, जिसे नाम दिया गया है — Zee Media Gaming Tournament: Arena of Champions. यह लॉन्च Zee Media के डिजिटल भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 14, 2025, 11:39 AM IST
भारत के सबसे बड़े और प्रभावशाली मीडिया नेटवर्क में से एक Zee Media Corporation Limited (ZMCL) अब गेमिंग और ई-स्पोर्ट्स की दुनिया में कदम रख चुका है. कंपनी ने अपना पहला बड़ा ई-स्पोर्ट्स गेमिंग टूर्नामेंट लॉन्च किया है, जिसे नाम दिया गया है — Zee Media Gaming Tournament: Arena of Champions. यह लॉन्च Zee Media के डिजिटल भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, जो दिखाता है कि कंपनी अब युवाओं के बदलते डिजिटल ट्रेंड और नई कंटेंट स्टाइल को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार है.

एक नया युग- मनोरंजन, तकनीक और कम्युनिटी का मिलन
Zee Media का यह कदम सिर्फ एक नए वर्टिकल की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह मनोरंजन, तकनीक और कम्युनिटी को एक मंच पर लाने की कोशिश है. भारत में गेमिंग इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है और खासकर Gen Z और मिलेनियल्स के लिए यह रोजमर्रा का हिस्सा बन चुकी है. ऐसे समय में Zee Media का ई-स्पोर्ट्स स्पेस में आना यह दिखाता है कि नेटवर्क युवाओं के साथ गहराई से जुड़ना चाहता है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

₹10 लाख का प्राइज पूल- देश की सबसे बड़ी गेमिंग जंग शुरू
इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी खासियत इसका ₹10 लाख का प्राइज पूल है, जिसे भारत के टॉप गेमिंग स्क्वाड आपस में जीतने के लिए भिड़ेंगे. इस प्रतियोगिता में पेशेवर स्तर की पूरी ई-स्पोर्ट्स व्यवस्था दी जा रही है — जैसे प्रो गेमप्ले, लाइव कमेंट्री, डिजिटल स्ट्रीमिंग और फैन एंगेजमेंट. Zee Media ने इस टूर्नामेंट के लिए Glazer Games को एक्जीक्यूशन पार्टनर और Thryl को रजिस्ट्रेशन पार्टनर बनाया है. 3 नवंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू होने के साथ ही गेमिंग कम्युनिटी में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है.

युवाओं के डिजिटल भविष्य से जुड़ने का मिशन
Indiadotcom Digital Private Limited (Zee Media कंपनी) के चीफ बिजनेस ऑफिसर श्री प्रियदर्शन गर्ग ने इस विस्तार पर कहा कि आज की युवा पीढ़ी सिर्फ कंटेंट नहीं देखती, बल्कि गेमिंग, स्ट्रीमिंग और इंटरएक्टिव कल्चर को जीती है. उन्होंने कहा कि ई-स्पोर्ट्स में एंट्री का उद्देश्य युवाओं के साथ एक गहरे स्तर पर जुड़ना है, जहां मनोरंजन, तकनीक और भागीदारी एक साथ मिलकर नए अनुभव देते हैं. यह पहल ब्रांड्स, पार्टनर्स और क्रिएटर्स के लिए भी बड़े अवसर लेकर आएगी, जिससे वे भारत की तेजी से बढ़ रही गेमिंग कम्युनिटी तक पहुँच पाएंगे.

Glazer Labs ने इसे गेमिंग के नए युग की शुरुआत बताया
Glazer Labs के को-फाउंडर और COO, श्री आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि Zee Media के साथ जुड़ना ई-स्पोर्ट्स को मेनस्ट्रीम में लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. उनके अनुसार, यह साझेदारी इंडिया के गेमिंग इकोसिस्टम के लिए नए अवसरों को खोलेगी और देश में ई-स्पोर्ट्स को नई ऊंचाई तक ले जाएगी.

Zee Media का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन- एक बड़ी छलांग
यह टूर्नामेंट Zee Media के उस बदलाव का प्रतीक है, जिसमें कंपनी पारंपरिक ब्रॉडकास्टिंग से आगे बढ़कर एक बहुआयामी कंटेंट पावरहाउस बन रही है. ई-स्पोर्ट्स की ऊर्जा और मेनस्ट्रीम मीडिया की विश्वसनीयता को मिलाकर Zee Media डिजिटल एंटरटेनमेंट की नई परिभाषा तैयार कर रहा है. Arena of Champions सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि वह मंच है जहां नई पीढ़ी सिर्फ गेम नहीं खेलती, बल्कि जुड़ती है, सीखती है, प्रतिस्पर्धा करती है और इतिहास बनाती है.

भारत कैसे खेलेगा, जुड़ेगा और जीतेगा- उसका भविष्य यहां से शुरू
Zee Media का यह नया कदम सिर्फ गेमिंग एंट्री नहीं है, बल्कि यह भारत के डिजिटल और प्रतिस्पर्धी गेमिंग भविष्य की नई शुरुआत है. Arena of Champions के साथ कंपनी यह दिखा रही है कि भविष्य उन लोगों का है जो सिर्फ कंटेंट देखते नहीं, बल्कि उसे जीते हैं.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है।

Zee MediaArena of ChampionsZee Media esportsZee Media Corporation Limited

