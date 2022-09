Zee News Select: टेक की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 24 September 2022

1. Flipkart पर मची है लूट! सिर्फ 12 हजार रुपये में मिल रहा iPhone, Stock खत्म होने से पहले लपक लें मौका - Click here to read full story

iPhone under Rs 12K: अगर आप iPhone खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह सही समय है. फ्लिपकार्ट पर आईफोन को 12 हजार रुपये से कम में खरीदा जा सकता है. आइए बताते हैं कैसे...

2. Smartphone के कोने-कोने में छिपी धूल-मिट्टी आ जाएगी बाहर, बस इस्तेमाल करें ये ट्रिक्स - Click here to read full story

Smartphone Cleaning: भारतीय ग्राहक स्मार्टफोन में आने वाली दिक्कतों को ठीक करवाने सीधा स्टोर पर जाते हैं, हालांकि कुछ दिक्कतें स्मार्टफोन क्लीन ना करने की वजह से शुरू होती है, ऐसे में आज हम आपको स्मार्टफोन क्लीनिंग टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं.

3. दिलों को जीतने आई boAt की धमाकेदार Smartwatch! कीमत 1300 रुपये से कम; कूट-कूटकर भरे हैं फीचर्स - Click here to read full story

BoAt Latest Smartwatch: फेस्टिव सीजन को देखते हुए boAt ने अपनी नई स्मार्टवॉच लॉन्च की है, जिसकी कीमत काफी कम है. यह स्पोर्टी लुक में आती है और आपको फिट रखती है. आइए जानते हैं इस वॉच के बारे में...

4. ऐसा Offer न मिलेगा दोबारा! हजार-हजार रुपये में बिक रहे 5G Smartphones, देखें List और तुरंत करें Book - Click here to read full story

Amazon Great Indian Festival 2022: Amazon पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल (Great Indian Festival Sale) चल रही है. इस सेल में स्मार्टफोन्स पर धमाकेदार डिस्काउंट्स मिल रहे हैं. भारत में 5जी सर्विस बहुत जल्द शुरू होने वाली है. इससे पहले ही कई कंपनियों ने अपने 5जी स्मार्टफोन्स मार्केट में उतार दिए हैं. सेल के दौरान महंगे से महंगे 5जी स्मार्टफोन्स काफी सस्ते में मिल रहे हैं. अगर आप 5जी स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं और बजट कम है तो आज सही मौका है. बेहद सस्ते में आपको 5जी फोन मिल जाएंगे. लिस्ट में Samsung, Redmi, iQOO, OnePlus और Realme के स्मार्टफोन्स हैं. आइए नजर डालते हैं...

5. छोड़िए चीनी Smartphone! 10 हजार से कम कीमत में लॉन्च हुआ Made In India फोन, फीचर्स हैरान करने वाले - Click here to read full story

Lava Blaze Pro Launched In India: भारतीय कंपनी LAVA ने मार्केट में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 10 हजार रुपये से कम है. आइए जानते हैं इसके धमाकेदार फीचर्स....

6. Life Time Validity: बस 225 रुपये का रिचार्ज करवाएं और लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी पाएं, इस कंपनी के आगे Airtel-Jio-Vi भी हुए फेल! - Click here to read full story

Long Validity: अगर आपके स्मार्टफोन में वैलिडिटी खत्म होने की टेंशन ही ना रहे तो ऐसा रहेगा, बता दें कि ग्राहक ग्राहकों के लिए बेहद सस्ते लाइफ टाइम वैलिडिटी प्लान्स उतार दिए गए हैं जो ये काम कर सकते हैं.

7. Latest Smartphone: गदर काटने आया दमदार बैटरी वाला 5G स्मार्टफोन! फीचर्स देख लोग बोले- तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है.. - Click here to read full story

Smartphone Launch: भारत में एक नया 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है जिसकी कीमत भी ज्यादा नहीं है और कम कीमत में ये एक से बढ़कर एक फीचर्स से लैस है. आइए डिटेल में जानते हैं कि ये कौन सा फोन है, इस फोन में क्या फीचर्स दिए जा रहे हैं और इसकी कीमत कितनी है..

8. दीवाना बनाने आया Vivo का 12 हजार रुपये वाला फोन, देख लोग बोले- 'तुमसा कोई प्यारा, कोई हसीन नहीं है...' - Click here to read full story

Vivo Y32t Launch: Vivo ने कम कीमत वाला एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है. फोन के मुख्य आकर्षण में एक एचडी+ डिस्प्ले शामिल है. फोन के डिजाइन और फीचर्स को काफी पसंद किया जा रहा है. आइए जानते हैं Vivo Y32t की कीमत और फीचर्स...

9. Diwali 2022 से पहले आई Offers की बाढ़, इन प्रोडक्ट्स पर मिल रहा है भयंकर डिस्काउंट, ग्राहकों की हो जाएगी मौज- Click here to read full story

Flipkart Offer: भारत में फ्लिपकार्ट ने फेस्टिव सीजन की शुरुआत से पहले ही ग्राहकों को तगड़े ऑफर्स देने शुरू कर दिए हैं, ग्राहकों को प्रोडक्ट्स पर तगड़ा डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं.

10. नए रंग में कहर ढाने आया Vivo का सबसे Beautiful 5G फोन, कीमत और फीचर्स जानकर खरीदने का करेगा मन - Click here to read full story

Vivo T1 5G Launched In India: Vivo ने 15 हजार रुपये वाला 5जी स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसमें जबरदस्त फीचर्स मिलते हैं. आइए जानते हैं Vivo T1 5G के बारे में सबकुछ...

