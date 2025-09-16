Zepto दे रहा Apple समेत इन बड़े ब्रांड्स पर 90% डिस्काउंट, जानें कैसे मिलेगा फायदा
Advertisement
trendingNow12924716
Hindi Newsटेक

Zepto दे रहा Apple समेत इन बड़े ब्रांड्स पर 90% डिस्काउंट, जानें कैसे मिलेगा फायदा

Zepto Fastest Sale Ever: Zepto ने भारत में अपनी Fastest Sale Ever का दूसरा एडिशन पेश कर दिया है. इसमें ग्राहकों को जबरद ऑफर्स और डिस्काउंट मिल रहे हैं. सेल के दौरान फैशन, गैजेट्स और होमवेयर आदि प्रोडक्ट्स पर भारी छूट दी जा रही है. ये बेहतरीन मौका हाथ से न जाने दें.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 16, 2025, 06:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Zepto दे रहा Apple समेत इन बड़े ब्रांड्स पर 90% डिस्काउंट, जानें कैसे मिलेगा फायदा

Zepto Fastest Sale Deals: Zepto ने इंडिया में अपनी  'Fastest Sale Ever' का दूसरा एडिशन पेश किया है, जिसे 11 सितंबर से शुरू किया गया है. सेल में फैशन, गैजेट्स, ब्यूटी, होमवेयर और टॉयज आदि प्रोडक्ट्स पर 90% तक की छूट मिल रही है. ये सेल अपकमिंग बड़ी सेल्स से पहले ही लाइव हो चुकी है. इस सेल में ग्राहको को बेहतरीन ऑफर्स और लाइटनिंग-फास्ट डिलीवरी देने का एलान किया गया है. चुनिंदा बैंक कार्ड्स का यूज करने पर आपको No-Cost EMI और इंस्टेंट डिस्काउंट जैसे कई एक्स्ट्रा लाभ देखने को मिलेंगे. 

यह भी पढ़े:  Flipkart Sale 2025: Nothing Phone (3a) Pro से लेकर इन स्मार्टफोन्स पर भारी छूट, कीमत जानकर रह जाएंगे दंग  

Zepto Fastest Sale Ever में मिल रहा तगड़ा डिस्काउंट

Add Zee News as a Preferred Source

Zepto ने अपनी Fastest Sale Ever को 11 सितंबर से शुरू कर दिया है. नवरात्रि से लेकर दिवाली तक के त्योहारों से पहले य सेल यूजर्स के लिए शानदार तोहफा लेकर आई है. इस प्लेटफॉर्म ने एक सेल जारी की है, जहां आपको गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक जैसे प्रोडक्ट्स पर 90% तक की छूट का मौका मिल रहा है.   

गैजेट्स पर बंपर ऑफर्स
लाइव चल रही Zepto सेल में ग्राहकों को Apple के Airpods 4 केवल 9,999 रुपये में मिल रहे हैं, वहीं BoAT के Airdopes Primo 699 रुपये की कीमत में खरीदने का मौका दे रहे हैं. Zepto के एक रिप्रेजेंटेटिव ने Gadget 360 को कंफर्मेशन दी है. सेल के दौरान Apple, OnePlus, Nothing, Oppo, Noise, Boat, JBL और Philips जैसे कई बड़े ब्रांड्स पर ऑफर्स उपलब्ध है. 

यह भी पढ़े: लड़कियों का साड़ी ट्रेंड हुआ पुराना, अब अपने बचपन को गले लगा रहे लोग, जानें कैसे क्रिएट करें ये इमोशनल पल

MS Dhoni साइन्ड बैट्स भी शामिल है

Zepto का कहना है कि कंपनी ने ICICI, HDFC, IDFC Bank of Baroda और RBL जैसे बैंकों के साथ साझेदारी की है.  इसका इस्तेमाल करना पर एलिजिबल ग्राहकों को 5000 रुपये तक का बेनिफिट होगा और नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी दिया जाएगा. Zepto की Fastest Sale Ever में टॉप स्पेंडर्स को M.A.C., Clinique और The Ordinary जैसे ब्यूटी हैमपर्स, साथ ही Zouk के हैमपर्स और Asian के द्वारा स्पॉन्सर्ड MS Dhoni के साइन किए बैट्स मिलेंगे. boAt स्पीकर्स और Skullcandy के हेडफोन्स जैसे तोहफे भी दिए जाएंगे.

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

zeptoFastest Sale Ever

Trending news

दो साल बाद हिमालय से जब अचानक वडनगर लौटे नरेंद्र मोदी, मां को थैले में क्या मिला था?
narendra modi birthday
दो साल बाद हिमालय से जब अचानक वडनगर लौटे नरेंद्र मोदी, मां को थैले में क्या मिला था?
31 जनवरी से पहले कराएं महाराष्ट्र निकाय चुनाव, SC ने EC और सरकार को दिया निर्देश
Maharashtra local body elections
31 जनवरी से पहले कराएं महाराष्ट्र निकाय चुनाव, SC ने EC और सरकार को दिया निर्देश
16000 विदेशियों को देश से बाहर भेजने की तैयारी,अमित शाह ने क्यों लिया ये कड़ा एक्शन
amit shah
16000 विदेशियों को देश से बाहर भेजने की तैयारी,अमित शाह ने क्यों लिया ये कड़ा एक्शन
महाराष्ट्र की आर्थिक हालत बद से बदतर, सरकार नहीं दे रही ध्यान: नाना पटोले
Maharashtra
महाराष्ट्र की आर्थिक हालत बद से बदतर, सरकार नहीं दे रही ध्यान: नाना पटोले
हजारों ट्रकों में लदे फल श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्यों सड़ रहे? मचा बवाल
#Jammu Kashmir
हजारों ट्रकों में लदे फल श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्यों सड़ रहे? मचा बवाल
पूर्व CEC एसवाई कुरैशी पर भड़के अमित मालवीय, कार्यकाल पर उठा दिए सवाल
amit malviya
पूर्व CEC एसवाई कुरैशी पर भड़के अमित मालवीय, कार्यकाल पर उठा दिए सवाल
Bhima Koregaon Case: आरोपी महेश राउत को SC से राहत, मिली 6 महीने की जमानत
Bhima Koregaon
Bhima Koregaon Case: आरोपी महेश राउत को SC से राहत, मिली 6 महीने की जमानत
'गेस्ट हाउस में नहीं इसी छोटे कमरे में रहूंगा', फडणवीस ने बताया पीएम मोदी का किस्सा
Devendra Fadnavis
'गेस्ट हाउस में नहीं इसी छोटे कमरे में रहूंगा', फडणवीस ने बताया पीएम मोदी का किस्सा
तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
Telangana
तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
Punjab Flood
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
;