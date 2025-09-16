Zepto दे रहा Apple समेत इन बड़े ब्रांड्स पर 90% डिस्काउंट, जानें कैसे मिलेगा फायदा

Zepto Fastest Sale Deals: Zepto ने इंडिया में अपनी 'Fastest Sale Ever' का दूसरा एडिशन पेश किया है, जिसे 11 सितंबर से शुरू किया गया है. सेल में फैशन, गैजेट्स, ब्यूटी, होमवेयर और टॉयज आदि प्रोडक्ट्स पर 90% तक की छूट मिल रही है. ये सेल अपकमिंग बड़ी सेल्स से पहले ही लाइव हो चुकी है. इस सेल में ग्राहको को बेहतरीन ऑफर्स और लाइटनिंग-फास्ट डिलीवरी देने का एलान किया गया है. चुनिंदा बैंक कार्ड्स का यूज करने पर आपको No-Cost EMI और इंस्टेंट डिस्काउंट जैसे कई एक्स्ट्रा लाभ देखने को मिलेंगे.

Zepto Fastest Sale Ever में मिल रहा तगड़ा डिस्काउंट

Zepto ने अपनी Fastest Sale Ever को 11 सितंबर से शुरू कर दिया है. नवरात्रि से लेकर दिवाली तक के त्योहारों से पहले य सेल यूजर्स के लिए शानदार तोहफा लेकर आई है. इस प्लेटफॉर्म ने एक सेल जारी की है, जहां आपको गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक जैसे प्रोडक्ट्स पर 90% तक की छूट का मौका मिल रहा है.

गैजेट्स पर बंपर ऑफर्स

लाइव चल रही Zepto सेल में ग्राहकों को Apple के Airpods 4 केवल 9,999 रुपये में मिल रहे हैं, वहीं BoAT के Airdopes Primo 699 रुपये की कीमत में खरीदने का मौका दे रहे हैं. Zepto के एक रिप्रेजेंटेटिव ने Gadget 360 को कंफर्मेशन दी है. सेल के दौरान Apple, OnePlus, Nothing, Oppo, Noise, Boat, JBL और Philips जैसे कई बड़े ब्रांड्स पर ऑफर्स उपलब्ध है.

MS Dhoni साइन्ड बैट्स भी शामिल है

Zepto का कहना है कि कंपनी ने ICICI, HDFC, IDFC Bank of Baroda और RBL जैसे बैंकों के साथ साझेदारी की है. इसका इस्तेमाल करना पर एलिजिबल ग्राहकों को 5000 रुपये तक का बेनिफिट होगा और नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी दिया जाएगा. Zepto की Fastest Sale Ever में टॉप स्पेंडर्स को M.A.C., Clinique और The Ordinary जैसे ब्यूटी हैमपर्स, साथ ही Zouk के हैमपर्स और Asian के द्वारा स्पॉन्सर्ड MS Dhoni के साइन किए बैट्स मिलेंगे. boAt स्पीकर्स और Skullcandy के हेडफोन्स जैसे तोहफे भी दिए जाएंगे.