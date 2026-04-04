Advertisement
trendingNow13164815
Hindi Newsटेकहैकर्स करेंगे गुनाह और आपको होगी जेल! सस्ता स्मार्ट गैजेट बना रहा है आपको अपराधी? आज ही चेक करें अपना Wi-Fi

हैकर्स करेंगे गुनाह और आपको होगी जेल! सस्ता स्मार्ट गैजेट बना रहा है आपको अपराधी? आज ही चेक करें अपना Wi-Fi

सस्ते और बिना ब्रांड वाले गैजेट्स आपके घर के वाई-फाई को हैकर्स का अड्डा बना सकते हैं, जिससे आपके इंटरनेट का इस्तेमाल गैर-कानूनी कामों के लिए हो सकता है. फ्री ऐप्स और सस्ते स्ट्रीमिंग डिवाइस में छिपे 'प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर' से बचने के लिए अनजान ब्रांड के प्रोडक्ट्स और असुरक्षित ऐप्स से दूरी बनाना ही समझदारी है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 04, 2026, 07:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सस्ते और बिना ब्रांड वाले गैजेट्स आपके घर के वाई-फाई को हैकर्स का अड्डा बना सकते हैं, जिससे आपके इंटरनेट का इस्तेमाल गैर-कानूनी कामों के लिए हो सकता है.
सस्ते और बिना ब्रांड वाले गैजेट्स आपके घर के वाई-फाई को हैकर्स का अड्डा बना सकते हैं, जिससे आपके इंटरनेट का इस्तेमाल गैर-कानूनी कामों के लिए हो सकता है.

आजकल सस्ते स्मार्टफोन ऐप्स और कम कीमत वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपकी जानकारी के बिना ही आपके Wi-Fi का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक, कई हैकर्स बड़े नेटवर्क (बॉटनेट) बनाकर लोगों के होम इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल गैरकानूनी कामों के लिए कर रहे हैं. इन नेटवर्क्स में “रेजिडेंशियल प्रॉक्सी” नाम का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, जो आपके इंटरनेट को किसी और के काम के लिए रूट कर देता है. इसका मतलब है कि कोई और व्यक्ति आपके Wi-Fi के जरिए इंटरनेट चला सकता है- और आपको पता भी नहीं चलता.

कैसे होता है Wi-Fi का गलत इस्तेमाल?

रिपोर्ट के अनुसार, कुछ सस्ते या अनजान ब्रांड के डिवाइस- जैसे स्ट्रीमिंग बॉक्स या स्मार्ट गैजेट्स- पहले से ही ऐसे सॉफ्टवेयर के साथ आते हैं. वहीं कई बार यूजर्स खुद भी अनजाने में ऐसे ऐप्स इंस्टॉल कर लेते हैं जो “फ्री” सर्विस का लालच देते हैं, जैसे फ्री VPN या पेड कंटेंट का मुफ्त एक्सेस. ये ऐप्स और डिवाइस आपके नेटवर्क को दूसरों के लिए खोल देते हैं. कुछ मामलों में इसका इस्तेमाल डेटा चोरी या संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों के लिए भी हो सकता है. साइबर सिक्योरिटी कंपनी Spur ऐसे नेटवर्क्स को ट्रैक करती है और यह भी बताती है कि आपका IP किसी रिस्क से जुड़ा है या नहीं. हालांकि, कभी-कभी शेयर किए गए नेटवर्क (जैसे मोबाइल डेटा) में भी ऐसा रिस्क दिख सकता है, भले ही आपका डिवाइस सीधे प्रभावित न हो.

क्यों है यह खतरनाक?

सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर आपके इंटरनेट का इस्तेमाल गलत कामों में होता है, तो शक आप पर भी आ सकता है- चाहे आपको कुछ पता ही क्यों न हो. इसके अलावा, यह आपकी प्राइवेसी के लिए भी खतरा है, क्योंकि आपका डेटा और नेटवर्क एक्सेस किसी थर्ड पार्टी के पास जा सकता है. अगर कोई ऐप या सर्विस बहुत अच्छा ऑफर दे रही है- जैसे फ्री में पेड चीजें- तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऑफर अक्सर जोखिम भरे होते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

अपने Wi-Fi को सुरक्षित कैसे रखें?

अपने Wi-Fi को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले अपने नेटवर्क की जांच करें. इसके लिए ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करें जो यह बता सकें कि आपके नेटवर्क में कोई संदिग्ध एक्टिविटी तो नहीं है. इसके बाद अपने सभी कनेक्टेड डिवाइस और इंस्टॉल किए गए ऐप्स को ध्यान से देखें. ऐसे ऐप्स हटा दें जो इंटरनेट शेयर करने के बदले पैसे देने का वादा करते हैं या फ्री में पेड सर्विस देते हैं. खासकर फ्री VPN और अनऑफिशियल ऐप्स से बचना चाहिए. 

अपने घर में इस्तेमाल होने वाले डिवाइस भी चेक करें. सस्ते या अनजान ब्रांड के डिवाइस- जैसे स्ट्रीमिंग बॉक्स या डिजिटल फोटो फ्रेम में छिपा हुआ सॉफ्टवेयर हो सकता है. बेहतर होगा कि भरोसेमंद ब्रांड के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें. साथ ही, अपने सभी डिवाइस को अपडेट रखें, सिर्फ भरोसेमंद ऐप स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करें और समय-समय पर नेटवर्क एक्टिविटी चेक करते रहें. अगर आपने संदिग्ध चीजें हटा दी हैं, तो कुछ हफ्तों बाद आपका नेटवर्क साफ हो सकता है. लेकिन अगर एक से ज्यादा डिवाइस जुड़े हैं, तो समस्या ठीक होने में थोड़ा समय लग सकता है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

Wi-Fi hackresidential proxy networkbotnet attackfree VPN dangers

Trending news

अन्नामलाई को BJP ने क्यों सियासी रण से रखा दूर, क्या AIADMK से तल्ख रिश्ते पड़े भारी
Assembly Election 2026
अन्नामलाई को BJP ने क्यों सियासी रण से रखा दूर, क्या AIADMK से तल्ख रिश्ते पड़े भारी
वीकेंड पर मौसम का कहर! तेज हवाएं और ओले बन सकते हैं बड़ी मुसीबत, IMD का अलर्ट
weather update
वीकेंड पर मौसम का कहर! तेज हवाएं और ओले बन सकते हैं बड़ी मुसीबत, IMD का अलर्ट
राघव चड्ढा के सामने क्यों बेबस है AAP? पार्टी से क्यों नहीं निकाल पा रहे केजरीवाल
Raghav Chadha
राघव चड्ढा के सामने क्यों बेबस है AAP? पार्टी से क्यों नहीं निकाल पा रहे केजरीवाल
किन-किन पदों पर आसीन व्यक्तियों के नाम से पहले 'माननीय' लगाना अनिवार्य होता है?
Allahabad High Court
किन-किन पदों पर आसीन व्यक्तियों के नाम से पहले 'माननीय' लगाना अनिवार्य होता है?
डिफेंस सेक्टर में भारत की बड़ी छलांग, हथियारों का ग्लोबल सप्लायर कैसे बना देश
DNA
डिफेंस सेक्टर में भारत की बड़ी छलांग, हथियारों का ग्लोबल सप्लायर कैसे बना देश
900 में देते हैं 300 रुपये की शर्ट, कैसे यूनिफॉर्म को स्कूलों ने बनाया कमाई का जरिया
DNA
900 में देते हैं 300 रुपये की शर्ट, कैसे यूनिफॉर्म को स्कूलों ने बनाया कमाई का जरिया
विजय बनेंगे पसंद या DMK-AIADMK पर बरसेंगे वोट? तमिलनाडु में जेन-जेड क्या सोच रहे
Assembly Election 2026
विजय बनेंगे पसंद या DMK-AIADMK पर बरसेंगे वोट? तमिलनाडु में जेन-जेड क्या सोच रहे
भोंदू बाबा शातिर तो चेले चपाटी 'फ्राडिया', अब ऐसा रिश्ता रखने वालों को SIT ने बुलाया
bhondu baba
भोंदू बाबा शातिर तो चेले चपाटी 'फ्राडिया', अब ऐसा रिश्ता रखने वालों को SIT ने बुलाया
लोग डिनर कर रहे थे, अचानक दहल गया उत्तर भारत, दिल्ली-NCR में भूकंप के तेज झटके
जम्मू-कश्मीर समेत उत्तर भारत में भूकंप के झटके
लोग डिनर कर रहे थे, अचानक दहल गया उत्तर भारत, दिल्ली-NCR में भूकंप के तेज झटके
राघव चड्ढा बताएं, जनहित के मुद्दों पर मोदी सरकार के खिलाफ बोलने से क्यों डर रहे हैं?
Raghav Chadha
राघव चड्ढा बताएं, जनहित के मुद्दों पर मोदी सरकार के खिलाफ बोलने से क्यों डर रहे हैं?