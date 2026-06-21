अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर जब जीरो वॉट बल्ब भी बिजली खाता है, तो इसका नाम जीरो वॉट नाम क्यों रखा गया? इस नाम के पीछे भी एक दिलचस्प इतिहास है. दरअसल, पहले के जमाने में घरों में एनालॉग बिजली मीटर हुआ करते थे, जिनमें एक घूमने वाली डिस्क और सुई होती थी. ये पुराने मीटर बहुत कम बिजली की इस्तेमाल को रिकार्ड ही नहीं कर पाते थे.

जब रात में पंखे, टीवी और ट्यूबलाइट जैसे बड़े डिवाइस बंद कर दिए जाते थे और सिर्फ यह छोटा बल्ब जलता था, तो मीटर की सुई या डिस्क में कोई हलचल देखने को नहीं मिलती थी. ऐसे में लोग मीटर देखकर यह समझ लिए थे कि बिजली का खर्च जीरो है, और यहीं से इसका नाम जीरो-वाट बल्ब पड़ गया.