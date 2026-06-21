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जीरो वॉट बल्ब भी खाता है बिजली, फिर क्यों पड़ा इसका यह नाम? जानिए इसके पीछे की दिलचस्प कहानी

Zero Watt Bulb: दशकों से भारतीय घरों में इस्तेमाल होने वाला जीरो वॉट बल्ब को लेकर एक बड़ा भ्रम रहा है कि यह बिजली नहीं खाता. लेकिन आज के डिजिटल मीटर इस दावे को पूरी तरह खारिज करते हैं. आखिर यह बल्ब कितनी बिजली खर्च करता है और इसे 'जीरो वॉट' नाम कैसे मिला? आइए जानते हैं...

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 21, 2026, 10:39 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:39 AM IST
जीरो वॉट बल्ब भी खाता है बिजली, फिर क्यों पड़ा इसका यह नाम? जानिए इसके पीछे की दिलचस्प कहानी

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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