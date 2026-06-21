LED Bulb: जीरो वॉट बल्ब का नाम सुनते ही ऐसा लगता है मानो यह बिना बिजली खर्च किए रोशनी देता हो. यही कारण है कि दशकों से यह बल्ब भारतीय घरों का हिस्सा बना हुआ है. लोग जीरो वॉट बल्ब को जलाकर रात भर भी छोड़ देते हैं, ऐसा इसलिए कि उन्हें लगता है कि इससे बिजली का बिल नहीं आएगा. लेकिन क्या वाकई ये बल्ब जीरो बिजली खाता है? या जीरो वॉट बल्ब भी आपके मीटर को बढ़ाता है? आइए जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब.
साइंस का एक सीधा नियम है, अगर कोई चीज रोशनी दे रही है, तो वह बिजली की इस्तेमाल जरूरी. बिना बिजली खाए किसी भी बल्ब का जलना नामुमकिन है. इसलिए, जीरो-वाट जैसा कोई बल्ब असल में वजूद में है ही नहीं.
अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर जब जीरो वॉट बल्ब भी बिजली खाता है, तो इसका नाम जीरो वॉट नाम क्यों रखा गया? इस नाम के पीछे भी एक दिलचस्प इतिहास है. दरअसल, पहले के जमाने में घरों में एनालॉग बिजली मीटर हुआ करते थे, जिनमें एक घूमने वाली डिस्क और सुई होती थी. ये पुराने मीटर बहुत कम बिजली की इस्तेमाल को रिकार्ड ही नहीं कर पाते थे.
जब रात में पंखे, टीवी और ट्यूबलाइट जैसे बड़े डिवाइस बंद कर दिए जाते थे और सिर्फ यह छोटा बल्ब जलता था, तो मीटर की सुई या डिस्क में कोई हलचल देखने को नहीं मिलती थी. ऐसे में लोग मीटर देखकर यह समझ लिए थे कि बिजली का खर्च जीरो है, और यहीं से इसका नाम जीरो-वाट बल्ब पड़ गया.
लेकिन आज के समय में डिजिटल मीटर आ चुके हैं, जो बहुत ही एडवांस होते हैं. ये मीटर छोटी से छोटी बिजली का इस्तेमाल भी तुरंत पकड़ लेते हैं. अब अगर आप इस बल्ब को जलाते हैं, तो डिजिटल मीटर इसकी रीडिंग तुरंत रिकॉर्ड कर लेता है. यानी इस बल्ब को जलाने पर भी आपकी जेब से पैसे खर्च होते हैं.
लेकिन अच्छी बात यह है कि जीरो वॉट बल्ब बहुत ही कम बिजली का इस्तेमाल करते हैं. पुराने फिलामेंट वाले जीरो वॉट बल्ब 5 से 15 वाट तक बिजली खाते थे. लेकिन आज के समय में आने वाले एडवांस जीरो-वाट LED बल्ब काफी एडवांस हैं. ये अमूमन 0.3 वाट से लेकर 1 वाट के बीच बिजली का इस्तेमाल करते हैं. यानी जीरो वॉट सिर्फ एक निकनेम है.