आ गई वॉटर प्यूरिफायर वाली बोतल! गंदे पानी को फट से कर देती है 99.99% साफ, जानिए कीमत

Water Purifier Bottle: स्मार्ट गैजेट्स के बढ़ते चलन के बीच अब पानी को शुद्ध करने का तरीका स्मार्ट हो गया है. इसी ट्रेंड में ZeroB ने ऐसी बोतल लॉन्च कर दी है जो बिना बिजली के पानी को 99.99% साफ करती है. कंपनी का इस बोतल को लेकर दावा है कि H2OHH नाम की यह बोतल पल भर में पानी से मौजूद हानिकारक माइक्रोब्स को खत्म कर देती है और लंबे समय तक इस्तेमाल के बावजूद इसकी क्षमता कम नहीं होती. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 09, 2025, 01:42 PM IST
आ गई वॉटर प्यूरिफायर वाली बोतल! गंदे पानी को फट से कर देती है 99.99% साफ, जानिए कीमत

H2OHH Water Purifier Bottle: डिजिटल और स्मार्ट गैजेट्स के दौर में सबकुछ हाई-टेक होता जा रहा है. इसी क्रम में अब पानी की सफाई भी हाई-टेक हो चुकी है! मार्केट में एक ऐसी बोतल आ गई है जो बिना बिजली के ही पानी साफ करती है. इस बोतल को ZeroB ने मार्केट में उतारा है. ZeroB अपने नए H2OHH Water Purifier (H2OHH) बोतल को लेकर दावा की है कि यह बोतल बिना बिजली के कुछ ही पल में 99.99% शुद्ध करती है. खास बात यह है कि यह एक बोतल अपने लाइफटाइम में करीब 3,000 प्लास्टिक बोतलों को रिप्लेस कर सकती है. यानी सेहत के साथ-साथ पर्यावरण की भी बड़ी बचत! आउटडोर ट्रैवल, ऑफिस या जिम हर जगह के लिए यह बोतल बेस्ट साबित हो सकती है. आइए जानते हैं इसकी कीमत और फीचर्स.

पहले जानिए कैसे काम करती है H2OHH?
ZeroB कंपनी की यह स्मार्ट बोतल ExSil Nano सिल्वर टेक्नोलॉजी पर काम करती है जो पानी के संपर्क में आते ही 99.99% बैक्टीरिया और वायरस को खत्म कर देती है.  इसके लिए न तो बिजली की जरूरत होती है और न ही फिल्टर बदलने की कभी जरूरत होती है. सिल्वर आयन पानी को शुद्ध करते हुए उसके स्वाद में भी कोई बदलाव नहीं करता है. 

डिजाइन और कैपेसिटी

बात करें इस बोतल की डिजाइन की तो इसमें 600ml की कैपेसिटी मिलती है. साथ ही यह हल्की है जो किसी भी नार्मल कप होल्डर में फिट हो जाने वाली है. कंपनी का दावा है कि इसकी प्यूरीफिकेशन क्षमता हजारों बार इस्तेमाल के बाद भी बनी रहेगी.

कितनी है कीमत?

बात करें इसकी कीमत की तो  ZeroB ने इसे H2OHH को 2 मॉडल्स में उतारा है, पहला Tritan मॉडल जिसकी कीमत ₹1,499 रखी गई है वहीं दूसरा मॉडल है Stainless Steel SS304 मॉडल जिसकी कीमत ₹2,499 रखी गई है. ZeroB के मुताबिक एक H2OHH बोतल करीब 3,000 प्लास्टिक बोतलों को रिप्लेस कर सकती है. यह उन यूजर्स के लिए परफेक्ट है जो प्लास्टिक वेस्ट कम करना चाहते हैं और साथ ही सुरक्षित पानी भी पाना चाहते हैं. इन दोनों बोतलों में एक ही प्यूरीफिकेशन टेक्नोलॉजी दी गई है, फर्क सिर्फ मैटेरियल और लुक का है.

किसके लिए है बेस्ट है यह बोतल?

ट्रैवलर्स

जिम या आउटडोर एक्टिविटी करने वाले लोग

ऑफिस या फील्ड में रहने वाले प्रोफेशनल्स

ऐसे यूजर्स जो बिजली या फिल्टर-चेंज की परेशानी से बचना चाहते हैं.

इस बोतल को लेकर कंपनी के CTO डॉ. राजेश मिश्रा का कहना है कि H2OHH एक दो नहीं बल्कि 5 साल की रिसर्च का नतीजा है जिसका मकसद लैब-ग्रेड प्यूरीफिकेशन को एक पोर्टेबल रूप में देना था. यह बोतल ZeroB की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल रही है. आप zerobonline सर्च कर सकते हैं.

